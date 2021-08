Neustadt: STADTRADELN 2021 geht in Neustadt an der Weinstraße in die dritte Runde

Neustadt an der Weinstraße – Jetzt registrieren und vom 04. bis 24. September 2021 wieder mit dabei sein. Neustadt an der Weinstraße ruft unter #MitnonnerRadle alle in der Stadt wohnenden, arbeitenden, einem Verein angehörenden oder eine (Hoch-)Schule besuchenden Menschen dazu auf, dabei zu sein und mitzuradeln. Interessierte können wie im vergangenen Jahr ein eigenes STADTRADELN-Team gründen oder einem beitreten und im Kampagnenzeitraum so oft wie möglich in die Pedale treten.

Anmeldung unter: https://www.stadtradeln.de/neustadt-weinstrasse

Radelzeitaum: 04.09. bis 24.09.2021

Tolles Ergebnis im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr konnte sich Neustadt an der Weinstraße in sämtlichen Bereichen verbessern:

Mehr Radelnde

+68 % 1022 (Vorjahr 607)

+77 % 222.006 km (Vorjahr 125.625 km)

Landesweit Platz 9 von 62 (Vorjahr 11 von 32)

Alle Kommunen in Rheinland-Pfalz:

Städte mit 50.000 bis 99.999 Einwohnern

Nach dieser tollen zweiten Saison sind die Ziele klar: Noch mehr Radlerinnen und Radler begeistern, mehr Kilometer erradeln, höhere Platzierung erreichen, noch mehr Spaß am Radfahren haben.

Schon jetzt sind über 45 Teams aus Verwaltung, Wirtschaft, Politik, Bildung, Vereinen und Familien dabei.

Viele geführte Radtouren zum #MitnonnerRadle

In diesem Jahr wird es erneut viele geführte Radtouren geben, zu denen sich die Stadtradlerinnen und Radler ab sofort anmelden können (alle Infos gibt es auf https://www.stadtradeln.de/neustadt-weinstrasse)

Die Touren werden auch in diesem Jahr wieder von vielen Ehrenamtlichen durchgeführt. Zu den Unterstützerinnen und Unterstützern gehören in diesem Jahr neben dem Radverkehrsbeauftragten der Stadt: VCD, ADFC, Greencamp, Critical Mass, Klimaaktion Neustadt, Engagierte Jungend Neustadt, Stadtwerke, NABU.

Neben den Touren ist für den 24.09. eine Fahrrad- und Lastenradausstellung auf dem Juliusplatz geplant.

STADTRADEL-Stars stehen in den Startlöchern

Michael Landgraf (bereits in der zweiten Saison dabei) sowie Fabian Forsch sind in diesem Jahr die Radelstars in Neustadt. Sie tauschen für drei Wochen ihren Autoschlüssel gegen Fahrradhelm und Fahrradschloss und werden im Kampagnenzeitraum in einem Blog über ihre Erfahrungen und Eindrücke während des STADTRADELNs berichten.

Veranstaltungen und Touren im Detail

Veranstaltung

Fr. 24.09. | 15:00 Uhr | Lastenradausstellung | Juliusplatz

Geführte Radtouren (Anmeldung erforderlich)

1. Woche (Sa. 04.09. – Fr. 10.09.)

Sa. 04.09.| 10:00 Uhr | Rund um Neustadt | ca. 45 km

So. 05.09. | 11:00 Uhr | Storchentour | ca. 38 km

Di. 07.09. | 09:00 Uhr | Touristische Radwege | ca. 31 km

Mi. 08.09. | 10:00 Uhr | Tour nach Bad Dürkheim | ca. 40 km

Do. 09.09. | 10:00 Uhr | Lambsheimer See-Tour | ca. 65 km

2. Woche (Sa. 11.09. – Fr. 17.09.)

Sa. 11.09. | 13:00 Uhr | Ortsteilroute | ca. 48 km

Sa. 11.09. | 09:00 Uhr | NABU radelt | ca. 40 km

So. 12.09. | 10:00 Uhr | Nachhaltigkeitstour I | ca. 17 km

Fr. 17.09. | 18:00 Uhr | Feierabend-Eisdielencheck | ca. 23 km

3. Woche (Sa. 18.09. – Fr. 24.09.)

So. 19.09. | 10:00 Uhr | Nachhaltigkeitstour II | ca. 16 km

Mo. 20.09. | 15:00 Uhr | Kindertour | ca. 20 km

Mi. 22.09. | 10:00 Uhr | Vogelhaus-Tour | ca. 60 km

Fr. 24.09. | 18:00 Uhr | Feierabend-Eisdielencheck | ca. 22 km

Mehr Informationen unter

https://www.stadtradeln.de/neustadt-weinstrasse

https://klimaschutz.neustadt.eu/stadtradeln.de

#MitnonnerRadle