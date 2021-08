Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(dr) – Am Donnerstagabend 26.08.2021 kam es in der Münchener Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Männer, 28 und 36 Jahre alt, von mehreren bislang unbekannten Tätern angegriffen und verletzt wurden. Die 2 Geschädigten waren gegen etwa 18.55 Uhr im Bereich eines in der Münchener Straße befindlichen Drogerie-Marktes unterwegs.

Zu diesem Zeitpunkt parkte der 36-Jährige sein Fahrzeug vor dem Geschäft, als unvermittelt mehrere Personen auf ihn und seinen 28-jährigen Begleiter zukamen. Aus bislang ungeklärten Gründen entwickelte sich zwischen beiden Parteien ein Streit. In der Folge schlugen die Unbekannten unter anderem mit Stöcken auf die Geschädigten ein.

Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Auseinandersetzung in einen angrenzenden Imbiss, in welchem die Angreifer beide Geschädigten mit Pfefferspray besprühten.

Alle Beteiligten, sowohl die Angreifer als auch die Geschädigten, flüchteten anschließend in verschiedene Richtungen. Passanten verständigten die Polizei.

Die beiden Geschädigten konnten im Anschluss in der Nähe angetroffen werden.

Aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen erfolgte vor Ort zunächst eine medizinische Behandlung durch Rettungskräfte.

Der 28-Jährige wurde später stationär in einem örtlichen Krankenhaus aufgenommen.

Die Ermittlungen in der Sache dauern. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den bislang unbekannten Angreifern werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-10400 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

