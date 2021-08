Unerlaubtes Glücksspiel – 9 Wett-Terminal und Bargeld sichergestellt

Gießen (ots) – Am Mittwochnachmittag 25.08.2021 durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei und der Polizeidirektion Gießen ein Wettbüro in der Marburger Straße. Die Beamten stellten Wettterminals und mehrere Tausend Euro sicher. Bereits vor mehreren Wochen hatten sich Hinweise ergeben, dass dort Sportwettterminals aufgestellt und betrieben werden, ohne dass die notwendigen Genehmigungen vorlagen.

Ein Verfahren wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glückspiels wurde eingeleitet. Die Ermittlungen führten im Weiteren dazu, dass die Staatsanwaltschaft Gießen einen Durchsuchungsbeschluss beim zuständigen Amtsgericht in Gießen beantragte.

Der ausgestellte Durchsuchungsbeschluss wurde am letzten Mittwoch durch die Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Mittelhessen vollstreckt. Die Beamten wurden in den zuletzt umgebauten Räumen des Wettbüros in der Marburger Straße auch schnell fündig: Offenbar wurden dort 9 solcher Terminals illegal betrieben. Neben den Automaten stellten die Beamten mehrere Tausend Euro und eine Raumüberwachungsanlage sicher.

Dazu ergaben sich bei der Kontrolle noch Hinweise darauf, dass die 2 angetroffenen Angestellten einer illegalen Beschäftigung nachgehen. Die Ermittlungen dazu dauern derzeit noch an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 – 7006 2555.

Gießen: Mehrere Fahrzeuge im Riegelpfad beschädigt – Zeugenaufruf

Unbekannte beschädigten in der Straße “Riegelpfad” mehrere Fahrzeuge. Zwei Männer waren dort gegen 22.50 Uhr von der Ludwigstraße kommend in Richtung Liebigstraße unterwegs. Dabei trat einer gegen die Außenspiegel von mindestens 8 Autos und hinterließ Sachschäden in vierstelliger Höhe. Ein Zeuge beobachtete das Duo und informierte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Der Polizei liegt nur die Beschreibung der Begleitperson vor:

männlich, 19-20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, hat eine kräftige Figur und kurze braune Haare. Er trug ein kariertes Oberteil.

Wer hat die beiden Männer beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Vandalen machen? Gibt es weitere Besitzer, dessen Fahrzeuge dort beschädigt wurden? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Gelegenheit macht Diebe…

…diese Erfahrung musste am Donnerstag 26.08.2021 eine Autobesitzerin nach einem Diebstahl in der Lindenstraße machen. Sie hatte ihren VW dort zwischen 12.30 und 15.00 Uhr abgestellt und die Seitenscheibe wenige Zentimeter offengelassen.

Der Dieb nutzte die Gelegenheit, griff durch den Spalt, öffnete die Tür und entwendete Bargeld, Bankkarten sowie Kopfhörer. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Baumaschinen aus Rohbau gestohlen

Auf Baumaschinen und Werkzeuge hatten es Unbekannte aus einem Rohbau in der Straße “Am Pfaffenstrauch” abgesehen. Sie brachen am Donnerstag zwischen 12.30 und 22.45 Uhr die Eingangtür auf. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Fernwald: Elektrogeräte gestohlen

Unbekannte brachen zwischen 15.30 Uhr am Dienstag und 17.30 Uhr am Donnerstag in zwei Lagerhallen in Steinbach ein. Aus einer der im ehemaligen Schiffenberger Weg liegenden Hallen fehlt nun ein Industriestaubsauger. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Pohlheim: Zwei 18-Jährige nach Sachbeschädigung festgenommen

Die Polizei hat Sonntagfrüh zwei Jugendliche im Alter von 18 Jahren festgenommen. Gegen 02.00 beschmierten sie in der Bahnhofsstraße mit einem Permanent-Maker eine Grundstücksmauer, Garagentore. Darüberhinaus beschädigten sie in der Straße “Zur Aue” die Fensterscheibe eines Backhauses. Ein Zeuge beobachtete zunächst die Schmierfinken, hörte einen Knall und informierte dann die Polizei.

Mehrere Streifen nahmen die beiden Heranwachsenden in der Nähe zu den Tatorten fest. Bei der Durchsuchung der Verdächtigen fanden die Polizisten Projektile und eine Luftdruckpistole, mit der vermutlich die Scheibe des Bakchauses beschädigt wurde. Die Festgenommen waren alkoholisiert und pusteten über ein Promille. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen vierstelligem Bereich.

Die 18-Jährigen waren während der Tatausführung offenbar in Begleitung von weiteren Personen. Wer hat dort das Geschehen beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Regionale Verkehrsdienst Gießen überwacht mit Zivilwagen Geschwindigkeiten

Gießen (ots) – Am Mittwoch 25.08.2021 besetzten 2 Beamte des Regionale Verkehrsdienstes den Zivilwagen der Geschwindigkeitsüberwachung. Die PS-starken Fahrzeuge sind mit einer geeichten Messtechnik ausgestattet die den vorausfahrenden Raser gleichzeitig mit Videotechnik aufzeichnet. Die Schnellfahrer werden nach der Messung gestoppt und sofort mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert. Zwischen 09.30 und 14.30 Uhr erwischten sie in Gießen und Gießener Umland mehrere Verkehrssünder, die zu schnell unterwegs waren, ihr Handy nutzten oder gegen das Abstandsgebot verstießen.

In der Dammstraße in Gießen fiel der Streife ein Krad auf, welches zu laut war. An dem Fahrzeug war offenbar der sogenannte “DB-Killer” ausgebaut und führte zu den lauten Geräuschen. Darüber hinaus existierte zum eingebauten Bremshebel keine Zulassung. Diese Veränderungen führten zur Erlöschung der Betriebserlaubnis. Da der 23-jährige Fahrer aus Pohlheim sich nicht ausweisen konnte und angab, dass er nur kurz Brötchen holen wollte, fuhr die Streife mit ihm zur etwa 200 Meter entfernten Wohnanschrift seiner Freundin. Nachdem die Ordnungshüter seinen Führerschein überprüften, stellten sie fest, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis (Klasse A) war. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Abschließend ärgerte er sich, dass er diese wenigen Meter zum Bäcker nicht gelaufen ist.

Gegen 13.00 Uhr fiel den Spezialisten ein Kradfahrer auf der B 49 bei Wetzlar ins Auge, welcher eindeutig zu schnell unterwegs war. Die gefahrene Geschwindigkeit des Zivilfahrzeuges beim Hinterherfahren betrug teilweise 180 km/h, bei erlaubten 100 km/h. Er unterschritt mehrfach den Mindestabstand und überholte auch rechts. Der Kradfahrer erhöhte nach diesen Verstößen wiederum seine Geschwindigkeit enorm, so dass die Streife Blaulicht und Horn einschalten musste. Erst im Bereich der A 485 Grünberger Straße stoppten die Streife den Verkehrssünder und überprüften den 27-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. Er wollte lediglich eine kleine Spritztour mit der Maschine seines Vaters in Mittelhessen machen. Leider war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, da ihm diese wegen Alkohol am Steuer entzogen worden war. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Nicht nur gegen den 27-Jährigen leiteten sie mehrere Ermittlungsverfahren ein, sondern auch gegen den Vater ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.

Auf der Bundesstraße 49 waren zwei Raser mit 23 km/h bzw. 26 km/h zu schnell unterwegs. Dafür sieht der Bußgeldkatalog ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 70 bzw. 80 Euro vor.

Eine Fahrzeuglenkerin konnte ihre Finger offensichtlich nicht von ihren Mobiltelefonen lassen. Für diese Art der Ablenkung sieht der Tatbestandskatalog eine Geldbuße von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg vor.

Beamte der Arbeitsgruppe Fahrraddiebstahl nimmt mutmaßlichen Fahrraddieb mit

Gießen (ots) – Polizisten der Arbeitsgruppe Fahrraddiebstahl haben am Dienstag 24.08.2021 einen Fahrraddieb festgenommen. Anfang Juni berichtete die Polizeidirektion Gießen über eine Kooperation mit der Stadt Gießen gemeinsam gegen Fahrraddiebstahl mit dem Ziel, Diebstähle zu verhindern und aufzuklären, vorzugehen. Seitdem arbeiten die Behörden noch enger zusammen. Erst kürzlich konnten die Spezialisten der Polizeidirektion Gießen erneut einen Erfolg verzeichnen.

Eine Fahrradstreife der Arbeitsgruppe überprüfte am Dienstag die Rahmennummer eines vor einem Baumarkt in der Bänninger Straße abgestellten Mountainbikes. Das Fahrrad war zur Fahndung ausgeschrieben, da es Mitte Juni in der Dammstraße entwendet worden war. Nach kurzer Zeit erschien ein Mann, der angab der Besitzer zu sein. Die Streife konfrontierte den 22-jährigen Gießener und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Der rechtmäßige Eigentümer ist mittlerweile verzogen, so dass die Ermittler das MTB dem Vater aushändigten. Der im Ausland wohnende Sohn war sichtlich erfreut und bedankte sich per Email bei der Polizei.

Die Arbeitsgruppe widmet sich nicht nur der Aufklärung von Fahrraddiebstählen, sondern auch der Verhinderung. Sie führten insbesondere am vergangenem Mittwochnachmittag Kontrollen in der Lahnstraße durch und berieten etwa 40 Rad-Liebhabern rund um den Diebstahlsschutz von Fahrrädern.

Informationen zum Diebstahlsschutz und zur Fahrradcodierung finden sie auf unserer Internetseite unter www.polizei.hessen.de

Weitere Tipps, wie Fahrradbesitzer ihren Drahtesel vor Dieben schützen können sowie einen Fahrradpass zum Heraustrennen, finden sie auch im Faltblatt “Guter Rat ist nicht teuer. Und der Verlust Ihres Rades?”. Das Faltblatt liegt bei den örtlichen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen aus, kann aber auch im Internet heruntergeladen werden:

