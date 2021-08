Viernheim (ots) – Zwei 11-Jährige wurden am Mittwochnachmittag 25.08.2021 von einem ca. 13-jährigen Trio, in der Mannheimer Straße ausgeraubt. Nach ersten Erkenntnissen hat das Trio dem einen 11-jährigen Jungen ins Gesicht geschlagen und anschließend 10 Euro aus der Bauchtasche geraubt. Nach der Tat lief das Trio in Richtung Kino weg.

Die Tat passierte um kurz nach 16 Uhr im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Tivoli, gegenüber von zwei Wohnhäusern.

Beschreibung des räuberischen Trios:

Ein 13-Jähriger war mit einem Tretroller unterwegs. Der Junge hat dunkle Haare.

Der zweite Junge war kräftig, blond und hatte Sommersprossen im Gesicht. Er trug einen Kopfhörer.

Der dritte im Bunde hatte eine schwarze Hautfarbe und trug eine Schultertasche.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kennt die beschriebenen Kinder und kann Hinweise zu ihnen geben? Der Fall wird von den Ermittlern des K 35 in Heppenheim weiterbearbeitet. Telefonisch werden die Hinweise unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegengenommen.

