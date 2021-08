Diebstahl eines E-Bike

Tatort: 65604 Elz, Im Grün

Tatzeit: Freitag, 27.08.2021, 02:23 Uhr

Durch einen unbekannten männlichen Täter wurde aus einer Gartenhütte in Elz ein E-Bike gestohlen. Das E-Bike war mittels Schloss gesichert. Es wurde durch den unbekannten Täter aus der Gartenhütte herausgetragen und über die Umfriedung des Grundstücks gehoben. Bei dem E-Bike handelte es sich um ein graues Damenrad der Marke Riese & Müller, Modell Charger Mixte Touring und hat einen Wert von 4200 EUR. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 zu melden

Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt

Tatort: 65606 Villmar, Brotweg

Tatzeit: Freitag, 27.08.2021, 22:15 Uhr – Samstag, 28.08.2021, 06:00 Uhr

Im Tatzeitraum kletterten unbekannte Täter auf das Dach eines Einkaufsmarktes und entfernten mehrere Dachziegel. Anschließend wurde die Dampfsperre der Dacheindeckung beschädigt. Das Gebäudeinnere wurde durch die unbekannten Täter jedoch nicht aufgesucht.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Metallspähnen

Tatort: 35781 Weilburg, Johann-Ernst-Straße Tatzeit: Sonntag, 29.08.2021 um 03.55 Uhr

Zwei männliche Personen übersteigen den Zaun eines Firmengeländes und entwenden vom Gelände mehrere Eimer mit Metallspähnen. Nach der Tat verstauten die beiden Täter das Diebesgut in einem Pkw mit Teilkennzeichen HG- ? und flüchteten damit.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt

Tatort: B 49, Gemarkung 35799 Merenberg

Tatzeit: Sonntag, 29.08.2021, 03.05 Uhr

Eine 49jährige Pkw-Fahrerin aus der Großgemeinde Löhnberg befuhr mit einem Pkw Audi A4 die B 49 zunächst aus Richtung Limburg in Fahrtrichtung Weilburg. Dabei fiel sie bereits anderen Verkehrsteilnehmer durch ihre unsichere Fahrweise auf. Im Bereich Merenberg verließ sie die B 49 um kurz darauf wieder in Fahrtrichtung Limburg aufzufahren. Kurz darauf hielt sie auf dem dortigen Standsteifen an und konnte von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Da die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand, wurde sie für weitere Maßnahmen zur Polizeistation nach Weilburg verbracht.

Sachbeschädigungen an mehreren Pkw in Merenberg

Tatorte: Merenberg, Hofwiesenstraße und Kirchstraße Tatzeit: In der Nacht von Freitag, 27.08.2021 auf Samstag, 28.08.2021

Insgesamt 4 parkende Pkws wurden von bislang unbekanntem Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigt. Bei allen Fahrzeugen wurde der Lack zerkratzt. An einem Pkw wurde zusätzlich auch ein Außenspiegel beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt: 9.000 EUR Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Weilburg unter Tel. 06471-93860 zu melden

Diebstahl aus Pkw

Tatort: 35789 Weilmünster-Langenbach, Hinter den Gärten Tatzeit: Samstag, 28.08.2021, 07:00 Uhr – Samstag, 28.08.2021, 17:00 Uhr

Durch einen unbekannten Täter wurde im Verlauf des Samstags an einem geparkten Pkw Toyota Aygo die Beifahrerscheibe eingeschlagen und Fahrzeugdokumente aus dem Handschuhfach gestohlen.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Pkw-Kennzeichen

Tatort: 65520 Bad Camberg, Pendlerparkplatz an der L3031 Tatzeit: Donnerstag, 26.08.2021, 13:00 Uhr – 23:20 Uhr

Im Tatzeitraum kam es auf dem Pendlerparkplatz, in der Nähe der Autobahnraststätte Bad Camberg West, zum Diebstahl von zwei Pkw Kennzeichen an einem schwarzen VW-Passat. Durch die unbekannten Täter wurden die Kennzeichen, sowie die Halterungen, von dem geparkten Fahrzeug komplett entwendet.

Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 zu melden

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Unfallort: 65599 Dornburg-Wilsenroth, Bahnhofstraße Unfallzeit: Freitag, 27.08.2021, 16:14 Uhr

Eine 55-jährige Frau aus Wilsenroth befuhr mit ihrem Pkw Fiat innerorts die Bahnhofstraße in Richtung Langendernbach. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw VW Golf. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und kam anschließend, zur weiteren Behandlung, in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme wurde bei der Unfallverursacherin eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Daher wurde bei der Frau eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 EUR

Folgenlose Trunkenheitsfahrt

Tatort: 35792 Löhnberg, Taunusstraße Tatzeit: Freitag, 27.08.2021, 20:34 Uhr

Durch eine Streife der Pst. Weilburg wurde der 29- jährige Fahrer eins Pkw Opel Corsa in Löhnberg einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer den Pkw alkoholisiert geführt hatte. Zuvor ist der Fahrer des Pkws bereits mehreren Anwohnern durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.