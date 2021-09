Angeblicher Spendensammler bestiehlt Seniorin, Eppstein, Bremthal, Valterweg, Freitag, 27.08.2021, 11:50 Uhr

(jn)Am Freitag ist im Eppsteiner Ortsteil Bremthal ein Trickdieb aufgetreten, der sich gegenüber seinem Opfer als Spendensammler ausgegeben hat. Gegen 11:50 Uhr sprach der etwa 1,80 Meter große Mann eine 80-jährige Frau aus Hofheim in einem Geschäft im Valterweg an, indem er der Dame ein Klemmbrett mit der großen Überschrift „Spenden“ vor ihr Gesicht hielt. In der Absicht Geld zu spenden, übergab sie dem Mann einen Geldschein, bestand jedoch aufgrund der Größe des Scheins auf ein Wechselgeld. Statt der hilfsbereiten Frau Geld herauszugeben, verschwand der Dieb. Kurz darauf meldete sich die Hofheimerin bei der Polizei und erstattete Anzeige. Erste Ermittlungen am Tatort zeigten, dass es sich bei dem Täter um einen Mann mit kurzen schwarzen Haaren und einem dunkleren Teint gehandelt hat. Er trug ein weißes T-Shirt mit der schwarzen Aufschrift „Tommy Jeans“, eine Umhängetasche mit rotem Streifen und weiße Sportschuhe mit rotem Streifen im Fersenbereich.

Die Polizei sucht nun weitere Spender oder Spenderinnen, die möglicherweise Geld übergeben haben. Diese sowie Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

In letzter Zeit treten immer wieder betrügerische Spendensammler im Main-Taunus-Kreis und benachbarten Kreisen auf, die den Anschein erwecken, für einen guten Zweck Spenden zu sammeln. Dabei ist auch nicht auszuschließen, dass es sich um Trickdiebe handelt, die bei einer günstigen Gelegenheit unbemerkt Geld oder andere Wertgegenstände von hilfsbereiten Opfern einstecken. Die Polizei gibt folgende Tipps, wie in solchen Situationen reagiert werden sollte:

Händigen Sie niemals Geld an fremde Personen aus

Erkundigen Sie sich, für welche Institution gespendet werden

soll

soll Rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die Polizei

Lassen Sie Ihre Wertgegenstände niemals unbeobachtet

Falls fremde Personen Sie in ein Gespräch verwickeln, sollten

Sie das Umfeld weiter beobachten und sich nicht ablenken lassen

Sie das Umfeld weiter beobachten und sich nicht ablenken lassen Wenn Sie sich während des Gespräches unwohl fühlen, beenden Sie

das Gespräch und gehen Sie weiter

Falsche Software-Mitarbeiter am Telefon, Hofheim am Taunus, Freitag, 27.08.2021

(jn)Ein Senior aus Hofheim hat am Freitag den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters von Microsoft erhalten. Er folgte seinen Anweisungen und überwies dem Kriminellen letztlich mehrere Tausend Euro. Leider kommt es immer wieder zu derartigen Fällen. Die Betrüger rufen unangekündigt an und geben sich als Mitarbeiter des großen Software-Unternehmens aus. Hiernach berichten sie von einem Hackerangriff, angeblichen Problemen mit dem Computer des Angerufenen oder einer neuen Lizenz, welche dringend benötigt werde. Tatsächlich wollen die Anrufer nicht helfen, sondern an das Geld der Bürgerinnen und Bürger kommen oder sich Zugriff auf deren Rechner, speziell zum Online-Banking, verschaffen. Durch geschickte Anweisungen gelingt es den Tätern in vielen Fällen, ihre Opfer zur Eingabe einer TAN zu bewegen oder Geldüberweisungen zu veranlassen. So kam es dann auch im Verlauf des Freitages, wobei der knapp 80-Jährige Überweisungen über einen mittleren vierstelligen Betrag tätigte.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

Gärten und Gartenhütten durchwühlt,

Hattersheim am Main, Wickerer Weg, Brückenstraße, Eppsteiner Straße, Nacht zum Sonntag, 29.08.2021

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag mehrere Grundstücke in Hattersheim betreten und dort augenscheinlich nach Beute gesucht, wobei auch Gartenhütten durchsucht wurden. Sowohl im Wickerer Weg, in der Brückenstraße und in der Eppsteiner Straße meldeten sich Geschädigte bei der Polizei und erstatteten Anzeige. Offensichtlich hatten die Unbekannten teilweise Kinderfahrräder, Tretroller und Gartengeräte zunächst aus den Gärten entwendet, dann jedoch aus unbekannten Gründen Großteils in Tatortnähe zurückgelassen.

Die Polizei in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Berauscht in Kontrolle gefahren,

Kelkheim (Taunus), Frankenallee, Tilsiter Straße, Freitag, 27.08.2021, 23:20 Uhr bis Samstag, 28.08.2021, 00:30 Uhr

(jn)Polizisten aus Kelkheim haben am späten Freitagabend in der Frankenallee auf Höhe der Tilsiter Straße eine Verkehrskontrolle eingerichtet und bei geringem Verkehrsaufkommen etwa ein Dutzend Personen überprüft. Um kurz nach Mitternacht fuhr ein vollbesetzter Pkw in die Kontrollstelle, dessen 20-jähriger Fahrer allem Anschein nach unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auch ein Drogenvortest reagierte positiv auf eine berauschende Substanz, so dass bei ihm auf der nahegelegenen Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Darüber hinaus forderten die Beamten einen Autofahrer dazu auf, die defekte Beleuchtung seines Pkw instand setzen zu lassen und den Wagen erneut bei der Polizei vorzuzeigen.

Zusammenstoß zweier Pkw – Zwei Kinder verletzt, Hattersheim am Main, Okriftel, Mainstraße, Buchenstraße, Sonntag, 29.08.2021, 14:08 Uhr

(jn)Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Sonntagnachmittag in Hattersheim sind zwei Kinder verletzt worden, welche Insassen in einem der beteiligten Fahrzeuge waren. Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge befuhr ein 52-jähriger VW-Fahrer aus Hattersheim um 14:08 Uhr die Buchenstraße und beabsichtigte, nach links auf die Mainstraße einzufahren. Dabei stieß der VW mit dem Ford eines 49-jährigen Mannes aus Eddersheim zusammen, der auf der vorfahrtsberechtigten Mainstraße in Fahrtrichtung Sindlinger Straße unterwegs war. Hiernach kollidierte der Ford mit einem Baum, woraufhin zwei neun und zehn Jahre alte Fahrzeuginsassen mit leichteren Verletzungen in Krankenhäuser verbracht werden mussten. An dem Ford entstand ein Totalschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Unfall verursacht und weitergefahren, Hofheim am Taunus, Lindenstraße, Freitag, 27.08.2021, 11:20 Uhr

(jn)Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitagvormittag in Hofheim einen Verkehrsunfall verursacht, den Schaden in Augenschein genommen und ist anschließend einfach weitergefahren. Gegen 11:20 Uhr befuhr der 35 bis 45 Jahre alte Unfallverursacher die Friedenstraße in Richtung Zeil, wobei auf seiner Fahrspur mehrere geparkte Fahrzeuge standen. Den Angaben eines Zeugen zufolge, wich der Autofahrer dann auf die Fahrspur des Zeugen aus, um an den geparkten Pkw vorbeizufahren. Trotz Vorfahrt sei der Zeuge daraufhin mit seinem Pkw zurückgesetzt und habe ihn passieren lassen. In diesem Zusammenhang touchierte der Unbekannte einen geparkten VW Polo und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Letztlich entfernte sich der Unfallverursacher, der in einem dunklen VW Golf gesessen haben soll, von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seinen Personalien gemacht zu haben oder den Unfall bei der Polizei zu melden.

Der Zeuge beschrieb den Mann als Mitteleuropäer mit dunkelblondem Haar und Fünf-Tage-Bart. Zudem soll er ein Cappy getragen haben.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06190 / 9360 – 45 entgegen.

Grüner Seat bei Unfallflucht beschädigt, Hattersheim am Main, Lorsbacher Straße, bis Freitag, 27.08.2021

(jn)In den zurückliegenden Tagen kam es in Hattersheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein grüner Seat erheblich beschädigt worden ist. Der Wagen parkte am Fahrbahnrand der Lorsbacher Straße in Hattersheim, als ein weiterer Pkw beim Vorbeifahren mit dem Fahrzeug zusammenstieß. Nach der Kollision setzte der oder die bislang unbekannte Verantwortliche unerlaubt die Fahrt fort und entfernte sich von Unfallstelle.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei erbittet Hinweise unter der der Telefonnummer 06190 / 9360 – 45.