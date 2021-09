Mehrere Wahlplakate beschädigt und entwendet – Polizei ermittelt

Reinheim/Georgenhausen/Zeilhard/Roßdorf (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, sind in der Zeit zwischen Mittwoch 18.8.21 und Donnerstag 26.8.21 sowie in der Nacht zum Samstag 27.08-28.08. mehrere Wahlplakate unterschiedlichster Parteien abgerissen, beschädigt und zum Teil entwendet worden.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung beziehungsweise wegen des Verdachts des Diebstahls. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/96560 bei der Polizei in Dieburg zu melden.

Schwarzer BMW aus Einfahrt gestohlen

Groß-Umstadt (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (28.8.), 20.20 Uhr und Sonntag (29.8.) hatten es Diebe auf einen schwarzen BMW, der in einer Grundstückseinfahrt in der Hintergasse parkte abgesehen. Mit dem Auto erbeuteten die Täter zudem einen Geldbeutel. Die Polizei in Dieburg (K41) ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit 5 Verletzten

Münster (ots) – Am Sonntag 29.08.2021 gegen 21:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit insgesamt 5 Verletzten in Münster. Ein 38-jähriger Golffahrer aus Eppertshausen verlor Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Golf. Er kollidierte mit einem hohen Bordstein und anschließend frontal mit einem Baum. Hierdurch wurde der Fahrer und die 4 Mitfahrer zum Teil schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Die eingesetzte Streife bemerkte vor Ort deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer, weshalb dieser eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 EURO. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen waren neben 2 Streifen der Polizeistation Dieburg 5 Krankenwagen, ein Notarztwagen, ein Löschzug der Feuerwehr Münster und ein Abschleppdienst im Einsatz gewesen.

Darmstadt

Einbruch in Imbiss – Täter brechen Fenster auf und stehlen Geld

Darmstadt (ots) – Ein Imbiss in der Rheinstraße nahe Ecke Luisenstraße ist am Montag (29.8.) in der Zeit zwischen 24 Uhr und 8 Uhr von Kriminellen heimgesucht worden. Die Täter brachen das Fenster des Ladens auf, stiegen in den Raum ein und entwendeten unter anderem Geld aus der Kasse.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 700 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nehmen die ermittelnden Beamten des Kommissariats 43 unter der Rufnummer 06151/9690.

Cabrioverdeck aufgeschnitten und nach Beute gesucht

Darmstadt (ots) – Mit einem noch nicht bekannten Werkzeug haben Kriminelle in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (28.8.) und Sonntagmorgen (29.8.) das Verdeck eines Cabrios aufgeschnitten und sich in dem Fahrzeug auf die Suche nach Wertgegenständen begeben. Dabei wurden sie fündig und entwendeten unter anderem Bargeld und eine Sonnenbrille.

Zum Zeitpunkt der Tat parkte das Auto in einer Tiefgarage in der Frankfurter Straße. Der verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf rund 2.000 Euro beziffert.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise entgegen.

Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Darmstadt (ots) – Darmstadt – Am Freitag (27.08.) um kurz vor 23 Uhr kam es in der Erbacher Straße/Ecke Merckstraße zu einem Verkehrsunfall. Nur durch das beherzte Eingreifen einer 18-jährigen Autofahrerin wurde schlimmeres verhindert. Ein bisher unbekannter Radfahrer missachtete nach ersten Ermittlungen die Vorfahrt der Autofahrerin.

Diese sah ihre einzige Chance, einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu verhindern, darin, ihr Auto gegen ein geparktes Auto zu steuern. Der Radfahrer fuhr einfach weiter, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei sucht Unfallzeugen oder Personen, die einen Hinweis auf den Radfahrer oder den Unfallhergang geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 41110.

Schulgebäude von Dieben heimgesucht

Darmstadt (ots) – Eine böse Überraschung erlebte der Hausmeister einer Schule in der Bessunger Straße, als er am Samstagnachmittag (28.8.) die Spuren ungebetener Gäste in dem öffentlichen Schulgebäude entdeckte. Nach ersten Erkenntnissen reicht die Tatzeit bis zum Freitag (27.8.) gegen 13.30 Uhr zurück, innerhalb derer sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft hatten, verschiedene Räume betraten und dort nach Beute suchten.

Bei ihrem Vorgehen verursachten sie einen noch nicht bezifferten Sachschaden und erbeuteten mindestens eine Bohrmaschine sowie Geld. Der gesamte Umfang der gemachten Beute ist abschließend noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Beamten des Kommissariats 43 in Darmstadt zu erreichen.

Groß-Gerau

Schwerer Verkehrsunfall – Rettungshubschrauber im Einsatz

Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste

Groß-Gerau/BAB67 (ots) – Schwerste Verletzungen erlitt der Fahrer eines Sportwagens am Sonntag Mittag um 12:00 Uhr auf der BAB 67 kurz vor dem Rüsselsheimer Dreieck von Darmstadt kommend, als er mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war kein anderes Fahrzeug an dem Unfallhergang beteiligt.

Der 64-jährige Mann aus dem Landkreis Böblingen schleuderte unter die rechten Schutzplanken und kam in der Böschung zum Endstand. Hierbei zog sich der Fahrer lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Sein Pkw wurde bei dem Unfall sehr stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 60.000 EUR. Besondere Erwähnung soll hier die Hilfsbereitschaft anderer Verkehrsteilnehmer finden, die direkt nach dem Unfall Erste Hilfe leisteten.

Kreis Bergstraße

Falsche Polizisten – Mit der Angst Kasse gemacht

Birkenau (ots) – Mit insgesamt acht Anrufen haben Betrüger am Freitag (27.08.) einer Seniorin so viel Angst einjagen können, dass sie bereit war, Geld und Schmuck im Gesamtwert von rund 32.000 Euro in fremde Hände zu geben. Der falsche Polizist machte der alten Frau weis, dass ihr Sohn bei einem Verkehrsunfall einen Menschen getötet habe. Für die Tat säße der Sohn nun im Gefängnis. Für die Freilassung wurde Geld und Schmuck gefordert.

Vor lauter Angst hat die Seniorin letztendlich ihr Hab und Gut von der Hausbank abgeholt und in den Abendstunden einer fremden Person übergeben.

Wiederholt warnt die Polizei:

Keine Übergabe von Geld und Wertsachen an Fremde.

Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken

versetzen.

Rufen Sie sofort bei der Person an, um die es geht oder melden sie sich umgehend bei der Polizei!

Glasscheibe an Bushaltestelle eingeworfen

Wald-Michelbach (ots) – Mit einer geworfenen Flasche haben zwei Jugendliche am späten Freitagabend (27.08.), gegen 22.15 Uhr die Glasschiebe einer Bushaltestelle in der Ludwigstraße, Nähe Michelstraße eingeworfen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro.

Die gesuchten Jugendlichen, im Alter zwischen 13 und 15 Jahren, sollen nach der Tat in Richtung Polizeistation weggelaufen sein. Das Duo war dunkel gekleidet. Während einer eine Basecap trug, hatte die andere Person die Haare zu einem Zopf zusammengebunden.

Die Anzeige wird in Wald-Michelbach von Ermittlern des Kommissariats 41 weitergeführt, die telefonisch unter der Rufnummer 06207 / 9405-0 zu erreichen sind.

Verkehrskontrolle mündet in Festnahme – Polizeibeamter leicht verletzt

Lampertheim (ots) – Der Sonntagnachmittag (29.08.) endete für einen 33-jährigen Autofahrer aus Mannheim mit einer vorläufigen Festnahme, nachdem bei einer Verkehrskontrolle im Sandtorfer Weg Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz, Strafgesetzbuch, Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz festgestellt wurden.

Der Audi des Mannheimers sollte gestoppt werden, weil er mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war und der Fahrer zudem keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei der Überprüfung stellte sich schnell heraus, dass der 33-Jährige derzeit kein Auto fahren darf, weil für ihn ein Fahrverbot besteht. Als noch festgestellt wurde, dass er alkoholisiert war, sollte er für die bevorstehende Blutentnahme vorläufig festgenommen werden.

Dem wollte sich der 33-Jährige entziehen, indem er sich in seinem Auto einsperrte. Letztendlich mussten die Beamten eine Fensterscheibe einschlagen, um den Mann für die weiteren Maßnahmen mit auf die Wache nehmen zu können. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt.

Bei der Durchsuchung des Audis erschnüffelte der Drogenspürhund noch eine Kleinstmenge Betäubungsmittel. Weiterhin wurden etwa 900 Euro, Handys, ein Brecheisen und Schlagstock sichergestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Einbrecher suchen Schmuck

Viernheim (ots) – Kriminelle hatten es am frühen Sonntag (29.08.) auf Schmuck abgesehen und dafür die Fensterscheibe eines Kaufhauses im Rhein-Neckar-Zentrum in der Robert-Schumann-Straße eingeworfen. Gezielt sahen sich die Täter in der Schmuckabteilung und im Kassenbereich des Kaufhauses um. Nach ersten Feststellungen wurden Schmuckstücke, teilweise verpackt, in unbekannter Anzahl mitgenommen.

Durch das Zerbersten der Scheibe und die Bewegungen im Kaufhaus lösten die Täter gegen 5.45 Uhr den Einbruchalarm aus. Noch bevor die Polizei und der Sicherheitsdienst vor Ort kamen, waren die Einbrecher auch schon in Richtung Mannheimer Straße geflüchtet. Der Sachschaden allein wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der Wert der gestohlenen Schmuckstücke muss noch erhoben werden.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim übernimmt die weiteren Ermittlungen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der 06252 / 706-0.

Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Gemarkung Viernheim/BAB6 (ots) – Am Samstagabend 28.08.2021 befuhr ein 20-jähriger Mann aus Mannheim gegen 19.00 Uhr mit seinem PKW Audi die A 6 von Mannheim Richtung Viernheim. Aufgrund eines Reifenplatzers verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über alle Fahrstreifen nach rechts, wo er mit einem dort befindlichen Pkw Seat Altea kollidierte. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Audi nach links in die Schutzplanken abgewiesen und kam unfallbeschädigt auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Der auf dem rechten Fahrstreifen befindliche PKW Seat Altea wurde nach rechts in die Böschung geschleudert, wo sich das Fahrzeug mehrfach überschlug und unfallbeschädigt auf dem rechten Fahrstreifen auf dem Dach zum Liegen kam. Bei dem Unfall wurde der Audi-Fahrer leicht verletzt.

Die Insassen des Seat Altea, ein 58-jähriges Ehepaar sowie deren 18-monatiges Enkelkind wurden bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt und mit den alarmierten Rettungskräften in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Das Kleinkind wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik geflogen.

Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie die Bergung der Fahrzeuge war die Autobahn 6 von Viernheim kommend in Fahrtrichtung Norden für den Verkehr bis 20.30 Uhr voll gesperrt. Im Einsatz waren eine Streifenwagenbesatzung, sowie sieben Rettungswagen, Notarzt und Feuerwehr.

Südhessen

Neues Schuljahr – Neue Wege / Polizei gibt Tipps für den sicheren Schulweg

Südhessen (ots) – Alle Jahre wieder enden auch in diesem Jahr die erst vor wenigen Wochen lang herbeigesehnten Schulferien. Für manche viel zu schnell, für manche kaum zu erwarten, denn das Ende der Sommerferien stellt insbesondere für die Kleinsten unter uns einen aufregenden Neuanfang dar. Die Welt wird ein Stückchen größer und neue Wege hier vor allem die Schulwege, werden ohne den Schutz der Eltern gegangen.

Damit der Schulweg kein Abenteuer wird, sondern diese nur als schöne Urlaubserinnerungen in den Schulferien bleiben, führt die Polizei auch in diesem Jahr zu Beginn der Schulzeit verstärkt Kontrollen durch. Weil dabei das besondere Augenmerk auf den Kleinsten der ersten Jahrgangsstufen liegen wird, werden die Kontrollen hauptsächlich im Bereich der Grundschulen durchgeführt. Hier wird die Polizei verstärkt Präsenz rundum den Schulen und auf den Schulwegen zeigen.

Kinder sind im Straßenverkehr besonders gefährdet, da ihre Wahrnehmung und ihr Reaktionsvermögen noch nicht voll entwickelt sind. Das bedeutet unter anderem, dass gefahrene Geschwindigkeiten von Autos oder deren Abstände nicht eingeschätzt werden können. Mit spontanem Fehlverhalten ist zu rechnen und damit gewinnt eine erhöhte Aufmerksamkeit, die ohnehin im Straßenverkehr alltäglich geboten ist, eine verstärkte Bedeutung. Auch gilt es zu bedenken, dass die jungen Verkehrsteilnehmer überproportional häufiger und länger im Straßenverkehr unterwegs sind. Aufgrund ihrer geringen Körpergröße besteht außerdem die Gefahr,dass sie schlechter gesehen werden und sie selbst einen schlechten Überblick haben. Sie müssen ein umsichtiges und richtiges Verhalten erst lernen und sind dabei auf die Umsichtigkeit und die Erfahrungen der Erwachsenen angewiesen.

Über die notwendigen Grundlagen für eine erhöhte Sicherheit an der Teilnahme im Straßenverkehr gilt es sich bereits vor dem Antritt des Schulweges die Fragen zu stellen: Ist mein Kind gut sichtbar? Trägt es helle Kleidung oder einen Schulranzen, der mit Reflektoren versehen ist? Habe ich mit meinem Kind den Schulweg geübt, einen sicheren Weg, der nicht immer der kürzeste sein muss, ausgewählt und auf mögliche Gefahrenquellen hingewiesen? Wann stelle ich meinen Wecker damit der Tag ohne Stress beginnt und mein Kind sich mit ausreichend Zeit auf den Weg machen kann?

Im Rahmen der Kontrollen werden die Antworten auf diese Fragen geprüft und die Ausstattung der Kinder genauer unter die Lupe genommen. Der Appell der Polizei geht in diesem Zusammenhang insbesondere an alle Erwachsenen und Eltern, sich ihrer Vorbildfunktion bewusst zu sein und mit gutem Beispiel voran zu gehen.

