Groß-Gerau

Strelitzien und Palmen aus Floristikbetrieb gestohlen

Kelsterbach (ots) – Strelitzien und Palmen im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Kriminelle in der Zeit zwischen Dienstagabend 24.08.2021 und Mittwochvormittag 25.08.2021 aus einem Floristikbetrieb in der Schwanheimer Straße.

Die Täter verschafften sich zunächst auf bislang unbekannte Weise Zutritt auf das Gelände und flüchteten anschließend mit der Beute unerkannt. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Kelsterbach unter der Rufnummer 06107/7198-0.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Walldorf

Mörfelden-Walldorf (ots) – Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe! In der Zeit vom 25.08.2021, 11 Uhr bis 25.08.2021, 15:45 Uhr kam es in der Piemontstraße auf Höhe der Hausnummer 39 in Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde die vordere und hintere Tür der Fahrerseite eines geparkten Mini Coopers beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 EUR.

Der Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-40060 in Verbindung zu setzen.

E-Bikes bei Wohnungseinbruch erbeutet

Kelsterbach (ots) – Ein Wohnhaus in der Ringstraße geriet am Mittwoch 25.08.2021 gegen 0.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Neben Schmuck und Bargeld erbeuteten die ungebetenen Besucher anschließend zudem zwei E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am 25.08.2021 im Zeitraum von 16:45 Uhr bis 18:15 Uhr kam es in der Straße Am Gundhof auf Höhe der Hausnummer 2 zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde die linke Fahrzeugseite eines geparkten VW Polos beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1500EUR geschätzt. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der 06105-40060 in Verbindung zu setzen.

Kreis Bergstraße

Verursacher flüchtet vom Unfallort – Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – Am Mittwoch 25.08.2021 ereignete sich in der Zeit von 15:20-16:20 Uhr in der Tiergartenstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter grauer Mazda wurde durch ein bisher noch nicht ermitteltes Fahrzeug am Heck beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Der Unfallverursacher hinterließ zwar eine Nachricht mit Telefonnummer, diese war jedoch nicht vergeben. Ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Fahrzeugführer anschließend. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Rückwärts gegen Audi Q3 gefahren – Verantwortlicher Fahrer fährt weg

Abtsteinach (ots) – Nachdem ein 40-50 jähriger Renault-Fahrer beim Ausparken am Mittwoch 25.08.2021 gegen 15 Uhr gegen das Heck eines orangefarbenen Audi Q3 gefahren ist, hat er sich den entstandenen Schaden angeschaut, um letztendlich doch wegzufahren.

Der etwa 1,80 Meter große und schlanke Renault-Fahrer wurde von Zeugen beobachtet, wie er auf dem Parkplatz eines Discountmarktes Im Pfarrgrund den Unfall verursacht hat und wegfuhr. Am Renault müsste, wie beim Audi Q3 ein Schaden zu erkennen sein.

Der Fahrer wird dringend ersucht, sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach zu melden. Auch werden alle Hinweise zu ihm unter der Rufnummer 06207 / 9405-0 entgegengenommen.

Verkehrsunfall

Bensheim (ots) – Am Mittwoch 25.08.2021 gegen 21:30 Uhr ereignete sich, an der Kreuzung Rodensteinstraße/Gartenstraße, ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

Die beiden PKW kollidierten im Kreuzungsbereich der dortigen Lichtzeichenanlage. Es entstand dabei ein Sachschaden, in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung, zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes geben können, beziehungsweise den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0, zu melden.

