Party eskaliert: Mehr als 7.500 Euro Schaden

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einen Schaden von mehr als 7.500 Euro

haben in der Nacht zum Sonntag ungeladenen Partygäste verursacht. Mit dem

Einverständnis ihrer Mutter durfte eine Jugendliche mit Freundinnen im kleinen

Kreis feiern. Das Mädchen lud sie nach Hause ein. Schnell wurde der Kreis der

Gäste allerdings größer: Freunde brachten weitere Freunde mit und irgendwann

gesellten sich teilweise unbekannte Personen dazu. Schließlich hielten sich über

die Nacht verteilt schätzungsweise 40 bis 50 Personen in der Wohnung auf. Die

Gastgeberin forderte die Personen vergebens zum Gehen auf. Am frühen Morgen,

nachdem die meisten dann endlich weg waren, musste die junge Frau schließlich

feststellen, dass Bargeld aus der Wohnung fehlte und zahlreiche

Einrichtungsgegenstände beschädigt waren. Der Schaden wird auf mehr als 7.500

Euro geschätzt. Bei der Polizei erstattete die Familie eine Strafanzeige. Die

Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. |erf

Zeugen halten betrunkenen Autofahrer an

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Freitag hielten Zeugen in der Pariser

Straße einen Autofahrer fest, weil er offensichtlich betrunken war. Sie

alarmierten um 23.30 Uhr die Polizei. Als die Beamten eintrafen, stellten sie

bei dem 64-jährigen Fahrer eines Citroen Atemalkoholgeruch fest. Der Mann zeigte

deutliche Ausfallerscheinungen und war kaum in der Lage, sich auf den Beinen zu

halten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,36

Promille. Die Einsatzkräfte brachten den Beschuldigten zur Dienststelle. Dort

wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei stellte die Fahrzeugschlüssel und seinen Führerschein sicher. Die

Beamten stellten am Pkw des 64-Jährigen Unfallschäden fest. Nun wird überprüft,

ob der Wagen möglichweise in einen Unfall verwickelt war.

Auf den Autofahrer kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |mhm

Unbekannte räumen Auto aus

Kaiserslautern (ots) – Zwei Männer haben sich am Donnerstagmorgen in der

Otterberger Straße an Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Als die Diebe entdeckt

wurden, flüchteten sie. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Kurz vor 6 Uhr war ein 46-jähriger Fahrzeughalter dabei, seinen Pkw zu beladen.

Während er für wenige Minuten nochmal zurück in seine Wohnung ging, machten sich

zwei Unbekannte an seinem Auto zu schaffen. Bei seiner Rückkehr traf der

46-Jährige die Männer an. Sie waren in das Fahrzeug gebeugt und offensichtlich

damit beschäftigt, den Wagen auszuräumen. Als der Fahrzeughalter sie entdeckte,

gaben die Diebe Fersengeld. Sie flüchteten und rannten mit ihrer Beute in

Richtung Obere Straße davon. Die Männer stahlen einen Geldbeutel mit

Ausweisdokumenten, eine Tasche und eine Flasche Parfum.

Von den Tätern ist bekannt, dass sie etwa 1,80 Meter und circa 1,70 Meter groß

sind. Beide sind von schmaler Statur. Der größere war unter anderem mit einer

Jeanshose und einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet, der kleinere trug

ebenfalls eine Jeans und ein dunkles Oberteil.

Vermutlich hatte sich das Duo noch an einem anderen Wagen zu schaffen gemacht.

Bei der Polizei meldete sich ein 43-Jährigen, der ebenfalls Opfer von Dieben

wurde. Sein Auto parkte auch in der Otterberger Straße. Aus dem Wagen wurden ein

Geldbeutel mit Bargeld, eine Bankkarte und Ausweisdokumenten gestohlen.

Der 46-Jährige fand später einen Teil seiner Dokumente in der Nähe der

Grundschule, dabei lagen auch Dokumente aus dem Auto des 43-Jährigen.

Die Polizei fahndete nach den Dieben, sie konnte die Männer allerdings bislang

nicht ausfindig machen. Die Beamten wenden sich daher an die Öffentlichkeit: Wem

sind am Donnerstagmorgen die beiden Männer aufgefallen? Wer hat Verdächtiges

wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

700 Euro und Autoschlüssel weg – die Sachen lagen im Auto

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Diebe haben in der Nacht zum Freitag

aus einem Auto in der Frontalstraße einen Geldbeutel mit 700 Euro gestohlen.

Außerdem nahmen sie aus dem Wagen den dort deponierten Fahrzeugschlüssel und

Ausweisdokumente mit. Das Fahrzeug war nicht abgeschlossen. Die Polizei sicherte

Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können

oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen.

Die Polizei warnt: Diebstahl aus Fahrzeugen kann verhindert werden. Lassen Sie

keine Wertsachen im Auto liegen! Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor dies andere

für Sie tun. Schließen Sie Ihr Auto immer ab! |erf

Einbrecher in flagranti geschnappt

Kaiserslautern (ots) – Auf frischer Tat hat die Polizei in der Nacht zu Freitag

einen Einbrecher geschnappt. Der Mann war gegen 2 Uhr in eine Gaststätte in der

Entersweilerstraße eingedrungen und hatte nicht bemerkt, dass er dabei Alarm

auslöste.

Als er wenig später von Polizeibeamten gestellt wurde, gab er spontan an, nach

Bargeld gesucht zu haben. Beute machte der Täter keine; weil er aber ein Fenster

gewaltsam geöffnet hatte, entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Der 42-jährige Mann, der bislang keine polizeilichen Einträge hatte, stand bei

seiner Festnahme deutlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Ein erster

Atemtest bescheinigte ihm einen Alkoholpegel von 1,39 Promille. Ob er auch

Drogen eingenommen hat, soll eine Blutuntersuchung klären.

Auf den 42-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu. Die weiteren Ermittlungen

laufen. |cri