Streit mit Busfahrer eskaliert – Fahrer von mehreren

Personen angegriffen, Wiesbaden, Friedrichstraße, 29.08.2021, 23.20 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend wurde in der Wiesbadener Innenstadt ein 35-jähriger

Busfahrer angegriffen und verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Teil

der späteren Angreifer gegen 23.20 Uhr im hinteren Bereich des Busses der Linie

23 durch ihr lautstarkes Verhalten störend aufgefallen sein. Als der Busfahrer

die betroffenen Fahrgäste während der Fahrt zur Rede stellte, sollen diese

aggressiv reagiert haben. Es sei zu Beleidigungen und schließlich auch zu

Handgreiflichkeiten gekommen, welche sich nach dem Halt des Busses in der

Friedrichstraße schließlich nach draußen auf die Straße verlagert haben sollen.

Die zwischenzeitlich verständigten Polizisten konnten vor Ort noch einen

Großteil der beteiligten Personen antreffen. Vier Männer im Alter von 20, 21 und

53 Jahren müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung

verantworten. Der durch Schläge und Tritte verletzte Busfahrer wurde zur

Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls

werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 in Verbindung zu setzen.

Mehrere Einbrüche in Handwerkerfahrzeuge, Wiesbaden, 26.08.2021, 17.00 Uhr

bis 30.08.2021, 05.00 Uhr,

(pl)In den vergangenen Tagen wurden bei der Polizei in Wiesbaden mehrere

Einbrüche in Fahrzeuge gemeldet, bei denen es die Täter scheinbar in allen

Fällen auf die in den Fahrzeugen transportierten Werkzeuge abgesehen hatten. In

der Bergmannstraße in Biebrich gingen die Täter in der Nacht zum Freitag einen

Opel an. Hier wurde eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und

anschließend verschiedenes Werkzeug entwendet. Darüber hinaus brachen die Täter

auch noch die auf der Ladefläche befindliche Metallbox auf und ließen auch noch

die darin aufbewahrten Gerätschaften mitgehen. Zwischen Freitag und Samstag

brachen Unbekannte in der Platter Straße in zwei Handwerkerfahrzeuge ein und

entwendeten daraus verschiedene Werkzeuge. In der Klarenthaler Straße wurde in

der Nacht zum Sonntag die Werkzeugkiste auf der Ladefläche eines geparkten

Citroen Jumper aufgebrochen und hieraus Arbeitsmaschinen gestohlen. Zwischen

Samstag und Sonntag waren Autoaufbrecher im Iltisweg in Biebrich sowie in der

Manteuffelstraße aktiv und erbeuteten aus einem Opel Movano sowie einem Ford

Transit jeweils eine Rüttelplatte. Ein Peugeot Boxer wurde am Sonntagabend in

der Niederwaldstraße angegangen. In diesem Fall wurde gegen 23.40 Uhr ein etwa

1,80 Meter großer Mann mit dunklen Haaren sowie einem Vollbart dabei beobachtet,

wie er diverse Werkzeuge aus der Metalltruhe des Pritschenwagens entwendete und

anschließend mit einem goldfarbenen Renault davonfuhr. In der Niederwaldstraße

kam es in der Nacht zum Montag noch zu einem weiteren Einbruch in ein

Handwerkerfahrzeug. Ins Visier geraten war ein Mercedes Sprinter, aus dessen

Metallkiste ebenfalls hochwertiges Werkzeug gestohlen wurde. Die Wiesbadener

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich

unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Mutmaßlicher Fahrraddieb erwischt,

Wiesbaden, Hellmundstraße, Sonntag, 29.08.2021, 15:00 Uhr

(wie)Am Sonntag wurde ein Mann auf einem geklauten Fahrrad erwischt. Ein

Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft rief die Polizei, da er in der

Hellmundstraße ein gestohlenes Fahrrad gesichtet hatte. Dies würde er nun auch

mit einem Fahrrad verfolgen. Er führte mit seinen Standortangaben die

Polizeistreife an das Fahrrad heran, sodass diese den mutmaßlichen Fahrraddieb

anhalten und kontrollieren konnten. Nach Identitätsfeststellung wurde der Mann

wieder entlassen, er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Das

Fahrrad wurde dem Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft überlassen, dieser konnte

anhand der Individualnummer feststellen, dass das Leihrad gestohlen war und

eigentlich in Mainz hätte stehen müssen.

Radfahrer verfolgt und festgenommen,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Freitag, 27.08.2021, 12:00 Uhr

(fh)Am Freitagmittag gelang es der Polizei einen Radfahrer festzunehmen, welcher

im Verdacht steht, seinen zweirädrigen Untersatz zuvor unterschlagen und zu

Unrecht benutzt zu haben. Gegen 12:00 Uhr meldete der Mitarbeiter einer

Verkehrsgesellschaft der Polizei, dass er soeben einen Radfahrer verfolgen

würde, welcher ein zuvor als vermisst gemeldetes Rad zu Unrecht fahren würde.

Daraufhin übernahm eine Streife des zweiten Polizeireviers umgehend die

Verfolgung des Radfahrers. Unterdessen teilte der Mitarbeiter, welcher die

Verfolgung zu Fuß aufgenommen hatte, in regelmäßigen Abständen den Standort des

unbekannten Radfahrers mit. Letztlich gelang es der Streife, den 21-Jährigen in

Höhe der Winkeler Straße zu stellen und festzunehmen. Eine Überprüfung des

Zweirads ergab, dass dieses seit mehreren Monaten von Seiten der

Verkehrsgesellschaft als vermisst ausgeschrieben wurde. Der junge Wiesbadener

wurde für weitere Maßnahmen auf eine Polizeistation gebracht. Er muss sich nun

in einem Strafverfahren wegen Unterschlagung und unbefugtem Gebrauch

verantworten.

Weinstand von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Frauenstein,

Quellbornstraße, 24.08.2021, 15.00 Uhr bis 29.08.2021, 15.00 Uhr,

(pl)Innerhalb der vergangenen Woche wurde ein Weinstand in der Quellbornstraße

in Frauenstein von Einbrechern heimgesucht. Die Täter machten sich zwischen

Dienstag, dem 24.08.2021, und Sonntag, dem 29.08.2021, an dem Rollladen des

Verkaufsstandes zu schaffen und ergriffen dann aber die Flucht, ohne etwas

entwendet zu haben. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer

(0611) 345-2340 entgegen.

Seat Arona gestohlen,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 28.08.2021, 19.00 Uhr bis 29.08.2021, 17.30 Uhr,

(pl)Autodiebe haben zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in der

Schwalbacher Straße einen an der Ecke zum Schulberg geparkten Seat Arona

gestohlen. An dem blauen Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-LJ

103 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rote Klappbox mit Wertsachen gestohlen, Wiesbaden, Adelheidstraße,

29.08.2021, 20.15 Uhr,

(pl)Diebe haben am Sonntagabend in der Adelheidstraße eine rote Klappbox mit den

darin befindlichen Wertsachen gestohlen. Die Täter schlugen gegen 20.15 Uhr zu

und entwendeten die hinter einem Fahrzeug zum Einladen abgestellte Box, in

welcher sich unter anderem zwei Notebooks samt Zubehör, Beachflags sowie Bargeld

befanden. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2140 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Grundschule – mehrere Tablets gestohlen,

Heidenrod-Kemel, Dr.-Karl-Hermann-May-Straße, Donnerstag, 26.08.2021, 19:30 Uhr

bis Freitag, 27.08.2021, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in eine Grundschule

in der Dr.-Karl-Hermann-May-Straße in Kemel eingestiegen und haben dabei mehrere

hochwertige Tablets gestohlen. Die Einbrecher hebelten zuvor das Fenster eines

Aufenthaltsraumes auf und gelangten so in das Gebäude, wo sie mehrere

Räumlichkeiten durchsuchten und insgesamt sieben Tablets der Marke „Apple“ samt

Zubehör im Wert von etwa 2.500 Euro entwendeten. Im Anschluss gelang den Tätern

unbemerkt die Flucht. Im Rahmen des Einbruches entstand am Gebäude der Schule

ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach sucht nach Zeuginnen und

Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Musikinstrumente bei Einbruch entwendet, Heidenrod-Kemel, Bäderstraße,

Freitag, 27.08.2021, 16:00 Uhr bis Samstag, 28.08.2021, 12:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagvormittag brachen Unbekannte in

ein öffentliches Gebäude in der Bäderstraße in Heidenrod-Kemel ein und stahlen

dabei Musikinstrumente aus der dort ansässigen Musikschule. Die Einbrecher

verschafften sich im rückwärtigen Bereich des Gebäudes gewaltsam Zutritt zu der

musikalischen Ausbildungsstätte und entwendeten dabei ein Piano und eine

Gitarre. Im Anschluss scheiterten die Täter bei dem gewaltsamen Versuch in

weitere Räumlichkeiten des Gemeindegebäudes einzusteigen und entkamen im

Anschluss in unbekannte Richtung. Der Wert der Klangwerkzeuge wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Am Gebäude selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von

etwa 5000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Einbrecher steigen übers Fenster ein, Idstein, Im Füllenschlag, Samstag,

28.08.2021, 18:00 Uhr bis 23:15 Uhr

(fh)Am Samstagabend gelang es Einbrechern in der Straße „Im Füllenschlag“ in

Idstein über ein Fenster in eine Wohnung einzubrechen, nicht aber etwas zu

entwenden. Die Unbekannten kletterten im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 23:15 Uhr,

mutmaßlich mithilfe einer Leiter, zu dem, im ersten Obergeschoss gelegenen,

Fenster des Mehrfamilienhauses. Dort angekommen, hebelten sie das Fenster auf

und begaben sich in die Wohnung. Ersten Ermittlungen zufolge flüchteten die

Täter ohne zuvor Beute gemacht zu haben in unbekannte Richtung. Am Fenster

entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Hinweise nehmen die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Hoher Schaden bei Sachbeschädigung an Pkw, Eltville-Rauenthal, Gartenstraße,

Mittwoch, 25.08.2021, 12:30 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Bereits am vergangenen Mittwoch beschädigten unbekannte Täter ein, in der

Gartenstraße in Rauenthal geparktes Kraftfahrzeug und verursachten dabei

erheblichen Sachschaden. Im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 19:00 Uhr ramponierten

die Unbekannten den geparkten blauen Opel Corsa welcher im Anschluss

Beschädigungen im Bereich der Motorhaube aufwies. Der Sachschaden beläuft sich

auf circa 2.000 Euro.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer

(06123) 9090-0 entgegen.

Unfall auf Bundesstraße mit verletztem Beteiligten, Oestrich-Winkel,

Bundesstraße 42, Freitag, 27.08.2021, 16:30 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 42 in Höhe

Oestrich-Winkel ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem sich ein

Unfallbeteiligter verletzte. Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 24-Jähriger

Bischofsheimer mit seinem Mercedes die Einfädelungsspur der B 42 aus Richtung

Geisenheim, um auf der Bundesstraße in Richtung Rüdesheim weiterzufahren. Ersten

Ermittlungen zufolge übersah der Fahrer des Mercedes dabei einen VW, der mit

einem 37-Jährigen besetzt die Bundesstraße ebenfalls in Richtung Rüdesheim

entlangfuhr. Der 24-Jährige fuhr unvermittelt auf die Bundesstraße auf, sodass

der vorfahrtsberechtigte Fahrer des VW abbremsen musste und auf den Mercedes

fuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 37-Jährige leicht und musste im

weiteren Verlauf in einem Krankenhaus in Rüdesheim behandelt werden. An beiden

Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Unfall im Kreuzungsbereich, Rüdesheim, Hugo-Asbach-Straße, Sonntag,

29.08.2021, 00:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag kam es im Kreuzungsbereich der Hugo-Asbach-Straße

und der Theodor-Heuss-Straße in Rüdesheim zu einem Zusammenstoß zweier

Kraftfahrzeuge, bei dem sich ein Mitfahrer verletzte. Der 23-jährige Fahrer

eines Peugeot fuhr mit seinem gleichaltrigen Beifahrer die Theodor-Heuss-Straße

in Rüdesheim entlang und wollte den Kreuzungsbereich der Hugo-Asbach-Straße

passieren. Zeitgleich befuhr eine 20-Jahre alte Frau mit ihrer ebenfalls

20-jährigen Mitfahrerin in einem VW die temporär als Vorfahrtsstraße

beschilderte Hugo-Asbach-Straße entlang. Der junge Fahrer des Peugeot

missachtete aus unbekannten Gründen die vorgeschriebene Vorfahrt und stieß im

Kreuzungsbereich mit seinem PKW gegen den VW der 20-Jährigen. Durch den

Zusammenprall wurde der VW gegen einen Bauzaun geschleudert, welcher wiederum

eine mobile Toilettenkabine beschädigte. Der 23-jährige Mitfahrer des

Unfallverursachers verletzte sich leicht und musste zur weiteren Behandlung in

ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von

mindesten 10.000 Euro.

Reh löst Auffahrunfall aus, Wald Ems, Bundesstraße 275, Freitag, 27.08.2021,

17:20 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag löste ein die Fahrbahn kreuzendes Reh auf der

Bundesstraße 275 einen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge aus, bei dem sich eine

Mitfahrerin leicht verletzte. Gegen 17:20 Uhr habe laut den Beteiligten ein Reh

die Bundesstraße gekreuzt, sodass mehrere Fahrzeuge, welche die B275 in Richtung

Waldems befuhren, bremsen mussten. Hierbei gelang einem 23 Jahre alten Fahrer

eines VW der Bremsvorgang allen Anschein nach nicht rechtzeitig, so dass er auf

den vor ihm fahrenden BMW eines 39-Jährigen auffuhr. Durch den Zusammenstoß

verletzte sich die ebenfalls 39-jährige Beifahrerin leicht. Sie wurde für

weitere Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden, der auf etwa 10.000 Euro beziffert wird. Ein Zusammenstoß mit dem

Reh erfolgte nicht.