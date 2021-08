Einbrecher räumen Keller aus, Diebesgut im Wert von

mehreren Tausend Euro, Wiesbaden, Rheingauviertel, Hollerbornstraße, Freitag,

27.08.2021 zwischen 01:30 Uhr und 12:45 Uhr

(jka)Am Freitagmorgen, in der Zeit von 01:30 Uhr bis 12:45 Uhr verschafften sich

bislang unbekannte Diebe gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerabteilen eines

Mehrfamilienhauses in der Hollerbornstraße und entwendeten Gegenstände im Wert

von mehreren Tausend Euro. Die Einbrecher nahmen nachdem sie die Kellerabteile

aufgebrochen hatten fast alles mit was sie finden konnten. Nicht nur

alkoholische Getränke, eine Musikbox der Marke Teufel, eine komplette

Ski-Ausrüstung bestehend aus Helm, Ski-Schuhen und Skiern, zahlreiche Schwerter,

eine Fotokamera sowie ein weißes Elektrobike der Marke „Samebike“

transportierten die Einbrecher ab. Alles in einem Gesamtwert von geschätzten

fast 4.000 Euro. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweisgeber und

Zeugen melden sich bitte beim 4. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer

0611 / 3452440.

Taschendieb stiehlt Portemonnaie,

Wiesbaden, Mitte, Kirchgasse, Freitag, 28.08.2021 zwischen 17:15 Uhr und 17:30

Uhr

(jka)Eine 77-jährige Seniorin ist Freitagnachmittag in einem Schuhgeschäft in

der Wiesbadener Fußgängerzone Opfer eines unbekannten Taschendiebes geworden.

Die Geschädigte hatte ihre Handtasche samt Geldbörse bei der Auswahl und Anprobe

kurzfristig in ihrer unmittelbaren Nähe auf einer Sitzbank abgestellt und diese

dort offenbar nicht ständig im Blick. Dies nutzte ein unbekannter Dieb, um die

Geldbörse an sich zu nehmen und zu stehlen. In dem Portemonnaie befanden sich

neben Bargeld auch diverse private Papiere, Karten und Ausweise. Hinweise auf

den Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei warnt immer wieder vor Handtaschendieben, die nur auf eine günstige

Tatgelegenheit warten, um Beute zu machen. Es wird empfohlen Hand- und

Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter dem Arm

geklemmt zu tragen. Keinesfalls sollten Taschen wie im vorliegenden Fall neben

sich abgestellt werden. Weitere Informationen zum Schutz vor Handtaschendieben

finden Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Motorrad gestohlen – Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Mitte, Wörthstraße, Freitag, 27.08.2021, 19:00 Uhr bis Samstag,

28.08.2021, 01:00 Uhr

(jka)In der Wörthstraße gelang es bislang unbekannten Tätern in den Abendstunden

des Freitags ein Motorrad zu stehlen und unerkannt zu entkommen. Der Geschädigte

stellte sein Motorrad der Marke Yamaha RN 22 Farbe Grau am Freitagabend gegen

19:00 Uhr in der Wörthstraße ab. Als er gegen 01:00 Uhr zum Abstellort zurückkam

musste er feststellen, dass es Dieben gelungen war, das Kraftrad im Wert von

mehreren Tausend Euro zu entwenden. Hinweisgeber und Zeugen melden sich unter

der Telefonnummer 0611 / 345-0 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei.

Reifen von mehreren Pkw zerstochen,

Wiesbaden-Dotzheim, Butterblumenweg, Donnerstag, 26.08.2021, 21.00 Uhr bis

Freitag, 27.08.2021, 08.00 Uhr

(ds)In der Nacht zum Freitag wurden die Reifen von mehreren Pkw zerstochen. Die

Fahrzeuge standen im Tatzeitraum in einer Parkreihe abgestellt. An mindestens 5

Fahrzeugen wurden die Reifen durch bisher unbekannte Täter mittels eines

scharfen Gegenstandes zerstochen. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro

geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-2340

beim 3. Polizeirevier Wiesbaden zu melden.

Betrunkener schlägt auf Fahrzeuge ein, Wiesbaden-Dotzheim, Sperberweg,

Samstag, 28.08.2021, 10.10 Uhr

(ds)Am Samstagmorgen schlug ein offensichtlich alkoholisierter Mann auf mehrere

Pkw ein. Der 56-Jährige aus Wiesbaden fuhr um 10.10 Uhr als Fahrgast mit dem

Taxi in den Sperberweg. Das Taxi hielt hier und blockierte die Straße, während

der Mann die Fahrt bezahlen wollte. Dieses dauerte einer Verkehrsteilnehmerin

wohl zu lange, sodass sie hupte. Dadurch fühlte der Mann sich provoziert und

schlug auf die Motorhaube des dahinterstehenden Pkw ein. Hier entstand

Sachschaden in Höhe von ungefähr 500,- EUR. Anschließend schlug er bei einem

weiteren Fahrzeug gegen die Fahrertür und die Seitenscheibe. Die Fahrerin, die

als ältere Frau mit dunklem Pkw beschrieben wird, entfernte sich schnell von der

Örtlichkeit. Sie wird nun als Zeugin gesucht und gebeten, sich mit dem 3.

Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Werkzeug aus Fahrzeugen entwendet,

Wiesbaden, Platter Straße, Freitag, 27.08.2021, 13.30 Uhr bis Samstag,

28.08.2021, 07.30 Uhr

(ds)Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitag auf Samstag in zwei

Fahrzeuge ein und entwendeten daraus verschiedene Werkzeuge. Die Täter schlugen

bei einem weißen Ford Transit, der in der Platter Straße geparkt war, zunächst

das Beifahrerfenster ein. Anschließend entwendeten sie aus dem Innenraum mehrere

Baumaschinen. Bei einem weiteren Fahrzeug mit offener Pritsche wurde eine

Werkzeugkiste, die auf der Pritsche festmontiert war, aufgebrochen und daraus

ein Benzinkanister und ein Trennschleifer entwendet. Der Diebstahlschaden

insgesamt wird auf 2900,- EUR geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten,

sich mit der Polizei Wiesbaden unter der Tel-Nr. 0611/345-0 in Verbindung zu

setzen.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich – ein Verletzter – Hoher Sachschaden,

Wiesbaden, Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße/Kärntner Straße, Freitag,

27.08.2021, 18:15 Uhr

(jka)In der Erich-Ollenhauer-Straße ereignete sich am frühen Freitagabend ein

Unfall zwischen zwei Autos, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 18:15

Uhr beabsichtigte ein 25-Jähriger mit seinem VW Golf aus der Kärntner Straße

herauskommend nach links in die Erich-Ollenhauer-Straße Richtung Dotzheim

einzubiegen. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich

zu einem Zusammenstoß mit einer 57-jährigen Mercedes Fahrerin, die mit ihrem

Auto auf der Erich-Ollenhauer-Straße aus Richtung Dotzheim kommend in

Fahrtrichtung Biebrich unterwegs war. Der Fahrer des Golfs wurde leicht

verletzt. An beiden Fahrzeugen die nicht mehr weiterfahren konnten und

abgeschleppt werden mussten entstand ein Sachschaden von insgesamt ungefähr

20.000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung der stark

beschädigten Autos war der fließende Verkehr bis 20:00 Uhr leicht eingeschränkt.

Zeugen dieses Unfalls melden sich beim 5. Polizeirevier unter 0611 / 34525540.

Beim Ausparken mit Linienbus kollidiert – Hoher Sachschaden, Wiesbaden,

Südost, Wielandstraße, Freitag, 27.08.2021, 16:50 Uhr

(jka)Am Freitagnachmittag kollidierte ein 31-Jähriger beim Ausparken seines Opel

mit einem vorbeifahrenden Linienbus, wodurch Sachschaden von mehreren Tausend

Euro entstand. Der Opelfahrer hatte sein Auto zuvor in der Wielandstraße

geparkt. Während er aus der Parklücke herausfuhr näherte sich ein aus Richtung

Konrad-Adenauer-Ring kommender Linienbus. Der 48-jährigen Busfahrerin gelang es

nicht mehr ihren Bus rechtzeitig zum Stehen zu bringen, sodass die beiden

Fahrtzeuge zusammenstießen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel noch

gegen ein weiteres geparktes Auto geschoben. An den drei Fahrzeugen entstand ein

geschätzter Sachschaden von insgesamt 12.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Zeugen dieses Unfalls melden sich unter der Rufnummer 0611 / 3452340 beim 3.

Polizeirevier Wiesbaden.

Verkehrsunfall mit verletzter Autofahrerin, Wiesbaden, Castellumstraße /

Otto-Suhr-Ring Samstag, 28.08.2021, 09:50 Uhr

(Fu) Bei einem Auffahrunfall wurde am Samstagvormittag ein Autofahrer leicht

verletzt. Ein 35 Jahre alter Mann aus Ginsheim-Gustavsburg befuhr den

Otto-Suhr-Ring aus Richtung Hochheimer Straße in Richtung Boelckestraße. Ein

vorausfahrender 28 Jahre alter Mann aus Uelversheim musste verkehrsbedingt an

einem Zebrastreifen abbremsen. Dies wurde durch den nachfolgenden Autofahrer zu

spät bemerkt. Das Auto der Marke VW Golf prallte in das Heck eines Skoda

Octavia. Bei dem Aufprall verletzte sich der 35 Jahre alte Mann am linken

Handgelenk. Der Mann aus Uelversheim blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand

ein Sachschaden in Höhe von rund 6500,- Euro.

Körperverletzung –

Wiesbaden, Warmer Damm, Sonntag, 29.08.2021, 00:15 Uhr

(jk) Am frühen Sonntagmorgen wurden zwei Jugendliche am Warmen Damm durch

Faustschläge leicht verletzt. Zunächst hatten zwei bislang Unbekannte einen

jungen Mann, der mit einer Gruppe Jugendlicher vor Ort war, nach einer Zigarette

gefragt. Als dieser verneinte, entfernten sich die Personen, kamen jedoch nach

kurzer Zeit zurück. Sie schlugen unvermittelt auf den Jugendlichen ein, Ein

Freund des Geschädigten, der helfend in das Geschehen eingriff, wurde daraufhin

ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Bei den Tätern handelte es sich um ca. 175 cm.

große Männer, beide hätten schwarze Haare gehabt. Eine Person sei dünn gewesen

und habe einen sehr schmalen Oberlippenbart getragen, der zweite Täter habe eine

kräftige Statur gehabt und trug einen Drei- Tage- Bart. Das 1. Polizeirevier

erbittet sachdienliche Angaben von etwaigen Zeugen oder Hinweisgebern unter 0611 – 3452140.