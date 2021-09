Angelbachtal-Eichtersheim: Zwei Autoaufbrüche; Zeugen gesucht

Angelbachtal-Eichtersheim (ots) – In der Nacht zum Samstag, vermutlich aber auch

erst am Samstagmorgen, zwischen 7 Uhr und kurz nach 9 Uhr, brach ein bislang

unbekannter Täter zwei Autos auf, die in der Heinrich-Fürstenberger-Straße im

Ortsteil Eichtersheim abgestellt waren.

An beiden Fahrzeugen, einem BMW und einem Mercedes wurde jeweils eine

Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem BMW wurde nicht, aus dem Mercedes wurde ein

Geldbeutel mit einem geringen Geldbetrag, Bank- und Kreditkarten sowie

persönlichen Papieren entwendet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Angelbachtal, Tel.: 07265/911200 oder an das

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Sinsheim: Einbruch in Wohnung und Werkstadt; Bewohnerin trifft auf Täter; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Als am Sonntagmittag, gegen 12 Uhr, eine 34-jährige Frau nach

Hause kam, hörte sie Stimmen in der Werkstatt des Anwesens in der Sinsheimer

Straße, Ecke „Beim Damm“.

Dort traf sie auf drei unbekannte Männer, die sofort flüchteten. Einer von ihnen

stieß die 34-Jährige bei der Flucht zur Seite, sodass sie gegen die Wand fiel

und sich dadurch leichte Verletzungen zuzog.

Bei der Nachschau in ihrer Wohnung, die im 1. Obergeschoss liegt, stellte sie

fest, dass die unbekannten offenbar ebenfalls unberechtigt eingedrungen waren.

Hier hatten sie alle Schränke und Schubladen durchsucht und hatten dabei mehrere

hundert Euro erbeutet.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, waren die Täter über Mülltonnen und das

Vordach auf den Balkon im 1. Obergeschoss geklettert und durch die Balkontür in

die Wohnung eingedrungen.

Die Täter sollen nach einer ersten Aussage der 34-Jährigen ca. 180-190 cm groß

gewesen sein und mediterranes Aussehen gehabt haben. Einer der Täter hatte ein

Fahrrad dabei und offenbar vor der Tat an die Hauswand eines Nachbaranwesens

gestellt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und den drei unbekannten Männern geben können,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in

Verbindung zu setzen.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer gestoppt

Schwetzingen (ots) – Am Samstag gegen 14:20 Uhr stoppte eine Polizeistreife des

Polizeireviers Schwetzingen im Schälzigweg einen unter Drogeneinfluss stehenden

37-jährigen Mercedesfahrer, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Als die

Beamten dem 37-Jährigen hinterherfuhren, bemerkten diese, dass er

Schlangenlinien fuhr, worauf sie ihn zum Anhalten aufforderten. Es war dem

Mercedesfahrer aufgrund des Drogenkonsums kaum möglich das Auto ordnungsgemäß

abzustellen. Also die Polizeibeamten den Mann schließlich kontrollierten, war

dieser desorientiert und konnte den Anweisungen nur schwer Folge leisten. Auch

körperliche Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten,

stellten die Polizisten fest. Der Autofahrer bestätigte den Verdacht der Beamten

und gab an, regelmäßig Marihuana zu konsumieren. Die Durchführung eines

Urintests lehnte der 37-Jährige jedoch vehement ab, weshalb diesem auf der

Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen

beendet waren, durfte der Mann gehen. Er muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Gaiberg, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen PKW und Pedelec

Gaiberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagabend kam es in Gaiberg auf der

L600 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem PKW. Der Fahrer

des Pedelecs wurde dabei leicht verletzt. Die 65-jährige Fahrzeugführerin eines

Skodas befuhr gegen 18 Uhr die L600 von Lingental in Richtung Gaiberg und

übersah bei der Einfahrt in den dortigen Kreisverkehr einen 35-jährigen Mann auf

seinem Zweirad. Durch den Zusammenstoß kam der Mann zu Fall und verletzte sich

leicht. Er wurde im Anschluss vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus

gebracht. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von

3.000 Euro.

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen über das

vergangene Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Greifswalder Straße ein. Die

Einbrecher verschafften sich zwischen Freitag- und Sonntagvormittag Zutritt in

das Wohnhaus, wo sie einen Rollladen aus der Verankerung rissen und das Schloss

der Terrassentür aufbohrten. Nachdem die Täter mehrere Räume durchsuchten,

nahmen sie neben Bargeld auch andere Wertsachen mit. Zeugen, welche etwas

Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit

dem Polizeirevier Heidelberg Süd (Tel.: 06221/3418-0) in Verbindung zu setzen.

Informationen und Hinweise zum Thema Einbruchschutz können auf der Seite der

polizeilichen Kriminalprävention abgerufen werden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus – Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Am 28.08.2021, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr,

verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Mehrfamilienhaus des

Ulmenwegs. Hier versuchten die Unbekannten die Wohnungstür einer im 3 OG

gelegenen Wohnung aufzubrechen, was jedoch misslang. An der Wohnungstür entstand

ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Zeugen und/oder Anwohner, die zur

fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt

mit dem Polizeirevier Weinheim Tel.: 06201/10030, oder der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

Neulußheim – Nach Unfall auf der L546 Motorradfahrer schwer verletzt

Neulußheim (ots) – Am 28.08.2021, um 19.42 Uhr, wollte ein 57-jähriger Mann mit

seinem Hyundai von der Abfahrt der L560 kommend nach links auf die L 546

abbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden Motorradfahrer. Der

37-Jährige wollte noch ausweichen, kollidierte jedoch mit dem Kotflügel des

Hyundai und schleuderte in der Folge mit seiner Kawasaki auf einen entgegen

kommenden Seat. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen an Beinen und

Rücken durch einen RTW in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen gebracht. An der

Kawasaki entstand ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro. Der 57-jährige

Unfallversucher wurde nicht verletzt und konnte die Fahrt fortsetzen. Der

Schaden am Hyundai wurde auf 500 Euro geschätzt. Auch die 32-jährige Fahrerin

des Seat sowie ihr 28-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Ihr Fahrzeug musste

abgeschleppt werden, der Schaden wurde auf 1.200 Euro geschätzt.

Plankstadt – L544 nach Fahrzeugbrand für eine Stunde gesperrt

Plankstadt (ots) – Am 28.08.2021, um 14.45 Uhr, befuhr eine 30-jährige Frau in

ihrem Renault die L544 von der B535 kommend in Richtung Oftersheim, als

plötzlich Rauch durch die Belüftungsanlage kam. Die Frau stellte ihren Pkw, der

dann auch sofort brannte, unmittelbar vor der Abzweigung zur L600 ab. Die

30-Jährige konnte ihren Pkw unverletzt verlassen. Bei Eintreffen der

Freiwilligen Feuerwehr Plankstadt (mit vier Fahrzeugen und 20 Kräften vor Ort)

befand sich dieser schon in Vollbrand. Während den Löscharbeiten und aufgrund

der starken Rauchentwicklung musste die L544 für eine Stunde in beiden

Richtungen komplett gesperrt werden. Da Betriebsstoffe sowohl auf die Fahrbahn

als auch ins Erdreich gelangten, musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma

gereinigt werden. Das Erdreich wurde nach Besichtigung durch die verständigte

Wasserbehörde des LRA Rhein-Neckar-Kreis auf einer Fläche von knapp drei m² ca.

fünf cm tief abgetragen. An der Brandstelle hatte sich auch noch Asphalt

abgelöst, woraufhin weitere bauliche Maßnahmen in der kommenden Woche folgen

werden. Der Totalschaden am Renault mit Erstzulassung 2002 wurde auf 1.000 Euro

geschätzt.

Rhein-Neckar-Kreis/ Brühl: Zahlreiche Anrufe von vermeintlichen Trickbetrügern – Betrug in letzter Sekunde durch Bankmitarbeiter verhindert

Rhein-Neckar-Kreis/ Brühl (ots) – Am Freitag kam es im gesamten

Rhein-Neckar-Kreis zu zahlreichen Telefonanrufen von vermeintlichen

Trickbetrügern. In rund 13 Fällen wurde sofort die Polizei verständigt. Der

Sachverhalt war bei allen Betroffenen im Alter zwischen 61 und 89 Jahren

ähnlich: Die vermeintliche Tochter, der Sohn oder ein Enkelkind habe angeblich

einen schweren Verkehrsunfall verursacht und bräuchte zur Abwendung einer

Haftstrafe nun dringend Bargeld. Die Betroffenen, die aus verschiedenen

Stadtteilen Mannheims, aus Ladenburg, Heddesheim sowie Sinsheim und Wiesloch

stammten, reagierten allesamt richtig. Sie beendeten das Telefongespräch

umgehend, gingen auf keine der Forderungen ein und informierten sofort die

Polizei.

In einem Fall ist es allerdings den aufmerksamen Mitarbeitern einer Bank zu

verdanken, dass die Betrüger am Ende leer ausgingen. Eine über 80-jährige Frau

aus Brühl erhielt am Freitag gegen 09:00 Uhr ebenfalls einen dieser verdächtigen

Anrufe. Am Telefon zunächst die vermeintliche Enkelin. Nach einem Verkehrsunfall

würde ihr nun angeblich eine Haftstrafe drohen, die ausschließlich durch eine

hohe Bargeldsumme abgewendet werden könne. Kurz darauf erhielt die über

80-Jährige dann einen zweiten Anruf. Dieses Mal von einem angeblichen

Polizeibeamten, der die Angaben der „Enkelin“ bestätigte. Die Frau, die fest

glaubte, tatsächlich mit ihrer Enkelin und einem „richtigen“ Polizeibeamten zu

sprechen, leistete den Anweisungen der Trickbetrüger schließlich Folge und

suchte eine naheliegende Bank auf. Dort wollte sie den geforderten,

fünfstelligen Geldbetrag von ihrem Konto abheben. Die Mitarbeiter der Bank

erinnerten sich jedoch an die Betrugsmasche und verständigten sofort die

Angehörigen der Frau. Diese zögerten nicht lange und kamen vor Ort. Dort stellte

sich heraus, dass kein Enkelkind einen Verkehrsunfall hatte und die

Bankmitarbeiter die über 80-Jährige in letzter Sekunde vor einem großen

finanziellen Schaden bewahrt hatten.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen im Fall der Frau aus Brühl aufgenommen. Auch in den anderen Fällen

wird nun wegen des Verdachts des versuchten Betrugs ermittelt.

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Unachtsames Ausparken – 62-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Ladenburg,Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagabend gegen 18:15 Uhr wollte ein

49-Jähriger mit seinem Fiat in der Kellereigasse rückwärts ausparken. Hierbei

übersah er allerdings einen 62-jährigen Fahrradfahrer. Beim Zurücksetzen des

PKWs erfasste er diesen mit seinem Fahrzeug. Der Mann stürzte in der Folge auf

die Fahrbahn. Glücklicherweise verletzte sich der 62-Jährige nur leicht, sodass

eine sofortige notärztliche Versorgung nicht erforderlich war. An beiden

Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 1000 Euro.

Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen

Körperverletzung ermittelt.