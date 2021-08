Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Friedrichsdorf, Hugenottenstraße Höhe Nr. 3, in der Zeit von Freitag, 27.08.2021, 18:45 Uhr bis Samstag, 28.08.2021, 10:00 Uhr

Ein Anwohner der Hugenottenstraße parkte seinen weißen Toyota Aygo am Freitag ordnungsgemäß im öffentlichen Verkehrsraum. Als er am Samstag wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung fest. Der Spiegel der Fahrerseite war abgebrochen, der Sachschaden wird auf etwa 300 EUR geschätzt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg, Tel.: 06172-1200, in Verbindung zu setzen.

Missglückter Abbiegevorfall führt zu Verkehrsunfallflucht

61476 Kronberg im Taunus, „Kirchgasse“ Ecke „Im Gänsborn“ Samstag, 28.08.2021, 11:15 Uhr

Der Samstagvormittag begann für einen 41-jährigen Kronberger mit der Einleitung eines Strafverfahrens wegen einer begangenen Verkehrsunfallflucht.

Beim Einbiegen von der Kirchgasse in die Straße „Im Gänsborn“ streifte er mit seinem LKW einen am Fahrbahnrand geparkten PKW der Marke Renault, Typ Megane. Anstatt seiner Pflicht zur Meldung des Sachverhalts bei der örtlichen Polizeidienststelle nachzukommen, entfernte sich der Unfallverursacher, konnte jedoch wenig später aufgrund von Zeugenaussagen an seiner Wohnanschrift ermittelt werden.

An dem geparkten Renault entstand ein Sachschaden von etwa 400,- EUR, der Schaden an dem LKW wird auf 3000,- EUR geschätzt.

Verstorbener Fahrradfahrer nach Sturz (Alleinunfall)

Wehrheim / Feldgemarkung Nähe Schwimmbad Mittwoch den 25.08.2021 / 16:23 Uhr

Bereits am Mittwoch, den 25.08.21 kam es in der Feldgemarkung in der Nähe des Wehrheimer Schwimmbades zu einem Alleinunfall eines 78-jährigen Radfahrers aus Bad Homburg. Der Radfahrer stürzte auf einem Feldweg, musste noch am Unfallort reanimiert werden und wurde per Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Klinik nach Frankfurt verbracht. Nach zweitägiger Behandlung verstarb der Verunfallte in einem Klinikum in Frankfurt. Ein Fremdverschulden oder Mitverschulden an dem Unfall durch Dritte kann nach jetzigem Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden.

Der Unfall wurde erst durch den Tod des Radfahrers am Abend des 27.08.21 dem 6. Polizeirevier des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main durch Bedienstete der BG Unfallklinik Frankfurt am Main mitgeteilt. Die Polizei wurde bis dahin nicht über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Die Unfallaufnahme erfolgte im Nachgang.