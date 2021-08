Fahrrad entwendet

Speyer (ots) – Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am gestrigen Donnerstag ein hochwertiges Herrenrad entwendet, welches vor dem Einkaufsgeschäft, Kaufhof, in der Maximilianstraße abgestellt war. Der Besitzer hatte sein Fahrrad zwischen 10.15 Uhr und 11.00 Uhr am Fahrradständer des Einkaufsgeschäftes, Heydenreichstraße Ecke Maximilianstraße, mit einem Schloss angeschlossen.

Als er zum Abstellort des Fahrrades zurückkehrte, musste er jedoch feststellen, dass das Fahrrad gestohlen wurde. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Touren-/Stadtrad der Marke KTM, Modell Imola Cross.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen im Bereich des Kaufhofes machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei,rlp. de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Enkeltrick Betrug gescheitert

Speyer (ots) – Opfer eines versuchten sogenannten “Enkeltrick Betruges” wurde am Donnerstag gegen 13:00 Uhr eine 88-Jährige aus Speyer. Die Seniorin erhielt einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als der Lebensgefährte ihrer Tochter ausgab. Mit der Behauptung, Geld für eine spontane Wohnungsersteigerung zu benötigen, wollte sich der Betrüger am Vermögen der Seniorin bereichern.

Als die Seniorin während des Telefonats Besuch durch ihre Schwester bekam, beendet der Anrufer aufgrund der Störung vorzeitig das Gespräch. Der Betrüger ging somit letztlich leer aus.

Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer bzw. bei der Anruferin Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen.