Wer sich bisher mit rauschenden Störgeräuschen, einer abbrechenden Verbindung oder einem zu leisen Gegenüber geärgert hat, wenn er einen wichtigen Anruf im Büro tätigen musste, wird sich sicherlich über die Voice Over IP freuen – kurz VOIP.

Hierbei werden nämlich keine normalen Telefonleitungen mehr genutzt, um Anrufe tätigen und empfangen zu können. Stattdessen läuft die Übertragung über das Internet. Das Leistungsspektrum der gewöhnlichen Telefonie muss dabei nicht verzichtet werden. Für kleine und große Unternehmen bietet diese Umstellung eine ganze Menge Vorteile.

VOIP lässt Mitarbeiter flexibel von zu Hause oder unterwegs aus arbeiten

Die klassische und gewohnte Telefonie läuft über einen analogen oder auch einen ISDN-Anschluss. Das ist bei der VOIP-Telefonie anders – hier wird DSL, Kabel oder LTE genutzt. Aus diesem Grund ergibt sich bereits ein wichtiger Vorteil: Die VOIP-Telefonie mittels SIP Trunk ist damit ortsungebunden und mobil. Sind Umzüge beziehungsweise Standortwechsel vorgesehen, muss ein Unternehmen auf diese Weise nicht etwa seine Telefonnummer wechseln, sondern kann die gewohnte Nummer auf diese Weise behalten. Das spart damit nicht nur eine ganze Menge Aufwand, sondern wirkt sich außerdem auch positiv auf bereits bestehende Kontakte aus: Der Verlust wichtiger Geschäftskunden und -partner durch mangelnde Erreichbarkeit wird auf diese Weise vermieden. Ein weiterer Vorteil: Mitarbeiter selbst können auf diese Weise problemlos im Home Office von zu Hause aus arbeiten und damit telefonieren – oder auch von überall aus unterwegs, beispielsweise auf Geschäftsreisen. Solange eine Verbindung zum Internet vorhanden ist, lassen sich Telefonate mittels Büronummer als Anruferkennung führen. Auch Rufumleitungen, Konferenzschaltungen oder die Unterdrückung der eigenen Rufnummer sind somit möglich.

Eine Menge Geld kann auf diese Weise eingespart werden

Mangelnde Erreichbarkeit ist nicht nur dann ein Thema, wenn es um das Fehlen der richtigen Telefonnummer geht. VOIP-Telefonie funktioniert in der Regel weitaus zuverlässiger, als es bei einem Analog- oder ISDN-Anschluss der Fall wäre. Kein Netz vorhanden? Das kann bei der VOIP-Telefonie garantiert nicht passieren. Dennoch gilt diese Art der Telefonie als vergleichsweise kostengünstig. Besonders geeignet ist die VOIP-Telefonie dabei für Unternehmen mit mehreren Standorten, darunter auch welchen im Ausland. Zwischen den verschiedenen Standorten kann außerdem telefoniert werden, ohne dafür bezahlen zu müssen. Auf diese Weise können Unternehmen aufs Jahr gesehen eine Menge Geld sparen.

Neue Mitarbeiter oder Raumwechsel stellen kein Problem mehr dar

Die VOIP-Telefonie hat noch weitere Vorteile: SIP führt dazu, dass IP-Telefonanlagen durchwahlfähig sind – eine Telefonnummer genügt, um mit der gewünschten Person eines Unternehmens verbunden zu werden. Werden neue Mitarbeiter in einem Unternehmen eingestellt, muss kein neuer Port verwendet werden, wie es bei der klassischen Telefonie der Fall ist. Stattdessen wird das Endgerät hierfür einfach an das Internet angeschlossen – beispielsweise mittels WLAN-Funktion, USB-Port oder gewöhnlicher Netzwerkdose. Eine Telefonleitung anzulegen, ist auf diese Weise also nicht mehr notwendig. Auch Mitarbeiter, die lediglich ihre Plätze im Großraumbüro tauschen oder ein neues Büro in einem Unternehmen beziehen, profitieren somit. Immerhin kann das Telefon an seinem neuen Standort nahtlos weitergenutzt werden, ohne hierbei Nichterreichbarkeit durch Pausen zu riskieren.