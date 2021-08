Mannheim: Cargobike Roadshow am 06. September 2021

Mannheim – Die Auftaktveranstaltung zur diesjährigen Cargobike Roadshow findet am 6. September 2021 von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr auf dem Alten Meßplatz in Mannheim statt. Bürgermeister Ralf Eisenhauer wird die Veranstaltung eröffnen.

Den Großeinkauf erledigen, die Kinder in die Kita bringen, Pflanzen für den Balkon besorgen – dafür braucht man längst kein Auto mehr! Lastenräder können den Alltag erleichtern und sind vielseitig einsetzbar. Auch in diesem Jahr möchte die Stadt Mannheim gemeinsam mit der AGFK-BW und dem Cargobike-Roadshow-Team noch mehr Bürgerinnen und Bürger für die Vorzüge von Lastenrädern begeistern.

Dank E-Antrieb und attraktivem Design sind Cargobikes in den letzten Jahren wahre Trendfahrzeuge geworden. Je nach Modell lassen sich ein bis vier Kinder oder bis zu 100 Kilogramm Lasten bequem und günstig am Stau vorbei direkt vor die Haustür oder in die Lagerhalle fahren. Einige gewerbliche Schwerlast-Modelle können sogar über 250 Kilo per Europalette laden. Doch vielerorts ist das Angebot noch dünn und beschränkt sich auf wenige Modelle. Die Cargobike Roadshow bietet deswegen eine seltene Zusammenstellung von zwölf eCargobikes unterschiedlicher Hersteller und Modelltypen.

Der Testparcours richtet sich speziell an Familien mit Kindern und andere private Haushalte. Die meisten Modelle können aber auch mit Aufbauten für gewerbliche Nutzungen ausgestattet werden.

Passend zur Lastenrad-Förderung der Stadt Mannheim bietet die Cargobike-Roadshow die optimale Plattform, um verschiedene Lastenradmodelle ausgiebig Probe zu fahren und sich über die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten zu informieren.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Teilnehmer müssen sich vor Ort registrieren (schriftliches Kontaktformular oder durch die Luca-App) und werden angehalten ausreichend Abstand zu halten sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.