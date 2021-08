Mannheim-Neckarau: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr übersah der Fahrer

eines Mercedes Sprinter in der Casterfeldstraße eine rote Ampel und verursachte

dadurch einen Verkehrsunfall mit einem kreuzenden VW Transporter. Der 21-jährige

Sprinter-Fahrer kam vom Stadtteil Rheinau und bog von der Casterfeldstraße auf

die B38a in Richtung Feudenheim ab. In der Auffahrt missachtete der Mann die in

der Baustelle befindliche rote Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei

übersah er den von Neckarau kommenden 34-jährigen VW-Fahrer. Durch den Unfall

wurde der 34-Jährige leicht verletzt. Beide Unfallfahrzeuge wurden erheblich

beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf rund 30.000 Euro belaufen.

Mannheim-Gartenstadt: Wachsamer Anwohner meldet versuchten Einbruch – Jugendliche festgenommen

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Am Freitagmorgen gegen 03:30 Uhr vernahm ein

Anwohner des Anemonenwegs verdächtige Geräusche und blickte aus seinem

Schlafzimmerfenster. Auf dem Gelände eines angrenzenden Vereinsheims stellte er

dann zwei ihm unbekannte Personen fest, die dabei waren die Rollläden am Gebäude

hochzuschieben und sich an der Eingangstür zu schaffen machten. Der 49-Jährige

verständigte sofort die Polizei. Noch bevor die Beamten am Tatort eingetroffen

waren, entfernten sich die Jugendlichen allerdings vom Grundstück. Der wachsame

Zeuge zögerte nicht, rief erneut bei der Polizei an und teilte den Beamten

schließlich die Fluchtrichtung sowie eine genaue Personenbeschreibung der Täter

mit. An der Ecke Wotanstraße/ Soldatenstraße stellten die Polizisten dann einen

14-Jährigen sowie einen 15-Jährigen fest, die auf die vorliegende Beschreibung

zutrafen. Bei einer anschließenden Durchsuchung der mitgeführten Sachen, fanden

die Polizisten ein verbotenes Messer, das dem 14-Jährigen gehörte. Das Messer

wurde sichergestellt und die Jugendlichen zur weiteren Abklärung mit auf das

Polizeirevier Mannheim-Käfertal genommen. Dort wurden die Erziehungsberechtigten

informiert. Die Höhe des am Vereinsheim entstandenen Sachschadens ist derzeit

noch nicht bekannt.

Gegen die Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs

ermittelt. Der 14-Jährige muss zudem mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes

gegen das Waffengesetz rechnen.