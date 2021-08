Pfungstadt (ots) – Ende Juni 2021 kursierte im Netz, das Foto eines Mannes, der laut Bildunterschrift im Raum Pfungstadt Kinder angesprochen haben soll. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass ein 37-jähriger Mann aus Pfungstadt das Bild des Mannes mit Behauptung unwahrer Tatsachen öffentlich verbreitet haben soll.

In diesem Zusammenhang erwirkten die ermittelnden Beamtinnen und Beamten einen Beschluss zur Wohnungsdurchsuchung bei dem Amtsgericht Darmstadt.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 37-Jährigen, am Donnerstagmorgen 26.8.21, stellte die Polizei mehrere elektronische Geräte sicher.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Umständen dauern weiterhin an.

Der 37-Jährige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verdachts der Verleumdung und des Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz verantworten müssen.

Vor diesem Hintergrund bittet die Polizei nochmals dringend von privaten Fahndungen in sozialen Medien abzusehen. Hierbei wird erheblich in die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person eingegriffen.

Das Verbreiten des Fotos sowie die Behauptung von Tatsachen, die dafür geeignet sind eine Person herabzuwürdigen, können strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Erstmeldung vom 28.06.2021:

(ots) – Das Foto eines bislang noch unbekannten Mannes kursierte in den vergangenen Tagen in Chatgruppen und hat am Montag 28.6.2021 die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei in Pfungstadt über das kursierende Foto informiert.

Auf diesem Foto ist ein Mann mit blonden schulterlangen Haaren zu sehen, der ein bauchfreies schwarzes Shirt und eine grün-schwarze kurze Hose trägt. Sein Alter wurde auf circa 40 Jahre geschätzt.

Laut Bild-Unterschrift soll der Mann Kinder im Raum Pfungstadt angesprochen haben. Sachverhalte oder Meldungen, die hiermit im Zusammenhang stehen könnten, lagen dem zuständigen Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt nach jetzigem Stand noch nicht vor.

Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen derzeit die Hintergründe des besagten Vorfalls. In diesem Zusammenhang bitten sie Zeugen, die Hinweise zur Örtlichkeit, zum Aufnahmezeitpunkt, zur Herkunft der Aufnahme und dem genauen Sachverhalt geben können, sich beim Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Wir nehmen den Sachverhalt ernst und prüfen derzeit die Hintergründe! Wir bitten aber dennoch, auf private Fahndungen in sozialen Medien dringend zu verzichten, da sie strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnten und erheblich in die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person greifen.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen