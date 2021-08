Neustadt: 27. Pfälzisches Burgensymposion am 03. und 04. September 2021

Neustadt an der Weinstraße – Am 3. und 4. September 2021 findet unter dem Leitthema: Interdisziplinäre Aspekte und Ergebnisse der Pfälzischen Burgenforschung das 27. Pfälzische Burgensymposion in Neustadt an der Weinstraße statt.

Von 1993 bis 2012 veranstalteten das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde, Kaiserslautern, die Deutsche Burgenvereinigung, Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland, sowie seit dem Jahr 2002 der Cercle d’Histoire et d’Archéologie de l’Alsace du Nord, Wissembourg an wechselnden pfälzischen Standorten im Jahresrhythmus ein Burgensymposion, das sich in der Fachwelt und bei vielen interessierten Laien großer Beliebtheit erfreute.

Die Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung, Neustadt, die Stadt Neustadt an der Weinstraße, die Deutsche Burgenvereinigung, Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saar, die Bezirksgruppe Neustadt des Historischen Vereins der Pfalz sowie der Cercle d’Histoire et d’Archéologie de l’Alsace du Nord fühlen sich dieser Tradition verpflichtet und führen in jährlichem Rhyth- mus diese Veranstaltungsreihe in Neustadt-Mußbach weiter.

Teilnehmende können beispielsweise bei einer Exkursion zur Burg Winzingen, dem sogenannten Haardter Schlößchen, teilnehmen oder Wissenswertes über die Entdeckung der Burg im pfälzischen Raum im 19 Jahrhundert erfahren.

Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt per Mail an spiess@jura.uni-mannheim.de oder dr.stefan.ulrich@neustadt.eu.