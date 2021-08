Haßloch: Gullideckel in Abwasserschacht geworfen

Haßloch (ots) – Die Polizei Haßloch wurde am Morgen des 28.08.2021 über mehrere ausgehobenen Gullideckel auf dem Pfalzplatz in Haßloch informiert.

Durch die bis dato unbekannten Täter wurden in der Nacht zum 28.08.2021 insgesamt 5 Gullideckel nicht nur aus den Fassungen gehoben, sondern auch in einen circa 3 Meter tiefen Abwasserschacht geworfen. Hierdurch wurde ein Gullideckel, sowie der Abwasserschacht leicht beschädigt. Es wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Haßloch in Verbindung zu setzen.