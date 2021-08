Heidelberg – Verkehrsunfall auf der B 37 in Höhe der Theodor-Heuss-Brücke, 3 Verletzte

Heidelberg (ots) – Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Donnerstagabend um

21.45 Uhr, als der 21-jährige Fahrer eines VW Golf vom Bismarckplatz kommend auf

die B 37 einbiegen wollte und hierbei das Stopp-Schild missachtete. Die Ampel

befand sich zu dieser Uhrzeit bereits nicht mehr in Betrieb. Die 50-jährige

Fahrerin eines Peugeot 208, die auf der B 37 in Richtung Neckargemünd fuhr,

konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Unfallverursacher.

Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste in einer Heidelberger

Klinik aufgenommen werden. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin kamen mit

leichten Prellungen davon. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15000 Euro.

Die B 37 war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es kam aufrgund des

geringen Verkehrsaufkommens zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.