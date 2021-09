Haustür hält Einbrechern stand,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Ahlweg, Feststellung: 29.08.2021, 07.00 Uhr

(pa)In Bad Homburg Ober-Erlenbach wurde in den vergangenen Tagen ein Zweifamilienhaus zum Ziel von Einbrechern. Wie am Sonntagmorgen festgestellt wurde, hatten Unbekannte versucht, die Haustür des im Ahlweg gelegenen Wohnhauses gewaltsam zu öffnen. Trotz mehrerer Hebelversuche hielt die Haustür stand. Es gelang den Tätern nicht, sich Zutritt in das Haus zu verschaffen. Sie hinterließen an der angegangenen Tür einen Sachschaden von schätzungsweise 300 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Hoftür gestohlen – Zeugen gesucht,

Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Auf der Heide, 28.08.2021, 21.00 Uhr bis 29.08.2021, 07.00 Uhr

(pa)Ungewöhnliche Beute machten Diebe in der Nacht zum Sonntag im Neu-Anspacher Stadtteil Hausen-Arnsbach. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen entwendeten Unbekannte in der Straße „Auf der Heide“ die Tür zum Hof eines dortigen Einfamilienhauses. Die gestohlene Tür ist etwa 165cm bis 170cm hoch und zum Teil mit Kupfer beschlagen. Ihr Wert wird auf etwa 300 Euro beziffert. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet Personen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter (06081) 9208 – 0 zu melden.

Audi touchiert und davongefahren,

Weilrod, Emmershausen, Bangertstraße, 28.08.2021, 11.00 Uhr 14.30 Uhr

(pa)Am Samstag kam es in Weilrod Emmershausen zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem Sachschaden von rund 2.500 Euro. Gegen 11.00 Uhr stellte der Fahrer eines Audi A3 sein Fahrzeug in der Bangertstraße in Höhe der dortigen Paintballanlage ab. Bei seiner Rückkehr gegen 14.30 Uhr musste der Mann eine frische Beschädigung an der Front seines schwarzen Kompaktwagens feststellen. Offenbar hatte ein anderes Fahrzeug den Audi touchiert, ohne dass die verantwortliche Person sich anschließend um die Schadensregulierung kümmerte. Die Polizeistation Usingen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208 – 0 zu melden.