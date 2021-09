Freimersheim (ots) – Glück im Unglück hatten am Sonntag 29.08.2021 gegen 15:55 Uhr eine 13-jährige Reiterin und ihr Pferd im Bereich der Freimersheimer Mühle. Durch einen Schotterweg erschrak das Pferd, scheute und rutschte in einen angrenzenden Bachlauf. Das Pferd steckte nun rücklings in dem Bachlauf fest und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien.

Durch die Feuerwehr konnte das Pferd wohlbehalten geborgen werden, auch die junge Reiterin blieb unverletzt.

Die L540 war aufgrund der Bergungsarbeiten für ca. 30 min. zwischen Freimersheim und Altdorf voll gesperrt. Es kam zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen.