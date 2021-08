Heidelberg: Stadtnotizen 27.08.2021

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Bundestagswahl 2021: Briefwahl jetzt beantragen

Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Wer am Wahlsonntag nicht in seinem Wahllokal wählen möchte, kann Briefwahl beantragen. Briefwahlunterlagen sind bei den Bürgerämtern der Stadt Heidelberg zu den Öffnungszeiten erhältlich (bitte geänderte Ferienöffnungszeiten bis zum 10. September 2021 berücksichtigen). Die Wahl kann dort auch direkt ausgeübt werden.

Rund um die Uhr, einfach und praktisch ist die Beantragung mittels QR-Code oder durch den Online-Antrag möglich. Dafür einfach den auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufgedruckten QR-Code mit dem Handy, Smartphone oder Tablet einscannen. Man wird direkt zu dem für die eigene Person ausgefüllten Internetwahlscheinantrag weitergeleitet. Zur Beantragung muss nur noch das Geburtsdatum (und gegebenenfalls eine abweichende Versandanschrift) eingetragen werden.

Beim Online-Wahlscheinantrag, zu finden auf der Homepage der Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/wahlen, sind Angaben zur Person wie Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Anschrift (gegebenenfalls abweichende Versandanschrift) sowie die Wahlbezirks- und Wählernummer (stehen auf der Wahlbenachrichtigung) anzugeben.

Anträge können auch weiterhin schriftlich per E-Mail an wahldienststelle@heidelberg.de oder per Fax an die Nummer 06221 58-49150 beziehungsweise mündlich gestellt werden. Bei der Schriftform ist allerdings eine dokumentierbare Antragstellung erforderlich. Telefonische oder per SMS gestellte Beantragungen sind nicht möglich.

Briefwahlanträge müssen bis Freitag, 24. September, beim Bürgeramt Mitte eingehen

Die Briefwahlanträge müssen bis spätestens Freitag, 24. September 2021, 18 Uhr, beim Bürgeramt Mitte, Bergheimer Straße 69, eingehen, damit diese noch bearbeitet werden können. Auch in den Bürgerämter-Außenstellen können Anträge auf Briefwahl bis Freitag, 24. September 2021, abgegeben werden. Zu beachten sind dabei die jeweiligen Öffnungszeiten der betreffenden Bürgerämter (8 bis 12 Uhr beziehungsweise 8 bis 16 Uhr).

Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss eine schriftliche Vollmacht vorlegen. Wahlscheine und Briefwahlunterlagen werden auf dem Postweg übersandt. Sollen die Briefwahlunterlagen einer anderen Person ausgehändigt werden, so ist diese Person gesondert für die Entgegennahme zu bevollmächtigen und muss sich ausweisen.

Bei der Antragstellung hat man die Wahl, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine beliebige Zustelladresse weltweit schicken zu lassen. Der Wahlschein und die sonstigen Briefwahlunterlagen werden direkt durch die Deutsche Post AG zugestellt. Die anfallenden Postlaufzeiten bitten wir bei der Antragstellung der Briefwahlunterlagen zu berücksichtigen.

Wird für die Rücksendung des Wahlbriefs ebenfalls die Deutsche Post genutzt, erfolgt die Zustellung kostenlos. Wird ein anderer Zusteller oder eine besondere Versandform gewählt, zum Beispiel per Express, oder erfolgt die Rücksendung aus dem Ausland, trägt die Wählerin oder der Wähler das Porto selbst. Auch hier bitten wir, die Postlaufzeit für die Rücksendung des Wahlbriefes zu berücksichtigen.

Rückfragen werden von der Wahldienststelle der Stadt Heidelberg in der Kurfürsten-Anlage 43 unter Telefon 06221 58-42220, per Fax unter 06221 58-49150 oder per E-Mail an wahldienststelle@heidelberg.de gerne beantwortet.

Heidelberg beteiligt sich am „Weltaufräumtag“ – Putzaktion am Samstag, 18. September, auf dem Königstuhl

Seit 2018 findet jedes Jahr am dritten Samstag im September der „World Cleanup Day“ (deutsch: Weltaufräumtag) statt. Die Stadt Heidelberg beteiligt sich in diesem Jahr mit einer Putzaktion auf dem Königstuhl an dem weltweiten Aktionstag. Geputzt wird am Samstag, 18. September 2021, von 10 bis 13 Uhr auf dem Königstuhl. Treffpunkt ist an der Wandertafel am Parkplatz Königstuhl. Die Aktion richtet sich an alle, die gerne in der Natur unterwegs sind. Ausgestattet mit Müllsäcken und Zangen soll der Wald von Unrat befreit werden. Die notwendigen Materialien werden vor Ort ausgegeben.

Anmeldung zu der Putzaktion

Die Anmeldung zu der Putzaktion ist telefonisch möglich unter der Nummer 06221 58-29999 (8 bis 13 Uhr) und 06221 58-29720 (8 bis 15.30 Uhr) oder per E-Mail an strassenreinigung@heidelberg.de. Die Anzahl der Teilnehmenden ist coronabedingt begrenzt auf maximal 50. Die Putzaktion wird auch bei Regen stattfinden. Bitte an festes Schuhwerk und bei Bedarf an regenfeste Kleidung denken.

Der „World Cleanup Day“ will für das Problem der (Plastik-)Vermüllung auf der Erde sensibilisieren. 2020 haben sich weltweit mehr als 20 Millionen Menschen in 180 Staaten daran beteiligt. „World Cleanup Day“ ist ein Projekt der Bürgerbewegung „Let’s Do It World!“, die 2008 in Estland entstanden ist, als 50.000 Menschen an einem Tag gemeinsam das gesamte Land von illegal entsorgtem Müll befreit haben.

„Natürlich Heidelberg“: Buntes Programm im September – Anmeldung zu Veranstaltungen ist online möglich

Von der Kajak-Tour über einen Waldspaziergang mit einer Jägerin und einen Freeride-Schnupperkurs bis hin zur Wildkräuter-Suche – die Veranstaltungsreihe „Natürlich Heidelberg“ hält im September vielfältige Termine bereit. Die Stadt Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald Veranstaltungen zusammengestellt. Interessante Führungen, Exkursionen, Seminare sowie Fitness in der Natur stehen auf dem Programm:

Samstag, 4. September 2021, 9.30 bis 11.30 Uhr, Natürlich fit ins Wochenende

Samstag, 4. September 2021, 14 bis 17 Uhr, Die Kunst der Fermentation. Theorie und Praxis

Sonntag, 5. September 2021, 14 bis 17 Uhr, Hohlweg, Pinge, Weinterrasse – Spuren im Gelände

Freitag, 10. September 2021, 10 bis 14 Uhr, Mit der Jägerin den Wald erkunden

Samstag, 11. September 2021, 10 bis 14 Uhr, Jagd und Naturschutz – ein Widerspruch?

Samstag, 11. September 2021, 13 bis 17 Uhr, Mountainbike-Freeride Schnupperkurs

Samstag, 11. September 2021, 18 bis 21.30 Uhr, Die Kunst der Fermentation: Workshop und Abendessen

Sonntag, 12. September 2021, 10.45 bis 13.30 Uhr, Mühlsteine, Wegweiser & Grenzgänger

Sonntag, 12. September 2021, 15 bis 17 Uhr, Wildkräuter erkennen und genießen

Dienstag, 14. September 2021, 16 bis 18 Uhr, Spaziergang über den Bergfriedhof

Dienstag, 14. September 2021, 18 bis 20 Uhr, Mit dem Kajak in Heidelberg unterwegs – Abendtour

Freitag, 17. September 2021, ab 14 Uhr, Wanderung von Ziegelhausen nach Neckargemünd und zurück

Samstag, 18. September 2021, 10 bis 12.30 Uhr, Aktion „Gesundheitswandern” – vom Köpfl nach Heidelberg

Samstag, 18. September 2021, 10.30 bis 12 Uhr, Herbst auf der Streuobstwiese

Samstag, 18. September 2021, 14.30 bis 16 Uhr, Ameisen – klein und oho!

Sonntag, 19. September 2021, 10 bis 13.30 Uhr, Heidelberger Steingeschichten

Sonntag, 19. September 2021, 11 bis 13 Uhr, Wild- & Heilkräuter im Herbst

Sonntag, 19. September 2021, 11 bis 14 Uhr, Vom heißen Vulkan ins warme Meer

Sonntag, 19. September 2021, 14.30 bis 17 Uhr, Die Gesteine auf dem Steinberg und im Hellenbachtal

Sonntag, 19. September 2021, 15 bis 17.45 Uhr, Spannende Erdgeschichte rund um das Mausbachtal

Samstag, 25. September 2021, 10 bis 16 Uhr, Into the Wild

Samstag, 25. September 2021, 11 bis 13 Uhr, Der Stollen im Mausbachtal – geheimnisvolle Orte in Ziegelhausen

Sonntag, 26. September 2021, 14 bis 17 Uhr, Wanderung in der Neuenheimer Schweiz

Sonntag, 26. September 2021, 15 bis 17 Uhr, Kelten, Kulte und Legenden

Online anmelden

Für alle Veranstaltungen, bei denen keine gesonderte Anmeldung notiert ist, ist die Anmeldung über das Online-Buchungsportal unter www.natuerlich.heidelberg.de möglich. Weitere Informationen rund um das Veranstaltungsprogramm gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221 58-28333 (mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von März bis Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelberg.de.

Das gedruckte Veranstaltungsprogramm „Natürlich Heidelberg“ liegt in den Bürgerämtern, der Volkshochschule, der Stadtbücherei, bei der Abteilung „Lernort Natur, Geo- und Naturpark“ des städtischen Umweltamts, Theaterstraße 9, 69117 Heidelberg, sowie in zahlreichen anderen öffentlichen Einrichtungen kostenlos aus.

