Ludwigshafen-Willersinnweiher (ots) – Zu einem absolut vorbildlichen Verhalten kam es am Mittwoch 25.08.2021 gegen 13:45 Uhr, am Willersinnweiher (Langgartenstraße). Als eine 57-Jährige die leblose Frau im See treiben sah, zögerte sie nicht lang und brachte die hilflose Seniorin mit Hilfe ihrer 33-jährigen Tochter und eines bislang unbekannten Mannes an Land. Sofort begann die 33-Jährige mit Reanimationsmaßnahmen.

Ein weiterer zufällig vorbei kommender 58-jähriger Zeuge, übernahm die lebensrettenden Maßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Der Zustand der geretteten Seniorin, bei der es sich um eine 84-Jährige aus Ludwigshafen handelt, konnte im Krankenhaus stabilisiert werden.

Für dieses entschlossene Eingreifen und Helfen sprechen wir unsere Anerkennung aus!