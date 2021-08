Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 28.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: 84-Jährige wird Opfer falscher Polizeibeamter

Bad Dürkheim (ots) – Bereits am 26.08.2021 wurde eine 84-Jährige Bad Dürkheimerin Opfer eines Betruges mit dem Phänomen „falscher Polizeibeamter“. Die Dame wurde durch einen Kriminalbeamten „Schmitt“ angerufen. Ihr wurde mitgeteilt, dass 2 Täter festgenommen wurden, die einen Zettel mit ihrem Namen bei sich trugen. Da die Geschädigte weder über Schmuck noch über Bargeld in ihrem Anwesen verfügte, wurde diese aufgefordert ihre EC Karte in Alufolie zu packen und aus dem Fenster des 4. Stocks zu werfen. Dieser Aufforderung folgte die Geschädigte. Die „falschen Polizeibeamten“ hoben 1 x 2000 und 1 x 1500 Euro vom Konto der Geschädigten ab.

Wichtiges zum Phänomen des falschen Polizeibeamten und wie Sie sich schützen können, erfahren Sie hier: https://s.rlp.de/pFqAx

Tipps der Polizei

Die Polizei warnt eindringlich davor, Auskünfte über Bargeld und Wertgegenständen am Telefon herauszugeben!

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie niemals am Telefon Bürgerinnen und Bürger dazu auffordert, Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben!

Die Polizei schickt auch keine Zivilkräfte an die Wohnungen, um die gesammelten Wertsachen abzuholen und vorsorglich in „Verwahrung“ zu nehmen!

Bleiben Sie also misstrauisch! Lassen Sie sich niemals zu ihrem Vermögen am Telefon aushorchen!

Geben Sie niemals fremden Menschen, die sich zum Beispiel als Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten ausgeben, ihre Wertsachen zur Verwahrung mit!

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie Betrüger los.

Und wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Bad Dürkheim: Trunkenheitsfahrt endet im Wingert

Bad Dürkheim (ots) – Am Mittwoch, 25.08.2021, gegen 23:40 Uhr meldete eine Anwohnerin der Weinstraße in Bad Dürkheim/Ungstein einen betrunkenen, gestürzten Radfahrer im angrenzenden Wingert. Bei dem Radfahrer handelte es sich um einen 42-jährigen Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim. Dieser gab an, mit seinem Fahrrad im Wingert Richtung Ungstein gefahren zu sein. Er sei gestürzt und habe sodann im Wingert geschlafen. Der 42-jährige war erheblich alkoholisiert und zeigte sich mit den polizeilichen Maßnahmen wenig einverstanden. Noch dazu beleidigte er die eingesetzten Beamten.

Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung musste dem 42-jährigen eine Blutprobe entnommen werden. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheitsfahrt und Beleidigung wurde eingeleitet.

Wachenheim: Unfallflucht am Kurpfalz-Park

Wachenheim (ots) – Am 26.08.2021 im Zeitraum von ca. 12:50 bis 17:50 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Kurpfalzparks zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein-oder Ausparken, einen ordnungsgemäß in der Nähe des Haupteingangs geparkten weißen PKW SEAT Alhambra im Bereich der hinteren Stoßstange. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-963-0 oder per Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Freinsheim: Einbruch in Reifenlager eines Autohauses

Freinsheim (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von 26.08.2021, 18:00 Uhr bis 27.08.2021, 06:30 Uhr in Freinsheim in der Gewerbestraße in das Reifenlager eines Autohauses ein. Durch die Täter wurde eine Alutür und eine Zwischentür aufgehebelt und beschädigt. Die Täter verließen die Örtlichkeit ohne etwas zu entwendeten. Der Schaden an den beiden Türen wird auf 4000 EUR geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-963-0 oder per Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Gönnheim: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Gönnheim (ots) – Am 28.08.2021, um 00.30 Uhr fiel einer Streife der Polizei Bad Dürkheim ein 24-jähriger Radfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis auf, der die Raiffeisenstraße in Gönnheim befuhr und während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte. Der Fahrer wurde angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Weiterhin konnte bei der Durchsuchung der Person Betäubungsmittel festgestellt und sichergestellt werden. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde dessen Führerschein sichergestellt. Den Beschuldigten erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

