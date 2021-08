Kreis Bad Dürkheim: „Solaroffensive – Kohle sparen mit Sonnenschein“ – Informationsveranstaltung am 07. September 2021

Bad Dürkheim – Der Landkreis Bad Dürkheim informiert bei einer interaktiven Online-Veranstaltung über Installierungs- und Nutzungsmöglichkeiten von Solarstrom vom eigenen Hausdach. Zu der Veranstaltung „Solaroffensive – Kohle sparen mit Sonnenschein“ lädt er gemeinsam mit der Energieagentur Rheinland-Pfalz, dem Bezirksverband Pfalz mit dem EU-Life-Projekt ZENAPA und dem BUND Rheinland-Pfalz für Dienstag, 07. September 2021, ab 18:30 Uhr ein.

Nach einer allgemeinen Einführung zum Thema „Wie finde ich heraus, ob mein Dach geeignet ist?“ inklusive Vorstellung des Solarkatasters Rheinland-Pfalz können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Veranstaltung in drei thematisch unterschiedlichen „Räumen“ informieren und Fachleuten ihre Fragen rund um Planung, Installation, Betrieb und Kombinationsmöglichkeiten von PV-Anlagen stellen:

​Raum 1: Einstieg in die Solarenergie: Welche Anlage passt zu mir und wie plane ich sie?

​Raum 2: Eigenverbrauch und Co.: Rechtliche Grundlagen, praktische Umsetzung und Erfahrungen

Raum 3: Heizen mit Strom und Sonne: Kopplung Photovoltaikanlage und Wärmepumpe, Solarthermie

Fachleute von der Energieagentur Rheinland-Pfalz, der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und den Stadtwerken Grünstadt stehen als Gesprächspartner bereit und geben jeweils kurze Überblicke in den Themenräumen.

„PV-Anlagen sind besonders lohnend in sonnenverwöhnten Regionen wie dem Landkreis Bad Dürkheim“

Für viele Menschen bietet der Strom von Dach und Balkon schon jetzt sehr gute Nutzungsmöglichkeiten – ganz besonders in Regionen, in denen die Sonne überdurchschnittlich viel scheint. „Gerade in unserer sonnenverwöhnten Region lohnt es sich, Solarstrom zu produzieren“, betont Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld. „Um die weitere Verschärfung der Klimakrise zu vermeiden, müssen wir alle möglichst viel unternehmen, um zur Eindämmung der Erderwärmung beizutragen. Und dazu gehört auch, möglichst viel Strom aus erneuerbaren Energien herzustellen“, führt er aus. „Deshalb bin ich froh, dass unser Arbeitskreis Klimaschutz diese Informationsveranstaltung initiiert hat, und hoffe, dass viele Bürgerinnen und Bürger aus unserem Landkreis die Gelegenheit wahrnehmen, sich über die Anschaffung einer eigenen PV-Anlage zu informieren.“

Anmeldung erforderlich

Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an den Landkreis Bad Dürkheim an die E-Mail-Adresse solaroffensive@kreis-bad-duerkheim.de. Nach Eingang ihrer Anmeldung erhalten die Teilnehmenden eine Bestätigung mit dem Zugangslink zu der Online-Veranstaltung.

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen BUND Rheinland-Pfalz und Bezirksverband Pfalz eine Design-Solarleuchte „Little Sun Diamond“ sowie Wildblumen-Saatguttütchen für Bienen und Schmetterlinge.