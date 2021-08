A 6: Sanierung der Fahrbahn an der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen – Sperrung an diesem Wochenende

Mannheim – Auf der A 6 östlich der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen muss vom 28. bis zum 30. August 2021 die Fahrbahn in Fahrtrichtung Viernheim saniert werden. Grund sind Oberflächenschäden, die sich infolge von Starkregen ergeben bzw. ausgeweitet haben. Die Baumaßnahme betrifft einen rund 1 km langen Streckenabschnitt und soll nach Beginn am Samstag um 13:00 Uhr schon am Montag um 5:00 Uhr abgeschlossen sein. Dafür muss die schadhafte Fahrbahn zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen und dem Viernheimer Dreieck gesperrt werden. Die Umleitungen werden ausgeschildert.

Der Verkehr in Richtung Heidelberg und Heilbronn wird ab der Anschlussstelle Sandhofen über die B 44 und die Waldstraße (L 597) weiter auf die B 38 bis hin zum Viernheimer Kreuz umgeleitet. Für den Verkehr in Richtung Darmstadt erfolgt die Umleitung ab der Anschlussstelle Sandhofen über die B 44 bis Bürstadt und dann weiter über die B 47 bis zur A 67 an der Anschlussstelle Lorsch.

Bei der Sanierung soll die vorhandene Fahrbahn bestehen bleiben. Die durch Unterspülung entstandenen Risse werden ausgebessert. Anschließend wird über der Bestandsfahrbahn eine neue Asphaltdeckschicht eingebaut.

Auf der A 6 zwischen der Anschlussstelle Sandhofen und dem Viernheimer Dreieck war es bereits vor einigen Wochen zu Unterspülungen und Fahrbahnschäden gekommen, die Sanierungsmaßnahmen erfordert hatten. Betroffen war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Frankenthal. Eine grundhafte Sanierung des Streckenabschnitts ist in Vorbereitung und soll voraussichtlich im Herbst 2022 beginnen.