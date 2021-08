Ludwigshafen: Stadtnotizen 26.08.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Grün statt Grau – Umweltfreundliches Grün rund ums Haus – Online-Vorträge der Stadt Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises in Kooperation mit der VHS Ludwigshafen zur Dach-, Fassaden- und (Vor-)Gartenbegrünung

In Zeiten des Klimawandels kommt dem Mikroklima in den Kommunen eine immer größere Bedeutung zu. In Punkto Luftfeuchte, Trockenheit und Artenvielfalt spielt auch das private Grün dabei eine zentrale Rolle. Doch welche Pflanzen sind geeignet und was gilt es bei der Dach-, Fassaden- und (Vor-)Gartenbegrünung zu beachten? Diese Fragen beantworten zwei Web-Seminare, die zusammen mit den Klimaschutzmanagerinnen von Stadt und Kreis initiiert wurden.

Im ersten Teil am 6. Oktober 2021 erfahren die Teilnehmer wie Dächer und Fassaden dazu beitragen können Eigenheime effektiv und umweltfreundlich vor Hitze und Regen zu schützen. Sie heizen sich weniger leicht auf, tragen durch die Isolationswirkung zur Energieeinsparung bei und speichern im Starkregenfall einen Teil des Wassers, wodurch die Kanalisation entlastet wird. Landschaftsarchitektin Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen beim städtischen WBL und Peter Bott, Sachverständiger für Objektbegrünung, gehen auf Potenziale, Voraussetzungen und praktische Fragen ein.

Zwei Wochen später erfahren Hausbesitzer wie sie ihren Garten klima- und bienenfreundlich gestalten können. Referentin Christiane Brell, Diplom- Biologin und stellvertretende Vorsitzende des Fachbeirats für Naturschutz bei der Kreisverwaltung, gibt praktische Hinweise von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Pflege.

Die Teilnahme an allen Vorträgen ist kostenlos. Die Teilnehmenden benötigen einen Computer mit Internetzugang und können über einen Chat Fragen stellen. Anmeldung bei der VHS Ludwigshafen unter Telefon 0621 504-2238 oder online auf www.vhs-lu.de.

Online-Vorträge „Grün statt Grau – Umweltfreundliches Grün rund ums Haus“

Teil 1: Dächer und Fassaden umweltfreundlich begrünen Mittwoch, 6. Oktober 2021, 18 bis 19.30 Uhr, Kursnummer: 212AB10903

Teil 2: (Vor-) Gärten klima- und bienenfreundlich gestalten, Mittwoch, 27. Oktober 2021, 18 bis 19.30 Uhr, Kursnummer 212AB10904

Weitere Vorträge zum Klimaschutz

Die Klimaschutzmanagerinnen der Stadt Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises bieten zusammen mit der VHS Ludwigshafen und der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz im November weitere Online-Vorträge zum Thema Photovoltaik an.

Strom vom Dach – Wissenswertes zu Standort, Technik und Solarkataster

Mittwoch, 3. November 2021, 18 bis 19.15 Uhr, Kursnummer 212AB10406

Solarstrom vom Balkon – eine Alternative auch für Mieter

Solarstrom vom Balkon – eine Alternative auch für Mieter Mittwoch, 17. November 2021, 18 bis 19.15 Uhr, Kursnummer 212AB10407

Freitagslesung im September mit Konrad Beikircher

Konrad Beikircher liest am Freitag, 3. September 2021, 19.30 Uhr bei der Freitagslesung der Stadtbibliothek, Biscmarckstraße 44-48, aus seinem Buch „Der Ludwig – jetzt mal so gesehen: Beethoven im Alltag“. Auf gewohnt launige Weise präsentiert Konrad Beikircher „den Ludwig“. Der Blick hinter die Kulissen des Genies offenbart so manches. So erfahren Interessierte alles über den Alltag des berühmten Rheinländers im Wiener Exil. Koch, Familientier, erfolgloser Frauenheld, Helikopter-Onkel, liebenswürdiger Griesgram, Trinker, Patient, raffinierter Geschäftsmann, verpeilter Dandy, Mietnomade – all das und noch viel mehr war Ludwig van Beethoven. Mit Humor und Empathie erzählt der Kabarettist, Autor und Multifunktionskünstler Konrad Beikircher über Beethovens Liebe zur Natur, über den Kampf mit seinen zahlreichen Vermietern, seine Raffinesse beim „Erpressen“ von Geldzuweisungen – kurzum: über sein ganz normales Leben als einer der ersten freischaffenden Komponisten, der darauf achten musste, wie er an sein Geld kam, um zu überleben. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-2605. Die Zahl der Plätze sind auf 30 begrenzt. Der Eintritt kostet 5, ermäßigt 3 Euro. Für alle Präsenz-Veranstaltungen der Stadtbibliothek gelten die jeweils aktuellen Regelungen und Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung.

Wieder Gruppeangebote möglich in Seniorentreffs ab 1. September

Nachdem seit Juni bereits einige Seniorentreffs und -zentren der Stadt Ludwigshafen ihren Cafeteria-Betrieb wieder geöffnet haben, werden zum 1. September 2021 weitere Einrichtungen wieder für Gäste öffnen und Gruppenangebote sind wieder möglich. Dies betrifft folgende Einrichtungen: Vital-Zentrum, Raiffeisenstraße 24, LU kompakt, Benckiserstraße 66, Café Klick, Benckiserstraße 66, „Komm R(h)ein Rheingönheim“, Hoher Weg 45, „Mundenheim Aktiv“, Wegelnburgstraße 59, „Hemshof Aktiv“, Schmale Gasse 19, Seniorentreff Friesenheim, Luitpoldstraße 99. Das Gartenstadtcafé, Königsbacher Straße 14, öffnet wieder seine Türen, und zwar ab 7. September 2021.

Für alle Einrichtungen sind Programme bei der Abteilung Seniorenförderung der Stadt Ludwigshafen, Walzmühlstraße 65, erhältlich, außerdem in den Einrichtungen selbst, beim Bürgerservice und in der Stadtbibliothek.

Für die Teilnahme an Veranstaltungen in den Treffs bedarf es einer telefonischen Anmeldung. Diese erfolgt in der Regel bei der jeweiligen Einrichtung; im Falle von Kursen und Veranstaltungen des Café Klick und LU kompakt erfolgt die Anmeldung beim Bürodienst von LU kompakt unter Telefon 96364251 (montags bis donnerstags 10 bis 12 Uhr). Zugelassen sind geimpfte Personen, Genesene oder tagesaktuell negativ Getestete. Eine entsprechende Bescheinigung muss mitgebracht werden. Überall gelten eine Maskenpflicht und die gängigen Hygienevorschriften.

Kinderliteraturtage Ludwigshafen 2021: „Lass los! – Geschichten machen frei“

Die Stadtbibliothek Ludwigshafen und ihre Stadtteil-Bibliotheken laden vom 13. September bis 8. Oktober 2021 zu den dritten Kinderliteraturtagen Ludwigshafen ein. Nachdem im Jahr 2020 die Kinderliteraturtage aufgrund der Corona-Pandemie entfallen mussten, bietet die Stadtbibliothek nun wieder ein umfangreiches vierwöchiges Programm für Kinder und Erwachsene.

Die Veranstaltungsreihe steht 2021 unter dem Motto „Lass los! – Geschichten machen frei“ und bietet Figuren- und Musiktheater, Lesungen, Veranstaltungen mit Erzählern, Bilderbuchkinos, Geschichtenwerkstätten, Comic- und Kamishibai-Workshops und vieles mehr.

Wie in den Vorjahren stehen auch wieder Fortbildungsveranstaltungen für Erwachsene auf dem Programm. Mit einem Grundlagen-Workshop zur Gestaltung von Vorlesestunden, Workshops zu den Themen „Freies Erzählen“ und „Kreativität von Kindern wecken“ sowie einem interaktiven Vortrag „Philosophieren mit Kindern“, wendet sich die Stadtbibliothek auch an Pädagogen, Erzieher, Eltern und interessierte Personen in der Tagespflege.

Die Kinderliteraturtage 2021 wollen Werte wie Individualität, Freiheit und Selbstbestimmung in den Vordergrund stellen und mit Geschichten Kinder in ihren Kompetenzen stärken, ihnen über die eigene Lebensrealität hinaus Lebensmodelle und Wahlmöglichkeiten vorstellen und dadurch ihre Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten fördern.

Bei den Kinderliteraturtagen der Vorjahre konnten die Mitarbeiter der Bibliothek beobachten, wie offen, unvoreingenommen und neugierig Kinder Geschichten lauschen. Sie lieben das gemeinsame Erlebnis mit anderen Kindern und freuen sich, wenn sie Gemeinsamkeiten entdecken. Sie interessieren sich für die Erlebnisse anderer, hören auch gerne von fremden Welten und von Dingen, die ihnen bisher unbekannt sind.

Darum bietet die Stadtbibliothek Ludwigshafen mit ihren Kinderliteraturtagen ein breites Spektrum an Geschichten, die auf unterschiedlichste Weise erzählt werden und Kinder auf vielfältige Art bereichern.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Anmeldungen sind zu allen Veranstaltungen erforderlich unter Telefon 0621 504-2596 oder E-Mail kinderbibliothek@ludwigshafen.de. Es gelten die jeweiligen aktuellen Vorgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Das gesamte Programm ist im Internet unter www.ludwigshafen.de/stadtbibliothek abrufbar.

Kinderliteraturtage Ludwigshafen 2021

Das Programm im Einzelnen

Lesungen

Eröffnet werden die Veranstaltungswochen am Montag, 13. September 2021, um 10 Uhr im „Fre1raum““der Zentralbibliothek, Bismarckstraße 44-48, mit einer Lesung für Kinder ab neun Jahren. Der Illustrator und Erzähler Thorwald Spangenberg erzählt und liest aus dem Buch „Leonardos Flugmaschinen“, dem dritten gemeinsamen Buch mit dem Kinderbuchautor Stephan Martin Meyer. Er entführt die Zuhörer in die Welt des berühmtesten Erfinders und Künstlers der Welt. Dazu zeichnet er live und spielt Musik aus der Zeit Leonardo da Vincis.

Am Dienstag, 14. September, um 9 Uhr und um 11 Uhr liest Judith Burger ebenfalls im „Fre1raum“ aus einer Geschichte über eine große Freundschaft. Einfühlsam, direkt und mitreißend erzählt sie von Gertrude und Ina, die trotz aller Widerstände an ihrer Freundschaft festhalten. Denn Gertrudes Familie hat einen Ausreiseantrag gestellt und zählt damit in den späten 70er-Jahren in der DDR zu Staatsfeinden. Die Kinderromane der Autorin Judith Burger wurden von Presse und Lesern begeistert aufgenommen. 2019 erhielt sie für „Gertrude grenzenlos“ den Gustav-Heinemann-Friedenspreis.

Christine Knödler und ihr Sohn Benjamin Knödler lesen am Mittwoch, 15. September, um 9 Uhr und um 11 Uhr aus ihrem gemeinsamen Buch „Young Rebels“ ebenfalls im „Fre1raum“. Sie porträtieren in ihrem Buch 25 Jugendliche im Kampf für eine bessere Welt. Sie lesen abwechselnd aus den Lebensgeschichten, zeigen Bilder, spielen Musik ein und berichten von ihrer Recherche unter Einbeziehung des Publikums.

Eine interaktive Lesung für Kinder ab dem vierten Lebensjahr bietet Annette Feldmann am Donnerstag, 16. September, um 9 Uhr und um 10.30 Uhr, in der Kinderbibliothek, Bismarckstraße 44-48. „Das ist doch kein Beruf für einen Wolf“ erzählt die Geschichte von Isa, die Kapitänin werden will. Sie lässt sich nicht von ihrem Vorhaben abhalten. Sie packt ihren Seesack und bricht auf zum Hafen. Es ist nicht leicht, als Wolf auf einem Schiff anzuheuern, aber der Kapitän der Bonnie gibt ihr schließlich eine Chance. Isa meistert alle Hindernisse auf dem Weg zur richtigen Seewölfin – dabei steht ihre größte Bewährungsprobe erst noch bevor: Ein Piratenschiff zeigt sich am Horizont…Die Autorin Annette Feldmann liest aus ihrem Buch und zeigt dabei die fröhlichen und witzigen Illustrationen von Mareike Engelke. Die Kinder werden dabei von der Autorin mit kleinen Aufgaben und Fragen ins Programm miteinbezogen.

Am Dienstag, 21. September, um 9 Uhr und um 11 Uhr liest Gerda Raidt in der Kinderbibliothek aus ihrem Kinderroman „Limonade im Kirschbaum“. Otto ist ein richtiger kleiner Stubenhocker, am liebsten verkriecht er sich in sein Zimmer und hört Hörbücher. Daran kann auch das Wochenendhaus auf dem Land mit Slackline und Trampolin nichts ändern. Ein letzter Versuch seiner Eltern, Otto nach draußen zu bringen, ist ein Baumhaus zum Selberbauen. Doch was dann passiert, hätte sich selbst Otto nie und nimmer ausdenken können … Der Bau des Baumhauses setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, an deren Ende nicht nur die Dorfbewohner und Ottos Eltern jede Menge Vorurteile sausen lassen, sondern Otto endlich blutige Knie und einen echten Freund hat. Eine leichtfüßig und warm erzählte Sommergeschichte, für alle kleinen und großen Stubenhocker ab acht Jahren und Naturkinder sowieso.​​​​​​​​​​​

Die Autorin Karin Bruder, die bereits für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert wurde, ist am Donnerstag, 30. September, im „Fre1raum“ zu Gast. Sie liest um 9 Uhr und um 11 Uhr für Kinder ab zehn Jahren aus ihrem Kinderbuch „Haifische kommen nicht an Land“.

Joaquín ist zwölf und ziemlich pfiffig, aber in der Schule war er nie. Er hätte auch gar keine Zeit dazu wegen seiner vielen Jobs. Er arbeitet als Kaffeepflücker, Mango-Verkäufer und Friedhofsgärtner, und ohne sein Geld käme die Familie kaum über die Runden.

Joaquín lebt auf Ometepe, einer Insel im Nicaraguasee. Das Ufer ist sein Tellerrand, über den er nie hinausgeblickt hat. So sagt das jedenfalls Rosa, dieses Mädchen aus Deutschland, das er auf einigermaßen abenteuerliche Weise kennengelernt hat. Rosa dagegen hat schon die ganze Welt bereist. Ihr Vater, der als Ethnologe das Leben auf der Insel erforscht, führt Interviews gegen Bezahlung und Joaquín steht begeistert Rede und Antwort, und im Überschwang erfindet er auch ein bisschen was dazu. Bis Antonio, der Sohn des Hoteliers, ihn bei Rosa anschwärzt. Tief gekränkt von den Zweifeln an seiner Rechtschaffenheit, will er nur noch weg von Ometepe. Joaquín büxt aus und macht Erfahrungen, die sein Leben verändern. Karin Bruder verfasst neben Kinder- und Jugendromanen auch Bücher für Erwachsene und Theaterstücke.

Eine Lesung mit Tablets bietet die Stadtteil-Bibliothek Oggersheim, Schillerstraße 6, ihren jungen Lesern. Am Freitag, 17. September, um 8.45 Uhr gibt es für Kindern ab sieben Jahren die Lesung „Im Garten der Pusteblumen“, bei der die Kinder der Geschichte auch am Tablet folgen können. Im Tal der Windmühlen haben die Bewohner das Wünschen verlernt, denn sie besitzen Maschinen, die ihnen auf Knopfdruck perfekte Momente vorgaukeln. Nur Anna, die Schneiderin, hat sich das Träumen bewahrt. Und so glaubt sie ganz fest daran, dass Sie einem Riesen seinen Herzenswunsch erfüllen kann: Er möchte fliegen. Doch wie verhilft man einem Riesen dazu, schwerelos zu schweben wie eine Feder? Die märchenhaft schöne Geschichte von Noelia Blanco steckt voller Poesie und Emotionen, regt die Fantasie der Kinder an und macht Mut zu Träumen und Grenzen zu überschreiten. Sie wird mit einer Bilderbuch-App erzählt, die die Illustrationen von Valeria Docampo auf ganz magische Weise in Bewegung bringt.

Workshops für Kinder

Am Montag, 13. September, 15 Uhr vermittelt Thorwald Spangenberg im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, Kindern ab neun Jahren in seinem Zeichen-Workshop nicht nur Techniken und Werkzeuge zum Comic-Zeichnen, sondern gibt auch Informationen zum Beruf von Illustrator. Er zeigt den Workshop-Teilnehmer anhand von einfachen Formen, wie man schnell Figuren glaubhaft zeichnen kann und macht Mut die eigene Fantasie sichtbar zu machen.

Die vielfach ausgezeichnete Illustratorin und Kinderbuchautorin Antje Damm erzählt für Kinder ab fünf Jahren die Geschichte „Der Besuch“ in einem Kamishibai-Workshop und bezieht die Kinder aktiv mit ein. Elise ist eine ängstliche, menschenscheue Frau. Sogar vor Bäumen fürchtet sie sich. Als eines Tages ein Papierflieger durch ihr Zimmerfenster segelt, kann sie nachts vor Aufregung kein Auge zu tun. Am nächsten Morgen klopft Emil, ein Junge mit Baseballkappe, an ihrer Tür. Mit einem Mal entsteht eine völlig neue Situation für Elise und auf wundersame Weise verändert sich ihr Leben. Antje Damm hat für ihr fein durchkomponiertes Buch eine neue Technik verwendet: Sie baut Räume aus Kartonelementen nach, stellt ausgeschnittene Figuren hinein, koloriert und beleuchtet die Szenerien unterschiedlich und fotografiert sie anschließend. Die Kinder bauen und bemalen einen Papierflieger, der im Buch eine wichtige Rolle spielt. Termine sind am Dienstag, 28. September, 8.30 Uhr, Stadtteil-Bibliothek Ludwigshafen Gartenstadt, Königsbacher Straße 14, und Dienstag, 28. September, 11 Uhr, Kinderbibliothek, Bismarckstraße 44-48.

Mit dem Geschichten-Workshop „Knallrote fliegende Affen in gelben Unterhosen – Geschichten erfinden“ ermutigt Kathinka Marcks Kinder dazu, selbst Geschichten zu erfinden. Im großen Kreis und in Kleingruppenarbeit erfinden die Kinder gemeinsam Geschichten, lernen einander zuzuhören und die eigenen verrücktesten Ideen und die der anderen wertzuschätzen. Kathinka Marcks ist professionelle Erzählerin und erzählt seit 2009 Geschichten. Sie entdeckte das Erzählen auf der Insel La Réunion wieder und lernte an der International School of Storytelling in England. Seit 2016 ist sie Teil des Projektes Erzählen-Zuhören-Weitererzählen und organisierte zeitgleich bereits zum 5. Mal das Erzählkunstfestival Weltgeschichtentage in Freiburg. Die Veranstaltung für Kinder ab acht Jahren findet am 1. Oktober um 8.30 Uhr in der Kinderbibliothek statt.

Bilderbuchkinos

Das Bilderbuchkino „Das NEINhorn“ nach einem Bilderbuch von Marc-Uwe Kling wird in den Stadtteil-Bibliotheken Rheingönheim und Ruchheim präsentiert. Im Herzwald kommt ein kleines Einhorn zur Welt. Aber obwohl alle ganz lieb zu ihm sind, benimmt sich das Tierchen ganz und gar nicht einhornmäßig. Es hat keine Lust auf die rosarote Einhorn-Welt. Sein mauliges Nein sorgt für seinen Namen: NEINhorn. Es lässt den gezuckerten Glücksklee hinter sich und trifft Gleichgesinnte. Einen Waschbären, der nicht zuhören will, einen Hund, dem echt alles schnuppe ist, und eine Prinzessin, die immer Widerworte gibt. Die vier sind ein ziemlich gutes Team. Denn bockig sein, macht zusammen viel mehr Spaß. Termine für Kinder ab sieben Jahren sind am Dienstag, 14. September, Stadtteil-Bibliothek Rheingönheim, Hilgundstraße 20, und Mittwoch, 22. September, Stadtteil-Bibliothek Ruchheim, Fußgönheimer Straße 13. Beginn ist jeweils um 8.30 Uhr.

In den Stadtteil-Bibliotheken Mundenheim und Edigheim gibt es für Kinder ab sechs Jahren das Bilderbuchkino „Vom Löwen, der nicht schreiben konnte“ nach dem Kinderbuch von Martin Baltscheit. Der Löwe kann nicht schreiben, aber das stört ihn nicht, denn er kann brüllen und Zähne zeigen und mehr braucht er nicht. Eines Tages aber trifft er eine Löwin und die ist sehr schön. Und sie liest in einem Buch. Die kann man nicht einfach gleich küssen. Eine solche Dame erwartet zuerst einen Liebesbrief. Also bittet der Löwe den Affen, für ihn zu schreiben. Der nimmt Bleistift und Papier und bietet der Löwin an, mit ihm auf Bäume zu klettern und Bananen zu essen. Völliger Unsinn! Irritiert wendet sich der Löwe ans Nilpferd. Dieses fragt die Löwin, ob sie mit ihm im Fluss schwimmen und nach Algen tauchen will… Was der Mistkäfer, der Geier, die Giraffe und das Krokodil der Löwin schreiben, lässt den Löwen vor Wut fast platzen. Da naht Rettung. Die schöne Löwin hört nämlich sein Gebrüll. Termine: Dienstag, 21.September, 8.30 Uhr, Stadtteil-Bibliothek Mundenheim, Saarlandstraße 1, und Freitag, 24. September, 8.30 Uhr, Stadtteil-Bibliothek Edigheim, Bürgermeister-Fries-Straße 14.

Figuren-Theater

Das ChausséeTheater von Billy Bernhard präsentiert am Sonntag, 19. September, um 15.Uhr, in der Kinderbibliothek das Figurentheater „Rose Übermut“ für Kinder ab vier Jahre und für die ganze Familie. Rose ist das wundervollste Mädchen der Welt und für ihre stolzen Eltern steht fest: Die heiratet später einen Prinzen, der sie in Samt und Seide kleidet und nur zu den glänzendsten Festen führt. Für Rose jedoch eine grauenvolle Vorstellung, die es unbedingt zu verhindern gilt. Und so wird sie übermütig, macht die verrücktesten Sachen und stürzt sich in halsbrecherische Abenteuer. Dabei muss sie einiges einstecken. Aber sie bleibt tapfer. Kann sie die Großen überzeugen und ihr eigenes Leben leben? Ein herrlich schräges Theaterstück mit Puppen und Musik nach dem Buch von Hiawyn Orem & Tony Ross für alle, für die es nichts Unvernünftigeres gibt als immerfort vernünftig zu sein.

Am Montag, 20. September, folgt um 10 Uhr in der Kinderbibliothek das Theaterstück „Das Sternenmännlein“. Das Bremer Kindertheater Compania t erzählt Kindern ab vier Jahren die märchenhafte Geschichte vom Sternenmännlein, das fantastische Geschichten von den Sternen vorträgt – zur Freude aller Dorfbewohner und zu seinem eigenen Glück. Als ein paar große Tiere ihm versprechen mithilfe von Luftkugeln, Blinkekrone und Flitzeschuhen erhöhe sich die Wirkung seiner Geschichten, passiert es: Das Sternenmännlein kann der Verlockung nicht widerstehen und zieht mit den neuen glänzenden Dingen hinaus in die Welt. Doch hinter dem Reiz der neuen Mittel verblasst alsbald die Fantasie, und im tiefen Tal seines hurtigen Aufstiegs fasst das Sternenmännlein einen Beschluss. Das schillernde Theaterstück – im lebendigen Dialog zwischen Spielern und Figuren gestaltet – ermuntert die Zuschauer immer wachsam den ganz eigenen, angemessenen Weg zum Glück zu finden. Um ganz groß rauszukommen. Gespielt von Marion Witt und Pablo Keller.

Musik-Theater

Mit Wolle und Gack bietet das Musiktheater Lupe ein musikalisches Theaterstück für Kinder ab vier Jahren am Freitag, 8. Oktober, 10 Uhr, in der Kinderbibliothek. Wolle ist ein zufriedenes Schaf. Es hat ein gemütliches Häuschen mit einer grünen Wiese und einem kleinen Bach. Alles ist in schönster Ordnung, bis es einen neuen Nachbarn bekommt. Ein Huhn! Argwöhnisch betrachtet Wolle seine neue Nachbarin. Denn ein Huhn ist ein Huhn und ein Schaf ist nun mal ein Schaf. Die Missverständnisse häufen sich und die Fronten scheinen unüberwindbar. Und so wird Körner fressen und oder Gras mähen zu einer Glaubenssache, Eierlegen oder Wolle – Abgeben zu einer Lebensphilosophie – sich Aufplustern oder den dicken Schafshintern zeigen zu einer Kriegserklärung. Ein tierischer Spaß um kulturelle Missverständnisse, mit viel Musik, mit viel Humor und einem fast glücklichen Ausgang! Gespielt von Tine Schoch und Katrin Orth.

Kamishibai-Theater

Die bezaubernde Geschichte der Schweizerin Agnès de Lestrade „Die große Wörterfabrik“, wird in den Stadtteil-Bibliotheken Mundenheim und Edigheim mit einem Kamishibai-Theater für Kinder ab vier Jahren erzählt. Das Kamishibai ist ein traditionelles japanisches Erzähltheater, bei dem die Bilder zur Geschichte in einem bühnenähnlichen Rahmen präsentiert werden. In diesem sonderbaren Land muss man die Wörter kaufen und sie schlucken, um sie aussprechen zu können. Der kleine Paul braucht dringend Wörter, um der hübschen Marie sein Herz zu öffnen. Aber wie soll er das machen? Denn für all das, was er ihr gerne sagen würde, bräuchte er ein Vermögen. Aber manchmal bedeuten schon drei Wörter eine ganze Welt … Termine sind am Dienstag, 14. September, 9 Uhr, Stadtteil-Bibliothek Mundenheim, Saarlandstraße 1, und Freitag, 17. September, 9 Uhr, Stadtteil-Bibliothek Edigheim, Bürgermeister-Fries-Straße 14.

Ein lustiges Kamishibai-Theater für Kinder ab vier Jahren gibt es am Freitag, 17. September, um 15 Uhr, auch in der Stadtteil-Bibliothek in Friesenheim. Spatenstraße 15. Nacherzählt wird die fröhliche Geschichte „Urmel schlüpft aus dem Ei“ von Max Kruse. Am Strand der schönen Insel Titiwu lebt Professor Habakuk Tibatong mit seinen sprechenden Tieren. Wutz, das Schwein, Ping Pinguin und Wawa, der Waran, entdecken eines Tages einen Eisberg, der auf die Insel zutreibt. Ein Ei befindet sich darin! Professor Tibatong und seine tierischen Freunde brüten das Ei aus. Und was schlüpft heraus … das Urmel!

Kaum erblickt es das Licht der Welt, sorgt das neugierige Urmel auch schon für mächtig Wirbel bei Professor Tibatong und seinen Tieren. Mit einer kleinen Malaktion im Anschluss wird die Geschichte mit den Kindern noch einmal aufbereitet.

Ob der Koch tatsächlich so schlechte Laune hat, können schon die Kleinsten am Dienstag, 21. September, 9 Uhr, und Donnerstag, 30. September, 15 Uhr, in der Stadtteil-Bibliothek Oppau, Edigheimer Straße 34, herausfinden. Der Koch hat schlechte Laune“ von Noriko Matsui ist eine witzige Geschichte mit Publikumsbeteiligung. Der Koch ist so schlecht gelaunt, dass er seine Miene verzieht und schließlich dem Publikum einfach den Rücken zudreht. Erst wenn die Zuschauer kräftig „Koch, dreh dich um“ schreien, zeigt er sein Lächeln und beginnt, etwas Leckeres zuzubereiten und produziert zusammen mit dem Publikum viele bunte Lollis. Eine Geschichte, die kleineren Kindern viel Spaß bereitet und Gemeinschaftsgefühl erfahrbar macht. Im Anschluss an das Kamishibai-Theater für Kinder ab drei Jahren gibt es eine kleine Bastelaktion.

„Mutig, Mutig“ geht es für Kinder ab sechs Jahren am Dienstag, 28. September, 8.30 Uhr, in der Stadtteil-Bibliothek Rheingönheim, Hilgundstraße 20, und am Mittwoch, 6. Oktober, 8.30 Uhr in der Stadtteil-Bibliothek Ruchheim, Fußgönheimer Straße 13, weiter. Vier Freunde machen einen Wettkampf: Wer erfindet die verrückteste Mutprobe und besteht sie selbst? Alles fängt an wie auf dem Spielplatz: Maus, Schnecke, Spatz und Frosch sind am Teich zusammengekommen, und plötzlich ist die Idee für das Wettspiel da. Wer ist der Mutigste von allen? Aber wenn die Maus eine lange Strecke taucht, findet der Frosch das keine Leistung. Und wenn der Frosch Grünzeug frisst, ist das für die Schnecke nur köstlich, nicht mutig. So gibt es lange Gesichter, bis schließlich der Spatz an der Reihe ist. Der ziert sich und dreht sich, und endlich sagt er: „Ich mache nicht mit“. Ist das mutig? Die Freunde zögern. Aber dann jubeln sie: „Ja, das ist Mut!“ Die Geschichte von Lorenz Pauli und Kathrin Schärer wird mit einem Kamishibai erzählt. Das Kamishibai ist ein traditionelles japanisches Erzähltheater, bei dem die Bilder zur Geschichte in einem bühnenähnlichen Rahmen präsentiert werden.

Filztheater

Mit einem Filztheater wird am Freitag, 24.September, 8.45 Uhr, in der Stadtteil-Bibliothek Oggersheim, Schillerstraße 6, die Geschichte „Küssen verboten?“ nach einem Buch von Anne Hasse und Eva Künzel erzählt. Herr Tiger küsst Frau Tiger und Herr Nilpferd küsst Frau Nilpferd. Ganz einfach. Aber Herr Schildkröte küsst Herrn Schildkröte? Und Frau Ente küsst Frau Ente? „Moment mal!“, rufen da die Tiere. „Das geht doch nicht!“ Und wie das geht! Denn wenn man sich liebhat, dann küsst man sich eben! Ganz einfach. Mit der warmherzigen Geschichte lernen schon kleine Kinder viel über Vorurteile und Akzeptanz und haben obendrein viel Spaß dabei. Kinder ab vier Jahren können dabei das Geschehen auch selbst nachspielen und ihre Sichtweise mitteilen.

Freies Erzählen

Zu Gast bei den Kinderliteraturtagen Ludwigshafen sind auch wieder Erzähler. Am Mittwoch, 29. September gastiert Achim Sonntag mit seinem Erzähltheater „Froschkönig, oder so“ um 9.30 Uhr und um 10.30 Uhr im „Fre1raum“. Achim

Sonntag, freier Kindertheatermacher, hat sich den „Froschkönig“ vorgenommen und ihn neu erzählt: aus der Perspektive des Frosches und in Reim-Form. Herausgekommen ist ein sprachlich sehr gelungener, dichter Text, witzig und mit überraschenden Wendungen. Wie wurde der Frosch zum Frosch? Was erlebte er alles, bevor er im Brunnen der Prinzessin landete? Und was passierte im Schloss wirklich? Nach einer kleinen Einführung rund um die Frage „Was passiert mit einer Geschichte, wenn man sie mal aus einer anderen Perspektive erzählt?“ und ein paar Reimspielen, beginnt der Vortrag des Textes, in dessen Verlauf Kinder ab sechs Jahren immer wieder aufgefordert sind, den passenden Reim zu finden.

Wunderbare Geschichten bietet Kathinka Marcks Kindern ab sechs Jahren in ihrer Erzählstunde „Wenn Bäume tanzen…“ am Freitag, 1. Oktober, um 10.30 Uhr in der Kinderbibliothek Ludwigshafen. Jeder von uns hat einen Baum, zu dem er manchmal hingeht, in echt oder in Gedanken. Seit Urzeiten sind wir Menschen mit den Bäumen verbunden. Sie geben uns Sicherheit und Stärke, wir können uns an sie anlehnen oder uns in ihren Ästen wiegen. Über Bäume gibt es viele Geschichten zu erzählen. Manchmal sogar, wenn wir gut hinhören, dann können wir sie hören, wie sie erzählen oder singen und manchmal sehen wir sie sogar tanzen…Kathinka Marcks ist professionelle Erzählerin und erzählt seit 2009 Geschichten. Sie entdeckte das Erzählen auf der Insel La Réunion wieder und lernte an der International School of Storytelling in England. Seit 2016 ist sie Teil des Projektes Erzählen-Zuhören-Weitererzählen und organisierte zeitgleich bereits zum 5. Mal das Erzählkunstfestival Weltgeschichtentage in Freiburg.

​​​​​​​​Am Samstag, 2. Oktober nimmt Kathinka Marcks Kinder ab acht Jahren mit zu einer Erzählstunde in der Natur. Von 10.30 bis 12.30 Uhr macht sie sich mit den Kindern auf, um Geschichten zu finden. Treffpunkt ist die Kinderbibliothek, Bismarckstraße 44-48. Es wird wetterfeste Kleidung benötigt. Die Kinder gehen hinaus, schauen und lauschen, wecken ihre Sinne, dann sammeln sie und bauen lauter fantastische Welten. Diese Welten dienen als Vorlage für tolle Abenteuergeschichten. Zusammen mit Kathinka Marcks erfinden die Kinder Geschichten mit und aus der Natur.

„Komm raus! Es geht los!“ heißt es am Dienstag, 5. Oktober, 9.30 und 10 Uhr, in der Geschichten-Werkstatt mit Nikola Hübsch für Kinder ab Jahren. In der Kinderbibliothek warten Geschichtenanfänge. Sie sind verpackt. Innen drin sind unsere Helden. Tiere. Groß oder klein. Die wissen nicht, wie es weitergeht und was sie erleben werden. Deshalb warten sie sehnsüchtig auf Kinder, die sie mit ihrer Fantasie füttern und so zu ganzen Geschichten werden lassen. Gemeinsam gehen die Kinder auf Entdeckungsreise. Damit alles ein glückliches Ende nimmt. Nikola Hübsch ist professionelle Erzählerin, Ausbilderin zum Erzählen und hält Lehrvorträge an Hochschulen. Sie erzählt seit 2003 und leitet in Freiburg das Projekt Erzählen-Zuhören.

Spielend Geschichten entdecken

Spannend wird es für Kinder ab acht Jahren am Donnerstag, 23. September, um 10 Uhr, in der Kinderbibliothek. Die Buchreihe „Little People, Big Dreams“ erzählt von beeindruckenden Lebensgeschichten großer Menschen, die Unvorstellbares erreicht haben. Die Weigerung der Bürgerrechtsaktivistin Rosa Parks, ihren Sitzplatz im Bus an einen weißen Mann abzugeben, führte zur Abschaffung der Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln in den USA. Als erste Pilotin der Weltgeschichte flog Amelia Earhart allein über den Atlantik. Mit einem felsenfesten Willen und dem Glauben an sich selbst überwand sie jegliche Vorurteile und technischen Probleme. David Bowie schrieb geniale Liedtexte und trat in den intergalaktischsten Kleidern auf. Er traute sich, anders zu sein, und hatte immer wieder neue verrückte Einfälle. Dabei begann alles, als sie noch klein waren: mit großen Träumen.Spielerisch entdecken die Kinder die Geschichten von Menschen mit großen Visionen und suchen nach ihren eigenen ganz großen Träumen.

Die Geschichte „Fünf freche Mäuse machen Musik“ nach einem hinreißenden und vor kreativen Ideen sprühendes Bilderbuch von Chisato Tashiro wird am Donnerstag, 7. Oktober, um 10 Uhr in der Kinderbibliothek erzählt. Die fünf frechen Mäuse sitzen in ihrem Keller. Es ist Vollmond und durch die Nacht weht eine wundersame Musik zu ihnen, die sie noch nie zuvor gehört haben. Neugierig wie sie sind, machen sie sich auf den Weg – immer den unbekannten Klängen nach. Als sie an den Teich kommen, ist die Überraschung groß: Ein Froschkonzert! Aber leider duldet der grüne Chor auch im Publikum nur Frösche. Traurig schleichen die Mäuse nach Hause. Doch die Erinnerung an die zauberhafte Musik lässt ihnen keine Ruhe und so beschließen sie, selbst ein Konzert zu geben. Als der große Abend gekommen ist, trommeln und klimpern und zupfen die fünf Freunde mit Leib und Seele – und bemerken zunächst gar nicht, dass in ihrem Publikum nicht nur Mäuse sitzen…Eine Mitmach-Klanggeschichte für Kinder ab fünf Jahren.

Am Freitag, 8. Oktober, 15 Uhr, stellen in der Stadtteil-Bibliothek Friesenheim, Spatenstraße 15, unter dem Motto „Lesetipps für Lesetiger“ Kinder ab sechs Jahren ihre Lieblingsbücher vor. Ob Abenteuergeschichten, Gruselgeschichten, Pferde- oder Freundschaftsgeschichten. Jeder Lese-Fan hat seine eigenen Vorlieben. Aber ganz gleich welche Geschichten Kinder am liebsten mögen, sie sind aufgefordert ihre Buchempfehlungen zu teilen. Es gibt sicher viele interessierte Leser, die sich über Lesetipps freuen.

Fortbildungsveranstaltungen für Erwachsene

Die Veranstaltungsreihe Kinderliteraturtage Ludwigshafen beinhaltet auch Fortbildungsangebote für Multiplikatoren, Lehrer, Erzieher, Eltern und Tageseltern.

Mechthild Goetze-Hillebrand: Gelungene Vorlesestunden

Gelungene Vorlesestunden bringen Spaß, bereichern den Alltag, fördern die Lesefreude und können auch gezielt für die Sprachförderung eingesetzt werden. Doch wie können sie sinnvoll und ansprechend gestaltet werden? In ihrem praxisorientierten Grundlagen-Workshop am Freitag, 17. September, 9.30 bis 16.30 Uhr vermittelt Mechthild Goetze-Hillebrand im Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, wie eine Vorlesestunde gut vorbereitet und anregend durchgeführt werden kann. Welche kreativen Möglichkeiten gibt es in eine Geschichte einzusteigen? Wie erziele ich die Aufmerksamkeit von Kindern? Wie kann ich eine Geschichte ansprechend präsentieren? Wie suche ich geeignete Geschichten aus? Welche Vorlesetechniken gibt es? All diese

Fragen will Mechthild Goetze-Hillebrand den Teilnehmern in dem kurzweiligen Workshop beantworten und durch anregende praktische Übungen aufzeigen, wie viele Möglichkeiten es gibt, das Vorlesen für Kinder zu einem schönen Erlebnis zu machen.

Antje Damm: Philosophieren mit Kindern

Ist jeder schön? Mögen uns Pflanzen? Warum gibt es Krieg? Steht unser Leben von Anfang an fest? Mit solchen Fragen beschäftigt sich Antje Damm in ihren Kinderbüchern. Ihre Illustrationen fungieren dabei als Impulsgeber und regen Kinder zum Nachdenken an.

In dem Werkstattgespräch „Philosophieren mit Kindern“ am Montag, 27. September, 15.30 bis 17 Uhr, im „Ideenw3rk“ der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, stellt die Autorin ihre wichtigsten Bücher vor, dazu gehören sowohl philosophische Bilderbücher die Gespräche initiieren, als auch komplexe Geschichten über die Themen Freundschaft, Alter, Einsamkeit und Tod. Sie gewährt einen Einblick in ihre Arbeit und zeigt anhand von Beispielen, welches Potenzial in Bilderbüchern steckt, berichtet von ihren Erfahrungen über das Philosophieren mit Kindern und möchte mit den Teilnehmern ins Gespräch kommen. Antje Damm schreibt und illustriert Kinderbücher und wurde vielfach, auch international, ausgezeichnet.

Karin Bruder: Kreativität wecken und Sichtweisen auf das Selbst und das Gegenüber erweitern

Workshop

Spielerisch sollen sich die Teilnehmer in dem Workshop „Kreativität wecken und Sichtweisen auf das Selbst und das Gegenüber erweitern“ mit Karin Bruder am Freitag, 1. Oktober, 14 bis 17 Uhr, im „Ideenw3rk“ der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, den Themen „Individualität, Freiheit und Selbstbestimmung“ annähern. Welche kreativen Möglichkeiten stehen zur Verfügung, um diese Werte Kindern und Jugendlichen nicht nur zu vermitteln, sondern erlebbar zu machen? Die Autorin Karin Bruder wird eines ihrer Bücher vorstellen und über ihre Arbeit als Schriftstellerin und Leiterin von Schreibwerkstätten berichten. Praktische Übungen aus den Bereichen des Improvisationstheaters und des kreativen Schreibens bieten den Teilnehmern Anregungen für die Umsetzung in der eigenen Arbeit mit Kindern.

Die mehrfach ausgezeichnete Autorin von Kinderbüchern und Theaterstücken leitet seit 20 Jahren Schreibwerkstätten für Kinder und Erwachsene.

Nikola Hübsch: Lust auf Geschichten

Sie sind eigenwillige Wesen, die Geschichten. Klein oder groß: Sie entstehen aus kommunikativem Miteinander und wollen unbedingt mitgeteilt werden. Wir wollen kleine Geschichten selbst erfinden und erfahren, wie aus biographischen Schnipseln spannende Abenteuer werden. Wir wollen erforschen, wie man Geschichten anzetteln kann.

In dem praxisorientierten Workshop „Lust auf Geschichten“ am Montag, 4. Oktober, 9.30 bis 16.30 Uhr im „Ideenw3rk“ der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, vermittelt Nikola Hübsch warum das freie mündliche Erzählen für Kinder besonders konzentrationsfördernd, sprachbildend und fantasieanregend ist. Die professionelle Erzählerin und zertifizierte Ausbilderin gibt Grundschullehrer und Erzieher viele praktische Tipps zum Geschichtenerzählen und zu Memotechniken sowie Informationen zur zuhör-psychologischen Entwicklung von Kindern.

Programmübersicht

Zentralbibliothek, „Fre1raum“

Montag, 13. September, 10 Uhr

Lesung: Leonardos Flugmaschinen, Thorwald Spangenberg

Dienstag, 14. September, 9 Uhr und 11 Uhr

Lesung: Gertrude Grenzenlos, Judith Burger

Mittwoch, 15. September, 9 Uhr und 11 Uhr

Lesung: Young Rebels, Christine und Benjamin Knödler

Mittwoch, 29. September, 9.30 Uhr und 10.30 Uhr

Erzähltheater: Froschkönig, oder so, Achim Sonntag

Donnerstag, 30. September, 9 Uhr und 11 Uhr

Lesung: Haifische kommen nicht an Land, Karin Bruder

Kinderbibliothek im Bürgermeister-Reichert-Haus

Donnerstag, 16. September, 9 Uhr und 10.30 Uhr

Lesung: Das ist doch kein Beruf für einen Wolf?, Annette Feldmann

Sonntag, 19. September, 15 Uhr

Kindertheater: Rose Übermut, Billy Bernhard – ChausséeTheater

Montag, 20. September, 10 Uhr

Kindertheater: Das Sternenmännlein, Compania t

Dienstag, 21. September, 9 Uhr und 11 Uhr

Lesung: Limonade im Kirschbaum, Gerda Raidt

Donnerstag, 23. September, 10 Uhr

Spielkette: Little people – Big dreams

Dienstag, 28. September, 11 Uhr

Kamishibai-Workshop: Der Besuch, Antje Damm

Freitag, 1. Oktober, 8.30 Uhr

Workshop: Geschichten erfinden, Kathinka Marcks

Freitag, 1. Oktober, 10.30 Uhr

Erzählstunde: Wenn Bäume tanzen…, Kathinka Marcks

Samstag, 2. Oktober, 10.30 bis 12.30 Uhr

Erzählstunde in der Natur: Wenn ein einfacher Stock zu einem magischen Gegenstand wird…, Kathinka Marcks

Dienstag, 5. Oktober, 9.30 Uhr und 10.30 Uhr

Geschichten-Werkstatt: Komm raus! Es geht los!, Nikola Hübsch

Donnerstag, 7. Oktober, 10 Uhr

Klanggeschichte: Fünf freche Mäuse machen Musik

Freitag, 8. Oktober, 10 Uhr

Musiktheater: Wolle und Gack, Musiktheater LUPE

Zentralbibliothek, Ideenw3rk

Montag, 13. September, 15 Uhr

Zeichen-Workshop: Comic-Figuren leichtgemacht, Thorwald Spangenberg

Freitag, 17. September, 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Grundlagen-Workshop: Gelungene Vorlesestunden, Mechthild Goetze-Hillebrand

Montag, 27. September, 15.30 Uhr bis 17 Uhr

Interaktiver Vortrag: Philosophieren mit Kindern, Antje Damm

Freitag, 1. Oktober, 14 Uhr bis 17 Uhr

Workshop: Kreativität wecken, Karin Bruder

Montag, 4. Oktober, 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Workshop: Lust auf Geschichten, Nikola Hübsch

Stadtteil-Bibliotheken

Edigheim

Freitag, 17. September, 9 Uhr

Kamishibai-Theater: Die große Wörterfabrik

Freitag, 24. September, 8.30 Uhr

Bilderbuchkino: Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte

Freitag, 8. Oktober, 8.30 Uhr

Tablet Workshop: Comic Life

Friesenheim

Freitag, 17. September, 15 Uhr,

Kamishibai-Theater: Urmel schlüpft aus dem Ei

Freitag, 8. Oktober, 15 Uhr

Lesetiger: Wir stellen unser Lieblingsbuch vor

Gartenstadt

Dienstag, 28. September, 8.30 Uhr

Kamishibai-Workshop: Der Besuch, Antje Damm

Mundenheim

Dienstag, 14. September, 9 Uhr

Kamishibai-Theater: Die große Wörterfabrik

Dienstag, 21. September, 8.30 Uhr

Bilderbuchkino: Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte

Dienstag, 5. Oktober, 8.30 Uhr

Tablet Workshop: Comic Life

Oggersheim

Freitag, 17. September, 8.45 Uhr

Tablet Lesung: Im Garten der Pusteblumen

Freitag, 24. September, 8.45 Uhr

Filztheater: Küssen verboten?

Oppau

Dienstag, 21. September, 9 Uhr

Kamishibai: Der Koch hat schlechte Laune

Donnerstag, 30. September, 15 Uhr

Kamishibai: Der Koch hat schlechte Laune

Rheingönheim

Dienstag, 14. September, 8.30 Uhr

Bilderbuch-Kino: Das NEIN-Horn

Dienstag, 28. September, 8.30 Uhr

Kamishibai-Theater: Mutig, mutig!

Ruchheim

Mittwoch, 22. September, 8.30 Uhr

Bilderbuch-Kino: Das NEIN-Horn

Mittwoch, 6. Oktober, 8.30 Uhr

Kamishibai-Theater: Mutig, mutig!

Betrieb des Testzentrums im Bürgerhof wird verlängert

Der Betrieb des gemeinsamen Covid-19-Testzentrums der Stadt Ludwigshafen und des DRK Vorderpfalz im Bürgerhof, Eingang Karlsruher Gässel wird über den 31. August hinaus bis zum 3. September 2021 verlängert. Das Testzentrum hat vom 30. August bis zum 3. September Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. „Damit haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass sich nach dem Ende der Sommerferien alle Bürger und besonders unsere Kursteilnehmer testen lassen können, bevor Sie unsere Angebote besuchen“, sagt Stefanie Indefrey, die Leiterin der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS). In der Woche von 30. August bis 9. September 2021 gilt in der VHS Ludwigshafen die 3G-Regel (getestet, geimpft oder genesen) für den Besuch von allen Kursen und Veranstaltungen, in Kursen mit mehreren Terminen in der Woche gilt die zweimalige Testpflicht pro Woche. Dies gilt nicht für reine Behördengänge wie Anmeldungen und Beratungen.