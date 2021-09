Heidelberg-Kirchheim: Einbruch in ehemaliges Auditorium; Wachsame Passanten verständigen Polizei – Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Wachsame Passanten informierten am Samstag gegen

15:45 Uhr die Polizei, nachdem sie zwei junge Männer dabei beobachtet hatten,

wie diese ein Fenster am ehemaligen Auditorium in der Elsa-Brandström-Straße,

Nähe Skatepark, gewaltsam eintraten und anschließend im Gebäude verschwanden.

Daraufhin suchten die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd sofort die

Tatörtlichkeit auf. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Objekts konnten

die Polizisten dann aber keine Personen mehr feststellen. Stattdessen entdeckten

sie im Inneren des Gebäudekomplexes zahlreicher Unrat sowie ein weiteres

beschädigtes Fenster, über das die beiden Täter vermutlich kurz zuvor geflohen

sind. Ob die Abfälle von den gesuchten Einbrechern stammen und wie hoch der

verursachte Gesamtschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Entwendet wurde

nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Täterbeschreibung:

1.Person: männlich, ca. 18 Jahre alt, schwarzer Pullover und graue Jeans-Hose.

Vermutlich dürfte die Person zwischen 175 cm und 180 cm groß gewesen sein.

Zu dem zweiten Tatverdächtigen liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sowie Angaben zu den beiden

Tatverdächtigen und deren Fluchtrichtung machen können, werden gebeten sich

unter der Tel.: 06221 34180 zu melden.

Heidelberg-Altstadt: 22-Jähriger nach Auseinandersetzung schwer verletzt – Dringend Zeugen gesucht!

Heidelberg-Altstadt (ots) – Ein 22-Jähriger war in der Nacht von Samstag auf

Sonntag in der Heidelberger Altstadt unterwegs, als er sich zwischen 04:00 Uhr

und 04:30 Uhr gemeinsam mit seinen Begleitern auf den Heimweg machte. Hierzu

lief die Gruppe zunächst durch die Untere Straße und anschließend über die

Haspelgasse in Richtung der Alten Brücke. In der Haspelgasse geriet die Gruppe

des 22-Jährigen, aus bislang nicht bekannten Gründen, mit einer weiteren

Personengruppe in Streit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich zwischen den

Beteiligten eine Rangelei. Der 22-Jährige ging daraufhin dazwischen, sodass die

Streitigkeiten zunächst erledigt schienen. Kurz nachdem die Gruppe um den

22-Jährigen ihren Weg wieder in Richtung Alte Brücke fortgesetzt hatte, schlug

eine der unbekannten Personen plötzlich zu und dem 22-Jährigen in sein Gesicht.

Der verletzte junge Mann wurde sofort von seinen Freunden in eine naheliegende

Klinik gebracht. Dort musste der 22-Jährige wegen einer schweren

Gesichtsverletzung operativ versorgt werden. Der Angreifer sowie dessen

unbekannten Begleiter konnten zwischenzeitlich fliehen.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, leicht

gebräunte Haut, Dreitagebart und dunkle, kurz rasierte Haare. Hinweise zu

anderen Personen aus der Gruppe des Täters liegen derzeit nicht vor.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern sowie zu deren Fluchtrichtung machen

können, sich unter der Tel.: 0621 174 1700 zu melden.

Heidelberg – Neuenheim: Frau sexuell belästigt – 34-Jähriger festgenommen

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Weil er am Freitag gegen 12:30 Uhr eine 54-jährige

Frau sexuell belästigt und sich vor ihr in unsittlicher Weite entblößt hatte,

wurde ein 34-Jähriger von der Polizei festgenommen. Die Frau suchte zur

Mittagszeit einen in der Brückenstraße befindlichen Einkaufsmarkt auf. Noch vor

Betreten des Geschäfts lehnte sie sich an eine Hauswand und suchte dort nach der

mitgeführten Einkaufstasche. In diesem Moment näherte sich ihr der 34-Jährige,

stellte sich unmittelbar neben sie und öffnete seinen Reißverschluss. Nachdem er

zunächst anfing gegen die dortige Hauswand zu urinieren, legte er in der Folge

seinen Arm um die Frau und versuchte sie in Richtung seines entblößten,

mittlerweile erigierten, Glieds zu ziehen. Der 54-Jährigen gelang es, sich aus

dem Griff des Mannes zu befreien und verständigte sofort die Polizei. Die

hinzugerufenen Beamten konnten den alkoholisierten 34-Jährigen noch an Ort und

Stelle festnehmen und brachten ihn zur weiteren Abklärung zum

Kriminaldauerdienst, der die weitere Sachbearbeitung übernahm. Eine anschließend

durchgeführte Atemalkoholmessung ergab bei dem 34-Jährigen rund 1 Promille.

Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen wurde und die polizeilichen Maßnahmen

abgeschlossen waren, wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des versuchten sexuellen Übergriffs

ermittelt.

Heidelberg – Handschuhsheim: 16-Jähriger nach Auseinandersetzung verletzt – zwei Tatverdächtige festgenommen

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am Samstag gegen 00:10 Uhr wurde die Polizei

verständigt, nachdem ein 16-Jähriger im Rahmen einer körperlichen

Auseinandersetzung verletzt und am Hauptbahnhof Heidelberg medizinisch versorgt

wurde.

Vor Ort stellten die Beamten den 16-Jährigen mit einer blutigen Nase fest. Seine

ebenfalls vor Ort befindlichen Begleiter gaben an, dass es kurz zuvor am

Tiergartenschwimmbad zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit zwei

unbekannten Personen gekommen sei. Alle Beteiligten wären anschließend,

unabhängig voneinander, an der Haltestelle Tiergarten in den Bus gestiegen.

Während die beiden Täter an der Haltestelle Betriebshof ausgestiegen wären,

seien die Freunde mit dem verletzten 16-Jährigen bis zum Hauptbahnhof

weitergefahren. Die Jugendlichen teilten den Beamten eine genaue

Personenbeschreibung der beiden Täter mit. Im Rahmen der anschließend sofort

eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Polizisten gegen 00:40 Uhr zwei

Personen, auf welche die Beschreibung zutraf, am Bismarckplatz feststellen und

in der Folge kontrollieren. Die beiden 17 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen

wurden daraufhin festgenommen und zur weiteren Abklärung auf das Polizeirevier

gebracht. Die Hintergründe der körperlichen Auseinandersetzung sind derzeit noch

unklar. Erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die Beiden dann

den Heimweg antreten.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.