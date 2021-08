Medizinischer Notfall entpuppt sich als Trunkenheitsfahrt

Schwegenheim (ots) – “Person liegt im Abfahrtsbereich der B9 an der Anschlussstelle Schwegenheim neben einem Pkw”, diese Mitteilung ging Mittwochabend bei der Polizei Germersheim ein. Eine Streife stellte vor Ort einen 48-Jährigen aus Ludwigshafen fest, der beim Eintreffen der Beamten in seinem Fahrzeug saß und über massive Schmerzen klagte.

Die Beamten informierten umgehend einen Rettungswagen, weiterhin stellten sie im Innenraum des Fahrzeuges 2 leere Schnapsflaschen und bei dem Fahrer eine “Alkoholfahne” fest. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Hier besserten sich seine Schmerzen zusehends, sodass eine weitere Behandlung nicht von Nöten war.

Der mittlerweile durchgeführte Atemalkoholtest ergab 1,16 Promille, sodass noch eine Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins und die Einleitung eines Strafverfahrens fällig wurden.

“Betrugsmasche” falscher Bankmitarbeiter

Bellheim (ots) – Dienstagmittag 24.08.2021 erhielt ein 82-jähriger Bellheimer einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter. Dieser teilte älteren Mann mit, dass er um eine neue EC-Karte zu erstellen die Bankdaten benötige. Der Rentner teilte die Daten mit.

Kurze Zeit später erhielt er einen Anruf von einem echten Bankmitarbeiter, der ihm mitteilte, dass ein Anrufer versucht habe einen 4-stelligen Betrag mittels der erlangten Kontodaten zu überweisen. Aufgrund der Nachfrage des echten Bankmitarbeiters fiel der Betrugsversuch auf und die Überweisung wurde nicht durchgeführt.

Bleiben Sie wachsam und informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen eine telefonische Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt.

“Betrugsmasche” Gewinnversprechen mal drei

Kreis Germersheim (ots) – Bereits zum dritten Mal innerhalb von 10 Tagen erhielt ein 76-Jähriger aus dem Landkreis am Dienstagmorgen 24.08.2021 einen Anruf, in dem ihm zu einem angeblichen Gewinn gratuliert wurde. Wie bei den vorausgegangenen Taten am 14. und 20.08. durchschaute der Rentner die Masche und beendete das Gespräch, sodass ihm kein Schaden entstand.

Zeugen gesucht – Fahrrad gestohlen

Rülzheim-Bahnhof (ots) – Noch unbekannte Täter entwendeten Mittwochvormittag ein Fahrrad welches am Bahnhof Rülzheim verschlossen abgestellt war. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.