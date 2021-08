Wahlplakate beschädigt

Bellheim/Lingenfeld (ots) – Zwei großflächige Wahlplakate wurden durch unbekannte Täter beschädigt. Die Plakate waren in der Germersheimer Straße in Lingenfeld und in der Zeiskamer Straße in Bellheim aufgestellt. Das Plakat in Lingenfeld wurde durch schwarze Farbe, das Plakat in Bellheim durch Aufkleber beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Motorradunfall im Wellbachtal

B48/Wellbachtal (ots) – Infolge eines Fahrfehlers kam ein männlicher Motorradfahrer am 25.08.2021, gegen 15:00 Uhr, auf der B 48 im Wellbachtal zu Fall. Der Kradfahrer war von Hofstätten aus in Richtung Rinnthal unterwegs und zog sich beim Sturz in einer Rechtskurve eine Verletzung an der Schulter zu, welche die Verbringung des Fahrers in ein Krankenhaus zur Folge hatte. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste abtransportiert werden.

Sachbeschädigung – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am 24.08.2021 gegen 02:00 Uhr, kam es an einem Anwesen in der Weinstraße, zu einer Sachbeschädigung. An der Tür zu einem Wintergarten im Bereich Weinstraße/Ecke Georg-von-Weber-Straße wurde durch bislang unbekannte Täter gegen das Türblatt geschlagen oder getreten.

Neben einem lauten Knall wurde ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro angerichtet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 06343/93340 oder unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.