Versuchter Raub einer Handtasche

Freitag, 27.08.2021, 22:25 Uhr – 65760 Eschborn, Pestalozzistraße

Auf dem Weg nach Hause wurde eine 53-jährige Anwohnerin aus Eschborn auf eine sich von hinten annähernde Person aufmerksam. Der Täter ergriff plötzlich die über die Schulter getragene Handtasche und versuchte diese zu entreißen. Hierbei stürzte die Geschädigte zu Boden, konnte jedoch ihre Handtasche fest genug umklammern, so dass der Täter nach den lautstarken Hilferufen der Geschädigten ohne Beute die Flucht ergriff. Die 53-Jährige erlitt bei ihrem Sturz leichte Blessuren.

Der unbekannte Täter konnte durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 170 – 180 cm groß, 18 – 25 Jahre alt, dunkel gekleidet, trug einen Kapuzenpullover

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch ergebnislos.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hofheim unter der 06192 – 20 79 0 entgegen.

8.000 EUR Sachschaden nach Trunkenheitsfahrt

Samstag, 28.08.2021, 02:02 Uhr – 65795 Hattersheim, Hauptstraße

Eine 44-jährige Fahrerin eines Pkws aus Hattersheim schätzte in der Nacht von Freitag auf Samstag den Straßenverlauf der Hauptstraße falsch ein und kam von der Fahrbahn ab.

Neben dem hohen Sachschaden am eigenen Fahrzeug wurde zudem die Bepflanzung, samt steinerner Einfriedung am Fahrbahnrand in Mitleidenschaft gezogen.

Zurückzuführen sein sollte das Abkommen von der Fahrbahn auf den Genuss alkoholhaltiger Getränke im Vorfeld der Fahrt. Die Fahrzeugführerin pustete vor Ort 1,15 Promille und musste sich in der Folge einer Blutentnahme auf der Polizeidienststelle unterziehen. Bis zu einer richterlichen Entscheidung über die Dauer eines Fahrverbots wurde der Fahrerin das Fahren im öffentlichen Straßenverkehr nun untersagt. Der Führerschein der Dame wurde durch die Polizei sichergestellt.

Gegen geparktes Fahrzeug gefahren – Verletzter Fahrer steht unter Alkoholeinfluss – Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Sonntag, 29.08.2021, 05:28 Uhr

Am Sonntagmorgen ereignete sich auf der Königsteiner Straße in Bad Soden am Taunus ein Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin leicht verletzt wurde. Um 05:28 Uhr befuhr eine 18-jährige BMW-Fahrerin aus Bad Soden am Taunus die Königsteiner Straße und kam vermutlich aufgrund der Witterung ins Schleudern. Anschließend kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten PKW. Durch den Zusammenstoß erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt. Die beiden Mitfahrer blieben dabei unverletzt. Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Von der Fahrbahn abgekommen – Fahrer steht unter Alkoholeinfluss – Kelkheim, L3016, Sonntag, 29.08.2021, 04:40 Uhr

Auch in Kelkheim ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei welchem der Fahrer im Verdacht steht, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Am Sonntagmorgen befuhr ein 20-jähriger Ford-Fahrer die L3016 aus Richtung Ruppertshain in Richtung Fischbach. In einer dortigen Linkskurve geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch Gegenlenken ging die Fahrt unkontrolliert zurück auf die Fahrbahn. Das Fahrzeug kam im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall wurden Leitpfosten am Straßenrand beschädigt. Beide Insassen des Fahrzeugs blieben unverletzt. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Der Fahrer wurde für die Blutentnahme zur Polizeistation nach Kelkheim gebracht.

Geparkter PKW beschädigt – Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Lidl-Parkplatz, Rewe-Parkplatz, Samstag, 28.08.2021, 11:15 Uhr bis 12:15 Uhr

In Bad Soden am Taunus kam es am Samstagmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von 11:15 Uhr bis 12:15 Uhr parkte der Opel auf dem Lidl Parkplatz in der Königsteiner Straße und dem Rewe Parkplatz in der Hasselstraße. Anschließend stellt der Fahrzeughalter einen Schaden an seinem Fahrzeug fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Vom Unfallverursacher fehlt bisher jede Spur.

Sachdienliche Hinweise werden vom Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Rufnummer 06190 / 9360 – 45 entgegengenommen.