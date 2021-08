Schlägerei in der Rohrlachstraße

Ludwigshafen (ots) – In der Rohrlachstraße/Ecke Schanzstraße kam es am Donnerstag 26.08.2021 gegen 16:55 Uhr, zu einer Schlägerei zwischen einem 31-Jährigen und einem 26-Jährigen. Der Jüngere blutete bei Eintreffen der Polizei an der Lippe, eine medizinische Versorgung lehnte er ab. Beide Männer wurden durchsucht. Der 31-Jährige hatte 2 Messer sowie ein Pfefferspray bei sich, beides wurde sichergestellt.

Sichergestellt wurden auch die Fahrräder, welche die beiden Beteiligten bei sich hatten. Die zwei Räder waren wegen Diebstahls ausgeschrieben. Zudem hatte der 31-Jährige einen Führerschein bei sich, den er eigenen Angaben zu folge, zwei Tage zuvor gefunden habe. Auch dieser wurde sichergestellt.

Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurde der 31-Jährige zunehmend aggressiv. Ihm mussten zur Verhinderung eines weiteren Angriffs Handschellen angelegt werden. Er wurde schließlich zur Dienststelle mitgenommen und dort in Gewahrsam genommen. Dem 26-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt.

Kinder werfen Scheibe ein – Zeugen gesucht!

Ludwigshafen (ots) – Passanten meldeten am Donnerstag 26.08.2021 gegen 13:45 Uhr vier Jungen, die eine Seitenscheibe des Wartehäuschens der Straßenbahnhaltestelle “Zum Guten Hirten” eingeworfen hätten. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Die Zeugen konnten die Gruppe wie folgt beschreiben:

Alle etwa 12 Jahre alt mit kurzen Hosen. Zwei der Jungs trugen eine Umhängetasche. Einer war zudem auffällig blond.

Die vier Kinder sind danach in Richtung Hans-Warsch-Platz gerannt.

Die Polizeiwache Oggersheim bittet um weitere Zeugenhinweise. Wer hat zur Tatzeit etwas an der Haltestelle, im Bereich Mannheimer-Straße oder dem Hans-Warsch-Platz beobachtet? Wer kann Angaben zu den vier Kindern machen? Zeugen können sich unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de melden

Wer hat etwas beobachtet?

Ludwigshafen (ots) – Eine 25-Jährige stellte am Dienstag 24.08.2021 gegen 8 Uhr, ihren weißen Skoda auf einem frei zugänglichen Parkplatz eines kommunalen Versorgungsunternehmens in der Industriestraße/Pettenkoferstraße ab. Als sie gegen 17 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie diverse kleinere Lackschäden an der Beifahrerseite ihres Fahrzeugs feststellen.

Zudem seien nun am Parkplatz diverse Parkverbotsschilder aufgestellt, welche dort zuvor nicht gestanden hätten. Ob zwischen dem Aufstellen der Schilder und der Sachbeschädigung am Auto ein Zusammenhang bestehen könnte, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat vor Ort etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Auffahrunfall in der Wredestraße

Ludwigshafen (ots) – Am 25.08.2021, gegen 14:15 Uhr, kam es in der Wredestraße zu einem Auffahrunfall nachdem ein bislang Unbekannter verkehrsbedingt an einer roten Ampel bremsen musste. Ein 26-Jähriger Autofahrer habe nicht rechtzeitig bremsen können und sei daraufhin mit dem Fahrzeug vor ihm kollidiert. Dieses wiederum wurde auf das Auto des Unbekannten geschoben.

Dieser teilte den beiden anderen Unfallbeteiligten mit, dass an seinem Auto ein Schaden entstanden sei und fuhr dann ohne weitere Angaben weg. An den beiden anderen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Die Polizei bittet den dritten Unfallbeteiligten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Unfall im Kreuzungsbereich

Ludwigshafen (ots) – Im Kreuzungsbereich Maudacher Straße/ Meckenheimer Straße kam es am 26.08.2021, gegen 14:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte eine 29-Jährige eine rote Ampel übersehen und war in den Kreuzungsbereich eingefahren. Dabei kollidierte sie mit einem von linkskommenden 64-jährigen Autofahrer.

Da die junge Frau hochschwanger ist, wurde sie zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Auch ihre siebenjährige Tochter, die im Auto gesessen hatte, wurde zur Abklärung möglicher Verletzungen ins Krankenhaus mitgenommen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich insgesamt auf etwa 6000 Euro belaufen.

Schockanruf

Ludwigshafen-West (ots) – Besonders perfide versuchten am 26.08.2021 gegen 14 Uhr, Betrüger eine 73-Jährige am Telefon zu täuschen. Als die Seniorin den Hörer abnahm, war zunächst nur lautes Geschrei zu hören, dann meldete sich eine angebliche Polizistin und fragt, ob sie die Stimme kennen würde. Die 73-Jährige konnte nicht ausschließen, dass sie ihre Tochter herausgehört haben könnte.

Dies griff die falsche Polizeibeamtin auf und log, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verschuldet habe. Die Seniorin müsse nun eine Kaution von 50.000 Euro zahlen. Nachdem die Ludwigshafenerin sagte, dass sie so viel Geld nicht habe, korrigierte die Betrügerin die Summe auf 15.000 Euro und bot für den Restbetrag eine Ratenzahlung an. Die 73-Jährige ließ sich darauf nicht ein und es kam zu keinem Schaden.

Leider handelt es sich bei diesem Betrugsversuch um keinen Einzelfall. Immer wieder kommt es zu sogenannten “Schockanrufen”. Hierbei wird von den Anrufenden am Telefon die Notlage eines Familienmitglieds vorgaukelt, für das sie einen hohen Geldbetrag benötigen.

Die Polizei warnt und gibt Tipps, wie Sie sich vor diesen Betrügern schützen können.

Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt

wie etwa dem Unfall eines Angehörigen

konfrontiert und Geld von Ihnen fordert.

Hinterfragen Sie die Richtigkeit der Angaben und nehmen Sie umgehend selbst Kontakt mit Ihren Angehörigen auf.

Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei.