Friedberg (ots) – Nachdem es am Sonntagmorgen 22.8.21 in der Gebrüder-Lang-Straße in Friedberg zu einem sexuellen Übergriff auf eine 45-Jährige kam, nahmen Ermittler der Wetterauer Kriminalpolizei am Mittwoch 25.8.21 einen 22-Jährigen Tatverdächtigen fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erfolgte am Donnerstag 26.8.21 die Vorführung des der versuchten Vergewaltigung dringend Tatverdächtigen vor dem zuständigen Haftrichter. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den aus dem Wetteraukreis stammenden Mann an.

Erstmeldung vom 23.08.2021:

Friedberg (ots) – Zu einer versuchten Vergewaltigung zum Nachteil einer 45-Jährigen kam es am Sonntagmorgen 22.08.21 in Friedberg. Gegen 9.30 Uhr war die Fußgängerin in der Gebrüder-Lang-Straße unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 3 von hinten gepackt und in eine Häuserecke gezerrt wurde.

Dort riss der Tatverdächtige ihr an der Bekleidung. Da sich die Geschädigte entschlossen zur Wehr setzte und um Hilfe rief, ließ der Unbekannte schließlich von ihr ab und flüchtete.

Täterbeschreibung:

männlich, 20-25 Jahre, helle Haut, kurze dunkelbraune Haare sowie Dreitagebart und sprach Deutsch ohne Akzent. Zur Tatzeit trug er einen grauen Kapuzenpullover.

Auch Anwohner sollen durch die Schreie auf die Tat aufmerksam geworden sein.

Diese kommen als wichtige Zeugen in Betracht und werden gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen, Tel. 06031/6010.

Insbesondere fragen die Ermittler: Wer hatte die Tat beobachten können? Wem ist der Tatverdächtige bei seiner anschließenden Flucht in Richtung Fauerbacher Straße begegnet? Wer kann anderweitige, sachdienliche Hinweise geben?

______________________________________________________________________

