Korbach: Die Polizei-News

Hoher Wasserschaden nach Einbruch in Seminarhaus

Bad Wildungen (ots) – In dem Tatzeitraum von Mittwoch auf Donnerstag 26.08.2021 dieser Woche brachen vermutlich mehrere tatverdächtige Personen in ein zurzeit unbewohntes Gebäude in Bad Wildungen-Odershausen ein und richteten Sachschaden in Höhe eines hohen fünfstelligen Betrages an.

Die tatverdächtigen Personen zerstörten ein Fenster zum Keller des als Seminarhaus genutzten Gebäudes und stiegen durch diese Öffnung ein. Im weiteren Verlauf der Nacht scheinen die tatverdächtigen Personen in den Räumlichkeiten gefeiert zu haben. Diese Feier führte schlussendlich zu Sachbeschädigungen in nahezu allen Räumen des Gebäudes.

Die randalierenden Personen öffneten im 2. Obergeschoss des Hauses mehrere Wasserhähne. Hierdurch kam es im gesamten Gebäude, insbesondere in den Kellerräumen, zu einem hohen Wasserschaden.

Die genaue Tatbegehung kann aus ermittlungstaktischen Gründen nicht näher beschrieben werden. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen Tel.: 05621-70900 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Scheune

Diemelstadt-Rhoden (ots) – Vom vergangenem Sonntag, 18:00 Uhr bis Mittwochabend 25.08.2021, 17:00 Uhr wurde in eine freistehende Scheune an der Helmighäuser Straße am Ortsausgang von Diemelstadt-Rhoden eingebrochen. Die unbekannten tatverdächtigen Personen brachen ein Bügelschloss an einer Tür der Scheune auf und durchsuchten daraufhin die Scheune nach Wertgegenständen.

Bei dem Stehlgut handelt es sich um kleinere Werkzeuge mit einem Gesamtwert von ungefähr 500,00 Euro. Es kann davon ausgegangen werden, dass die tatverdächtigen Personen mit einem Fahrzeug an die Scheune gelangten und das Stehlgut damit abtransportiert haben.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Bad Arolsen Tel.: 05691-97990 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen