Unfall mit Linienbus

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 25.08.2021 gegen 05:15 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf der Brunckstraße in Richtung Oppau auf dem linken Fahrstreifen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 63-jährige Busfahrerin mit ihrem Bus auf der Brunckstraße in Richtung Oppau auf dem rechten Fahrstreifen schräg versetzt vor dem Auto des 22-Jährigen.

Als die Busfahrerin aufgrund einer roten Ampel verkehrsbedingt bremsen musste, wollte der 22-Jährige nach rechts ausweichen und ebenfalls abbremsen, stieß dabei aber gegen den Bus. Der 22-Jährige verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht.

An seinem Auto entstand Totalschaden. Es wurde abgeschleppt. Am Bus entstand ebenfalls ein hoher Sachschaden. Durch den Unfall wurde der Berufsverkehr für etwa 45 Minuten stark beeinträchtigt.

Trio beschädigt Ampel

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagfrüh 26.08.2021 gegen 02:30 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass 3 Männer auf der Saarlandstraße entlang liefen in Richtung Adlerdamm und lautstark grölten. Nachdem sie die Kreuzung Adlerdamm/Saarlandstraße überquert haben, schlug einer der Männer mit einer Eisenstange gegen die Fußgängerampel, so dass das Grünlicht nicht mehr funktionierte.

Zudem schlug er mit der Eisenstange den Schirm des Grünlichts ab.

Danach flüchtete die Gruppe. Die hinzugerufenen Polizeibeamten suchten die nähere Umgebung ab, konnten aber niemanden mehr auffinden.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die unbekannten Männer wurden wie folgt beschrieben:

Mann 1: etwa 25-30 Jahre alt, dunkel gekleidet

Mann 2: etwa 25-30 Jahre alt, roter Trainingsanzug mit weißen Streifen

Mann 3: etwa 25-30 Jahre alt, dunkel gekleidet

Wer Hinweise auf die unbekannten Männer geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Einbruch in zwei Gaststätten

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 25.08.2021 brachen unbekannte Täter in zwei nebeneinanderliegenden Gaststätten in der Jakob-Binder-Straße ein. Sie hebelten fünf Spielautomaten auf und stahlen das darin befindliche Bargeld. Zudem besprühten sie die Automaten mit weißem Spray. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.