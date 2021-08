Neustadt: Viele tolle Überraschungen für alle Lesesommer-Teilnehmer in der Stadtbücherei

Neustadt an der Weinstraße – Nach neun intensiven Lese-Wochen geht der Lesesommer Rheinland-Pfalz am 4. September 2021 zu Ende! 448 Mädchen und Jungen zwischen 6 und 16 Jahren haben sich dafür in der Stadtbücherei Neustadt angemeldet und lesend andere Welten entdeckt und spannende Abenteuer erlebt.

Zu den gelesenen Büchern wurden Bewertungskarten abgegeben und Buchchecks oder Online-Buchtipps ausgefüllt und die Anzahl in Clubkarten festgehalten. Achtung! Der 4. September ist der letzte Abgabetag für die Karten, die Checks und Buchtipps.

Ab 14.09.2021 können dann alle Mädchen und Jungen, die mitgemacht haben, eine kleine Überraschungstüte in der Stadtbücherei abholen! Ab mindestens drei Büchern ist eine Urkunde mit dabei.

So viel sei schon einmal verraten, der Inhalt der Überraschungstüte passt zum digital stattfindenden Abschlussfest und ein Eisgutschein, gespendet vom Verein der „Freunde der Stadtbücherei Neustadt“ ist, wie im letzten Jahr, auch wieder mit dabei.

Von 24.09. bis 27.09.2021 wird die lustige Online-Lesung „Mission Unterhose“ mit Rainer Rudloff auf unserer Homepage open.neustadt.eu online gestellt. Der Allrounder Rainer Rudloff, der unter anderem als Moderator, Regisseur und Schauspieler tätig war, setzt das gleichnamige Buch von Sylvia Heinlein mit Mimik, Gestik und zahlreichen Stimmen in Szene.

Ein weiteres Highlight und eine große Überraschung warten dann noch auf einige Glückspilze, die im Anschluss an die Lesung bekannt gegeben werden. Die Bürgerstiftung Neustadt und Stefan Lendle von Lendle Metallbau in Mußbach, die die Leseförderaktion „Lesesommer Rheinland-Pfalz“ schon in früheren Jahren unterstützt haben, ermöglichen durch großzügige Spenden eine Preisziehung unter den Teilnehmenden, die mindestens drei Bücher gelesen und besprochen haben. In Absprache mit der Kuratorin der Bürgerstiftung, Dr. Katharina Beyling-Vaubel, hat die Stadtbücherei Preise für junge, experimentierfreudige Forscherinnen und Forscher ausgesucht. Darunter moderne Baukästen, zeichnende Roboter, Spiele aus dem Bereich Technik und Naturwissenschaften und eine Sofortbildkamera für Kreative. Zusätzlich gibt es zu jedem Paket noch ein thematisch passendes Buch.

Wer bei dieser Preisziehung noch kein Glück hatte, hat bei der landesweiten Ziehung am 30.09.2021 noch eine weitere Chance auf einen tollen Gewinn. Informationen hierzu sind auf www.lesesommer.de zu finden.