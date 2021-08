Handtasche aus Auto gestohlen

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstagvormittag 26.08.2021 gegen 11:30 Uhr ist einer 78-jährigen Dame auf dem Parkplatz des Kauflands ihre Handtasche entwendet worden. Sie hatte gerade ihre Einkäufe im Kofferraum verstaut und die Handtasche auf dem Rücksitz abgelegt, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Sie konnte wegen Sprachhürden nicht verstehen, was er wollte. Erst später bemerkte sie, dass ihre Handtasche fehlte.

Den Mann beschrieb sie wie folgt:

etwa 50 Jahre, groß und schlank. Er hatte kurze, braune Haare und war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose.

Ob der Mann die Handtasche entwendete oder ob er noch einen Helfer hatte, ist bislang noch unklar. Zeugen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Maxdorf (ots) – Am Donnerstag 26.08.2021 zwischen 12-13:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brunckstraße in Maxdorf zu gelangen. Glücklicherweise hielt die Wohnungseingangstür stand und ein Eindringen misslang. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf gut 200 Euro. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Anruf eines falschen Polizeibeamten

Neuhofen (ots) – Am Donnerstagabend 26.08.2021 gegen 20:50 Uhr erhielt eine 79-jährige Frau einen Anruf von einem angeblichen “Kommissar Schmitt”. Dieser gab vor, dass die Adresse der Frau auf einer Liste gefunden worden wäre, die man bei Einbrechern sichergestellt hätte. Der “Kommissar” fragte nach Schmuck und Bargeld, welches die Dame zu Hause aufbewahren würde. Sie erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch.

Graffitisprayer unterwegs

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch 25.08.2021 auf Donnerstag 26.08.2021 wurde eine Mauer in der Roxheimer Straße in Bobenheim-Roxheim durch unbekannte Täter mit Graffiti besprüht. Der Sachschaden bewegt sich im niedrigen dreistelligen Bereich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

