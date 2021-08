Wahlplakat brennt – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Ein an einer Straßenlaterne in der Jägertorstraße angebrachtes Wahlplakat brannte in der Nacht zum Freitag 27.08.2021 gegen Mitternacht vollständig ab. An der Laterne entstand hierdurch kein Schaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/969-41110.

Groß-Gerau

33-Jähriger verliert 14.000 Euro

Rüsselsheim (ots) – Ein 33-jähriger Mann meldete sich am Donnerstag 26.08.2021 bei den Beamten auf der Wache der Polizeistation in Rüsselsheim und teilte mit, dass er nach dem Verkauf seines Autos am vergangenen Freitag 20.08.2021 die hierbei erhaltenen 14.000 Euro Bargeld offenbar verloren habe. Nachdem er nun alles abgesucht habe, bliebe ihm nur noch der Weg zur Polizei.

Die in einem Briefumschlag deponierten Scheine steckte der 33-Jährige nach dem Verkauf in ein Ablagefach der Fahrertür seines Fahrzeugs, aus dem sie anschließend wahrscheinlich irgendwo unbeabsichtigt herausfielen. Einen Diebstahl schließt der Mann aus. Sein Fahrzeug sei verschlossen gewesen und es gibt keinerlei Hinweise, dass sich jemand Zugang zum Auto verschafft habe.

Die Polizei hat nun die Verlustanzeige aufgenommen und appelliert an mögliche Finder, den Betrag bei den Ordnungshütern oder beim Fundbüro abzugeben. Ehrlich währt bekanntlich am längsten!

Unfallflucht mit verletzter Fahrerin – Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots) – Auf dem Zubringer zum Helvetia Parc in Groß-Gerau kam es am Donnerstag, den 26.08.2021, zu einem folgenschweren Auffahrunfall zweier Pkw mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Gegen 16:10 Uhr fuhr ein graublauer VW Golf älteren Baujahrs, mit auswärtigem Kennzeichen, auf einen vor diesem fahrenden grauen Hyundai auf. Kurz nach dem Zusammenstoß beschleunigte der Fahrer des Golf wieder und flüchtete vom Unfallort.

Die 50-jährige Fahrerin des Hyundai erlitt schwere Verletzungen und musste in eine Klinik verbracht werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte das verursachende Fahrzeug auf einem Parkplatz im Bereich des Dornberger Bahnhofes, visavis des Helvetia Parcs, aufgefunden werden. Dessen Insassen waren jedoch, gemäß Zeugenaussagen, zu Fuß in Richtung Dornberger Bahnhof geflohen. Einer der Insassen konnte in der Folge aufgegriffen werden, der andere ist weiterhin flüchtig.

Die Polizei sucht weitere Zeugen für den Unfall selbst, sowie für Beobachtungen die fliehenden Golfinsassen betreffend. Hinweise nimmt die Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152 / 175-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Gernsheim (ots) – Im Zeitraum vom 26.08.2021 um 18:10 Uhr bis 27.08.2021 09:43 Uhr kam es in der Burgundenstraße in Höhe der Hausnummer 13 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines geparkten weißen Opel Astras beschädigt. An den Fahrzeug konnte ein rot / gelber Fremdlack gesichert werden. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gernsheim unter der 06258-93430 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Freitag 27.08.2021 gegen 12.35 Uhr, kam es in der Langener Straße in Mörfelden zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Dabei geriet ein weißer Kleintransporter in Höhe Friedensstraße auf die Gegenfahrspur und streifte einen entgegenkommenden hellblauen Opel Vectra-B an der linken Fahrzeugseite.

Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Kleintransporter von der Unfallstelle, er hatte ein gelbes Kennzeichen mit schwarzer Schrift, vermutlich niederländisch. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen des Unfalls, insbesondere den Fahrer eines braunen Pkw, der hinter dem Unfallverursacher fuhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Mörf.-Walldorf, Tel. 06105/40060.

Kreis Bergstraße

55 “Sachen” zu schnell und Mobiltelefon am Ohr

Bürstadt (ots) – Im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung am Donnerstag 26.08.21 auf der Bundesstraße 47, fielen der Polizei 2 Autofahrer ganz besonders auf und müssen nun mit entsprechenden Sanktionen rechnen. Ein Wagenlenker befuhr den Streckenabschnitt, auf dem maximal 70 km/h erlaubt sind, mit 125 Stundenkilometern und nutzte hierbei zudem sein Mobiltelefon.

Ihn erwarten neben einem Fahrverbot wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung weiterhin 120 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg wegen der gleichzeitigen Handynutzung.

Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrer, der die Strecke mit 142 “Sachen” passierte und damit mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war. Ihm drohen nun 600 Euro Bußgeld, 2 Punkte im Verkehrszentralregister und 3 Monate Fahrverbot.

Insgesamt waren in 4 Std. von rund 1.700 gemessenen Fahrzeugen über 700 zu schnell.

Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Linienbus

Heppenheim (ots) – Am Donnerstag, 26.08.2021 gegen 16:50 Uhr, kam es in Heppenheim im Bereich des Postknotens zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kam es aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem Linienbus, der die Darmstädter Str. in Richtung Ludwigstraße befuhr und einer die Ludwigstraße in Höhe einer Lichtzeichenanlage überquerenden Fußgängerin.

Die 57-jährige Fußgängerin wurde lebensgefährlich verletzt und wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 54-jährige Fahrer des Linienbusses sowie die Insassen blieben unverletzt.

Ein Gutachter wurde beauftragt, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Heppenheim unter der Tel.:06252-706-0 zu melden.

Hat sich ein Einbrecher als Telekom-Mitarbeiter ausgegeben? Kripo sucht Zeugen

Lampertheim-Hofheim (ots) – Nach einem Einbruch in einem Wohnhaus in der Jakob-Carra-Straße im Neubaugebiet von Hofheim, hat die Kriminalpolizei einen konkreten Hinweis auf einen angeblichen Telekom-Mitarbeiter bekommen. 6 Tage zuvor, am Freitag 13.08.2021 hat ein Fremder gegen 13.50 Uhr vor der Tür des später betroffenen Hauses gestanden und sich als Telekom-Mitarbeiter ausgegeben.

Der Mann wollte eine Leistung verkaufen, die für das Gebiet überflüssig war. Die Polizei hält es nach dem Einbruch für möglich, dass der Mann die Gegend vorher auskundschaften wollte. Mit einer Beschreibung hoffen die Ermittler, dass andere Bewohner an dem oder einem anderen Tag eine ähnliche Situation erlebt haben und nähere Hinweise zu dem Gesuchten geben können.

Täterbeschreibung:

männlich, ca.20 Jahre, ca. 1,70 Meter groß. Er hat kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart. Der Mann soll laut Zeugenaussagen einen osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Er trug ein pinkfarbenes Polo-Shirt mit dem Buchstaben “T” sowie eine College-Umhängetasche.

Wem ist die Person noch aufgefallen? Wer kann weitere Hinweise zu ihm geben? Alle Hinweise bitte an das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim melden. Telefon: 06252 / 706-0.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfall – Fahrzeug prallt gegen Baum

Reichelsheim/B47 (ots) – Ein 18-jähriger Michelstädter befuhr am Donnerstag 26.08.21 gegen 16 Uhr mit seinem PKW die B47 von Reichelsheim kommend in Fahrtrichtung Rehbach. Kurz nach dem Weiler Spreng geriet der Michelstädter im Kurvenbereich ins Schleudern und kam, nach vorheriger Kollision mit der dortigen Schutzplanke von der Fahrbahn ab, wo er mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum prallte.

Der Fahrzeuglenker wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an dem PKW wird mit ca. 20.000 EUR beziffert. Die Fahrbahn musste zur Bergung des Fahrzeuges mehrere Minuten gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt/Rehbach im Einsatz.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen