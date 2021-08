Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung des Deliktfelds „Erschleichen von Leistungen“

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Das Polizeirevier Weinheim führte am

Donnerstag, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 19 Uhr zusammen mit der rnv am

OEG-Bahnhof in Schriesheim schwerpunktmäßige Kontrollen zur Bekämpfung des

Deliktsfelds „Erschleichen von Leistungen“ durch. Durch 16 Beamte des

Polizeireviers Weinheim sowie 30 Mitarbeiter der rnv wurden die Fahrscheine von

2.339 Fahrgästen kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 112 Fahrgäste ohne

gültigen Fahrschein angetroffen und sehen nun einer Anzeige wegen Erschleichens

von Leistungen entgegen. Das entspricht einer Beanstandungsquote von 4,57

Prozent.

Von polizeilicher Seite wurden die Kontrollen unter ganzheitlichen

Gesichtspunkten durchgeführt. Dabei wurden nachfolgende weitere Feststellungen

getroffen:

Eine Anzeige wegen Drogenbesitzes

Eine Anzeige wegen des Verdachts des Drogenhandels

Ein Verstoß gegen das Waffengesetz

Ein Fall der Hehlerei

2 Personen weigerten sich, ihre Personalien anzugeben, bzw.

gaben falsche Personalien an

gaben falsche Personalien an Eine Person war per Festnahme ausgeschrieben

Bei den Kontrollen fiel gegen 18 Uhr ein 37-jähriger Mann auf, der beim Erkennen

der Kontrolle flüchten wollte. Als die Beamten dessen Rucksack durchsuchten,

konnten sie rund 15 Gramm Cannabis auffinden. Bei der anschließenden

Durchsuchung seiner Wohnung wurden weitere 95 Gramm Marihuana, 17 Setzlinge und

eine Aufzuchtanlage aufgefunden. Die Drogen und die Setzlinge wurden

sichergestellt und die Aufzuchtanlage vernichtet. Gegen den Mann wird nun wegen

Drogenbesitzes und des Verdachts des Drogenhandels ermittelt. Er wurde nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Äste und Baumrinde verraten Unfallflüchtigen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagnachmittag verursachte ein

zunächst unbekannter LKW-Fahrer einen Gesamtschaden von rund 6.000 Euro, indem

er an einem Baum hängen blieb und einen Ast zu Fall brachte, welcher

letztendlich auf dem Dach eines PKW landete. Die eingesetzten Beamten des

Polizeireviers Weinheim konnten erhebliche Beschädigungen am Baum, sowie mehrere

Kratzer auf dem Dach des darunter abgestellten Fahrzeugs feststellen. Der

Verursacher hatte sich jedoch bereits von der Unfallstelle entfernt. Im Verlauf

der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten über mehrere Anwohner und

Passanten Informationen zum LKW, dessen Beladung sowie dessen Fluchtrichtung

sammeln. Die Kombination der Hinweise führte schließlich zu einem Firmengelände

im Hoehnerweg in Weinheim. Dort konnte ein, auf die Beschreibung passender, LKW

angetroffen und kontrolliert werden. Am Fahrzeug stellten die Beamten, neben

passenden Beschädigungen, auch Reste von Baumrinde und frischen Ästen fest.

Nachdem der Fahrer des LKW auf die Feststellungen hingewiesen wurde, räumte er

ein, dass er kurz zuvor durch eine enge Straße in Weinheim gefahren war. Den

Unfall selbst will er jedoch nicht bemerkt haben. Die genaueren Umstände werden

nun im Rahmen der Ermittlungen zum unerlaubten Entfernen vom Unfallort geklärt.

Der LKW-Fahrer durfte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen seine Fahrt

fortsetzen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken mit dem Fahrrad Schlangenlinien gefahren

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr stellten

Beamte des Polizeireviers Sinsheim einen 30-jährigen schlangenlinienfahrenden

Fahrradfahrer im Schwimmbadweg in Sinsheim fest. Bei der Kontrolle stellte sich

heraus, dass der Radfahrer mit über 2 Promille viel zu alkoholisiert war, um am

Straßenverkehr teilzunehmen. Der Mann wurde daher auf das Polizeirevier

gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ob der Mann seinen

Führerschein, welchen er erst kürzlich zurückerhalten hat, jetzt wieder abgeben

muss, wird nun durch die Behörden geprüft. Auf jeden Fall muss er sich auf eine

Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr einstellen.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Mit fast 1,9 Promille am Straßenverkehr teilgenommen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 42-jähriger Mann geriet am späten

Donnerstagabend mit seinem Roller in eine Standkontrolle der Polizei und muss

sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr

verantworten. Der Fahrer des Kleinkraftrads war kurz vor Mitternacht in der

Bahnhofstraße unterwegs, als er den Beamten schon von Weitem aufgrund seiner

unsicheren Fahrweise auffiel. Als der Rollerfahrer angehalten wurde, konnte er

nur unter großen Anstrengungen einen Sturz verhindern. Ein vor Ort

durchgeführter Alkoholtest ergab schließlich ein Ergebnis von fast 1,9 Promille.

Im Weiteren der Verlauf der Kontrolle beichtete der Mann den Beamten, dass er

außerdem keinen Führerschein für sein Gefährt hat. Um die Weiterfahrt zur

verhindern, wurden die Fahrzeugschlüssel des Rollers einbehalten. Dem Mann wurde

auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Gegen den Halter des Rollers

wird nun gesondert ermittelt, da dieser dem führerscheinlosen 42-Jährigen das

Fahrzeug überließ und ihm dadurch eine Gelegenheit verschaffte am Straßenverkehr

teilzunehmen.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit Radfahrerin – Polizei sucht nach LKW-Fahrer sowie zwei Zeuginnen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagmorgen gegen 08:50 Uhr befuhr

eine 52-Jährige mit ihrem Fahrrad die Schulstraße in Richtung Hirschberg. An der

Kreuzung zur Sophienstraße/Luisenstraße näherte sich von rechts ein LKW, der

ebenfalls in den Kreuzungsbereich einfahren wollte. Beide Verkehrsteilnehmer

hielten zunächst an, setzten ihren Weg aber kurz darauf wieder fort.

Letztendlich fuhren beide Fahrzeugführer in den Kreuzungsbereich ein. Die

eigentlich vorfahrtsberechtigte 52-Jährige wich dem LKW schließlich aus,

woraufhin sie auf die Fahrbahn stürzte. Zu einem Zusammenstoß kam es nach

derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Sofort stieg der Fahrer des LKWs aus und

kümmerte sich um die am Boden liegende Frau. Zwei Passantinnen, die auf den

Unfall aufmerksam wurden, eilten der Frau ebenfalls zur Hilfe. Nachdem die

52-Jährige eine medizinische Versorgung vor Ort ablehnte, entfernten sich alle

Beteiligten wieder von der Unfallstelle. Ein Austausch der Personalien fand

nicht statt, weshalb das Polizeirevier Weinheim nun dringend nach dem LKW-Fahrer

und den beiden Passantinnen sucht. Diese werden gebeten sich unter der Tel.:

06201 10030 zu melden.

Personenbeschreibung:

1.LKW-Fahrer: Männlich, ca. 170-175 cm groß, ca. 30 Jahre alt, blonde kurze

Haare und blaue Augen. Er sprach Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent.

2.Passantin Nr.1: Weiblich, ca. 70 Jahre alt, weiße Haare. Sie trug einen blauen

Mantel und sprach ebenfalls Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent.

3.Passantin Nr.2: Weiblich, ca. 30 Jahre alt, kurze/hellbraune/gelockte Haare

und ca. 165 cm groß. Sie trug eine beigefarbene Jacke.