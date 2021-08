Verhinderte Drogenfahrt

Bingen (ots)

Bingen, 26.08., Mainzer Straße, 16:40 Uhr. Ein 21-Jähriger wollte nachmittags seinen sichergestellten Fahrzeugschlüssel auf der Dienststelle abholen. Dabei zeigte er erneut (s. Fahrt unter Drogeneinfluss , 25.08.`21) deutliche Anzeichen einer Drogeneinnahme. Ein Test bestätigte dies; der junge Mann gab den Konsum zu.

Ergänzung zur Pressemeldung nach Sturz von der Zitadellenmauer

Mainz-Oberstadt (ots) – Die zwischenzeitlich durchgeführten Ermittlungen der

Polizei führten zur Aufklärung des Sachverhalts: Ursache für den Sturz war ein

Unfall. Der Mann ist allein auf der Mauer der Zitadelle entlang spaziert und

hierbei ausgerutscht.

Rechtsabbiegerin kollidiert mit Fahrradfahrer

Mainz-Neustadt (ots) – Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr kam es an der

Einmündung Rheinallee/Kaiserstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen der Führerin

eines Pkw und einem Fahrradfahrer. Der 37-jährige Fahrradfahrer befuhr den

Radweg der Rheinallee in Richtung Theodor-Heuss-Brücke und fuhr bei grün

zeigender Fußgänger- und Radfahrampel über die Fahrbahn der Kaiserstraße. Die

zeitgleich, bei ebenfalls grün zeigender Ampel, von der Rheinallee nach rechts

in die Kaiserstraße abbiegende 23-jährige Pkw-Fahrerin kollidierte mit dem Mann.

Der Radfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall an Kopf und Oberkörper zu verletzt.

Zur weiteren Versorgung wurde er mit dem Rettungsdienst in die Uniklinik Mainz

verbracht.