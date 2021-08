Darmstadt-Innenstadt (ots) – Am späten Freitagabend 27.08.2021 gegen 23.15 Uhr wurde ein 25-jähriger Taxifahrer überfallen. Der Taxifahrer hatte Fahrgäste aus Frankfurt nach Darmstadt gefahren und wollte nun wieder zurück nach Frankfurt. Nach wenigen hundert Metern Fahrt winkten 3 männliche Personen den Taxifahrer an den Fahrbahnrand.

Während sich eine Person jeweils an der Fahrer-, bzw. Beifahrerseite postierten, stieg die dritte Person in das Taxi auf die Rückbank ein und hielt dem 25-jährigen Fahrer unvermittelt ein Messer an den Hals. Gleichzeitig wurde durch den bewaffneten Täter die Herausgabe der Geldbörse gefordert.

Nach Herausgabe des Geldbeutels mit mehreren hundert Euro Bargeld flüchteten die Täter in Richtung Heidelberger Straße.

Eine sofortige Fahndung nach den 3 männlichen Tätern im Alter von 20-25 Jahren verlief negativ, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Nähere Beschreibungen zu den flüchtigen Tätern liegen aktuell noch nicht vor.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen