Freinsheim: 1. Festival „Freinsheim Konzertant“ vom 09. bis 12. September 2021

Freinsheim – Es ist soweit! Von-Busch-Hof Konzertant erwartet Sie in der Zehntscheuer Freinsheim zur großen Eröffnung der neuen Saison! Es wird nicht nur ein Trommelwirbel oder Paukenschlag sein – sondern es erwartet Sie ein 4-Tage-Festival „Freinsheim Konzertant“ mit der Eröffnungsveranstaltung durch das Schellack-Orchester unter dem vielsagenden Motto „Davon geht die Welt nicht unter“. Diese Konzerte finden in Kooperation mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz statt. Termine werden der 09.09. und der 10.09.2021 jeweils 20 Uhr sein. Einlass ist 1 Stunde vor Beginn der Konzerte.

Unbestritten ist der Pianist Joseph Moog ein Liebling des Freinsheimer Publikums. Zusammen mit Franziska Hölscher (Violine) und Benedict Kloeckner (Violoncello) wird er am 11.09., 19 Uhr, mit Werken von Ravel, Schumann und Schostakowitsch zu hören sein und in einer Matinee am 12.09., 11 Uhr, in einem speziellen Festival-Klavierkonzert mit u. a. Schumanns Paganini-Capricen, den Paganini-Variationen von Brahms, Faurés Barcarolles, und Liszts Legenden. Wir alle freuen uns auf ihn.

Den Abschluss des 1. Festivals bildet am 12.09.2021 um 18 Uhr unsere Soiree, ebenfalls mit Moog & Friends. Es wird ein Mozart-Quintett Es-Dur, Francis Poulencs C-Dur-Sextett und ein Werk von Ludwig Thuille (Sextett F-Dur) zur Aufführung gelangen.

Genauere Beschreibungen zu Inhalten und teilnehmenden Künstlern sind über die Website www.vbh-k.de abrufbar.

Zwei überaus wichtige Informationen gibt es zu diesen und den darauf folgenden Konzerten:

Kartenbestellungen und Platzreservierungen sind in Zukunft nur noch möglich über das Kartenbestellsystem „Pretix“. Das funktioniert ganz einfach, indem man auf der Website

www.vbh-k.de das gewünschte Konzert anklickt („Karten kaufen“). Onlinebestellung ist ab 01.09.2021 möglich.

„Die zweite Information betrifft Corona. Laut Coronaverordnung haben wir als Verein eine Fürsorgepflicht, was uns leider zu der Maßnahme veranlasst, nur Geimpften und Genesenen (2-G) Eintritt zu den Konzerten zu gewähren. Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis und wünschen allen großes Vergnügen mit unserem 1. Festival „Freinsheim Konzertant“. Die üblichen AHA-Regeln gelten natürlich weiterhin: Abstand, Hygiene, Atemmaske.“

Bei diesem Festival, beträgt der Eintrittspreis bei jedem Konzert € 21,00 für Erwachsene und € 6,00 für Schüler und Studenten. Einlass ist generell 1 Stunde vor Beginn der Konzerte.