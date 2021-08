Ludwigshafen: Stadtnotizen 27.08.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Endspurt für Anmeldung zum Stadtradeln – Aktion beginnt Anfang nächster Woche

Nächste Woche beginnt das diesjährige Stadtradeln und somit bleiben nur noch wenige Tage, um sich rechtzeitig als Einzelradlerin, Einzelradler oder auch als Team zum Start der Aktion anzumelden. Ab Montag, 6., bis 26. September 2021 bittet Ludwigshafen bereits zum dritten Mal zum Stadtradeln. Beim Stadtradeln können die Teilnehmer unter anderem einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, ein Zeichen für vermehrte Radnutzung innerhalb des Stadtgebietes setzen und natürlich viel Spaß beim Fahrradfahren haben.

Während des Aktionszeitraums können Mitglieder des Stadtrates sowie alle Bürger und alle Personen, die in Ludwigshafen arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei Stadtradeln mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Die Kampagne wird vom Klima-Bündnis, dem größten kommunalen Netzwerk zum Schutz des Weltklimas, koordiniert. Ludwigshafen ist hier seit 1995 Mitglied.

Nach dem Start von Stadtradeln im Jahr 2019 mit 1.094 teilnehmenden Radler nahmen im vergangenen Jahr 1.408 Radelnde teil und erradelten 276.217 Kilometer. Stadtradeln ist als Wettbewerb konzipiert, sodass mit Spaß und Begeisterung das Thema Fahrrad vorangebracht wird. Gesucht werden die fahrradaktivsten Kommunen sowie die fleißigsten Teams und Radelnden in Ludwigshafen. Innerhalb von drei Wochen sammeln sie möglichst viele Fahrradkilometer – beruflich und privat. Dabei zählen auch die außerhalb der Stadt geradelten Kilometer. Diese können online auf Stadtradeln.de/ludwigshafen eingetragen werden. Auch eine App hierfür steht zur Verfügung. Jede und jeder kann ein Stadtradeln-Team gründen beziehungsweise einem beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen. Die Ergebnisse der Kommunen und Teams werden auf der Stadtradeln-Internetseite veröffentlicht, sodass sowohl bundesweite Vergleiche zwischen den Kommunen als auch Teamvergleiche innerhalb von Ludwigshafen möglich sind und für zusätzliche Motivation sorgen. Leistungen der einzelnen Teilnehmenden, mit Ausnahme der Stadtradeln-Stars, werden nicht öffentlich dargestellt.

Stadtradeln-Stars gesucht

Als besonders beispielhafte Vorbilder sucht Ludwigshafen Stadtradeln-Stars. Diese Teilnehmer sehen in 21 Stadtradeln-Tagen kein Auto von innen und steigen dafür auf das Fahrrad um. Über ihre Erfahrungen berichten sie in ihrem Stadtradeln-Blog. Wer sich der Herausforderung stellen will, ein Stadtradeln-Star zu werden, meldet sich bei Klimaschutzkoordinatorin Ellen Schlomka unter ellen.schlomka@ludwigshafen.de oder unter Telefon 0621 504 3454. Nach Abschluss des Stadtradelns werden die besten Teams beziehungsweise Radelnden mit Sach- oder Geldpreisen prämiert. Die Ludwigshafener Aktion wird von zahlreichen Sponsoren unterstützt.

Faire Woche flankiert zudem das Stadtradeln

Passend zu nachhaltiger Mobilität findet im gleichen Aktionszeitraum die bundesweite faire Woche statt, an der Ludwigshafen vom 10. bis 24. September teilnimmt. Auf dem Weg zur fairen Stadt beschäftigt sich Ludwigshafen dieses Jahr neben den CO2 -Einsparungen mit weiteren Nachhaltigkeitszielen unter dem Motto „Zukunft fair gestalten“. Die Steuerungsgruppe „Fairtradetown LU“ wird hierfür ein interessantes Programm zusammenstellen. Eine Radtour der Nachhaltigkeit findet sich auf der Stadtradeln-Seite.

Bitte beachten! Der Zeitraum ist vom 30. August bis 3. September 2021

Betrieb des Testzentrums im Bürgerhof wird verlängert

Der Betrieb des gemeinsamen Covid-19-Testzentrums der Stadt Ludwigshafen und des DRK Vorderpfalz im Bürgerhof, Eingang Karlsruher Gässel wird über den 30. August hinaus bis zum 3. September 2021 verlängert. Das Testzentrum hat vom 30. August bis zum 3. September Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. „Damit haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass sich nach dem Ende der Sommerferien alle Bürger und besonders unsere Kursteilnehmer testen lassen können, bevor Sie unsere Angebote besuchen“, sagt Stefanie Indefrey, die Leiterin der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS). In der Woche von 30. August bis 3. September 2021 gilt in der VHS Ludwigshafen die 3G-Regel (getestet, geimpft oder genesen) für den Besuch von allen Kursen und Veranstaltungen, in Kursen mit mehreren Terminen in der Woche gilt die zweimalige Testpflicht pro Woche. Dies gilt nicht für reine Behördengänge wie Anmeldungen und Beratungen.

Wiederholte Lärmbeschwerde führt zu Lokalschließung

Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am frühen Sonntagmorgen, 22. August 2021, eine Gaststätte wegen anhaltender Lärmbelästigung geschlossen. Gegen Mitternacht hatte ein Anwohner sich über laute Musik aus dem Gastraum und über mehrere lärmende Gäste vor dem Lokal in Mitte beschwert. Die KVD-Streife forderte den vor Ort anwesenden Betreiber auf, diese Ursache für die nächtliche Ruhestörung abzustellen. Falls dies nicht geschehe und es erneut berechtigte Beschwerden gebe, kündigten die Einsatzkräfte die Schließung der Gaststätte an. Der 44-Jährige sicherte zu, die Missstände dauerhaft abstellen zu wollen. Allerdings gingen nach 2 Uhr wieder Lärmbeschwerden über das Lokal ein. Gemeinsam mit der Polizei fuhren die KVD-Einsatzkräfte die Gaststätte an, veranlassten die Schließung und stellten damit die Nachtruhe her.

Roboteam: Neuer Club im Ideenw3rk

Jugendliche ab zwölf Jahren lädt das Team des Ideenw3rks der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, ab sofort zu einem neuen Club ein: Roboteam, der Roboter Club trifft sich zum ersten Mal am Samstag, 4. September 2021 von 11 bis 15 Uhr. Die Jugendlichen lernen unterschiedliche Modelle kennen, testen aus, wie man sie programmiert, egal ob analog oder mit einem Tablet, und werden an abwechslungsreiche und spannende Herausforderungen herangeführt. Eigenes Essen und Getränke für eine gemeinsame Mittagspause sollten mitgebracht werden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahme am Club ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-2608 und auf www.ideenw3rk.de. Für alle Präsenz-Veranstaltungen der Stadtbibliothek gelten die jeweils aktuellen Regelungen und Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung.