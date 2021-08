Neustadt: Circus Baruk vom 08. bis 19. September 2021

Neustadt an der Weinstraße – Nach langer Corona Pause endlich wieder Circusluft schnuppern! Der Circus Baruk gibt ein Gastspiel von 08. bis 19.09.2021 in Neustadt a.d Weinstr. am Decathlon.

„Wir entführen Sie aus dem alltäglichen hinein in eine faszinierende Welt, voller Illusionen die ihre Fantasie beflügelt, und sie immer wieder aufs Neue staunen lässt, lassen Sie sich von uns verzaubern, in unseren barocken Kuppel Zeltpalast laden wir sie zu uns herzlich ein, um den grauen Alltag zu entfliehen und sie in unserem Bann zu ziehen es erwartet sie live Gesang, fröhliche Farbenpracht, Tiere in natürlicher Schönheit, Artistik die einem den Atem raubt, sowie Comedy-clownerie die die Lachmuskeln anregen! Um den Spaß für die ganze Familie zu erleben sichern Sie sich Ihre Tickets unter: 0160 990 70 590.“