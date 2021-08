Marburg: Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

(ots) – Am Mittwochabend 25.08.2021 gegen 20.45 Uhr, brannte es im Keller des Mehrfamilienhauses Ginseldorfer Weg 30. Das frühzeitige Eingreifen der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Personen wurden nicht verletzt. Aufgrund der ersten Untersuchungen gehen die Brandursachenermittler von vorsätzlicher schwerer Brandstiftung aus.

Das Feuer legte die Stromversorgung des gesamten Hauses lahm. Der Schaden ist nach ersten Einschätzungen fünfstellig. Wer hat kurz vor der Brandfeststellung vor oder in dem Haus im Ginseldorfer Weg verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist jemand besonders aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben.

Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg: Besitzer von Geldbörse gesucht

(ots) – Bei Durchsuchungen nach den Festnahmen von insgesamt 5 Tatverdächtigen nach mehreren Raubüberfällen sucht die Kripo nun den Eigentümer einer Geldbörse, die bislang keiner Straftat zuzuordnen war. Die Ermittler gehen trotzdem davon aus, dass es sich bei der schwarzen “ICONO” Lederimitatbörse um die Beute einer Straftat handelt, und hoffen, dass der Besitzer seine Geldbörse durch die enthaltenen beiden besonderen Münzen wiedererkennt und sich meldet.

Im Kleingeldfach befanden sich 2 Silbermünzen, eine tschechische 5 Kronen Münze und ein australisches 10-Cent-Stück. Wem ist die Geldbörse mit diesen Münzen abhanden gekommen? Der Eigentümer wird gebeten sich mit dem Kommissariat für besondere Ermittlungs- und Fahndungsaufgaben bei der Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421 406 0, in Verbindung zu setzen.

Weimar – Ausweichender Radfahrer stürzt – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls zwischen einem Radfahrer und einem blauen Kombi mit Anhänger am Mittwoch, 25. August, gegen 17.45Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Wenkbach und Argenstein. Der Radfahrer musste dem entgegenkommenden Auto ausweichen. Um eine Kollision zu vermeiden lenkte er sein Rad in den Acker.

Durch den damit verbundenen Sturz erlitt der Mann eine Schulterprellung und Schürfwunden. Der Autofahrer hielt noch an, stieg aus, beschimpfte den Radler und fuhr dann weiter. Wer hat diese Verkehrssituation oder auch das vorangehende Fahrverhalten von Radfahrer und Autofahrer beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Marburg – Polizeikontrollen

(ots) – Die Ergebnisse der Polizeikontrollen am Dienstag und Mittwoch (24/25. August) sprechen für sich… Bei einer stationären Kontrolle zwischen 09-13 Uhr hielt die Polizei in der Ernst-Giller-Straße 21 Fahrzeuge an und kontrollierte dabei 28 Insassen. Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und mehreren, mit einem Verwarnungsgeld geahndeten Verstößen kam es zu einer Strafanzeige wegen des Erwerbs- und Besitzes von Betäubungsmitteln und zu 2 weiteren Strafanzeigen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Bei den weiteren mobilen Kontrollen am Dienstagnachmittag und Mittwoch kamen weitere neun Anzeigen wegen der Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss hinzu. Insgesamt zog die Polizei damit an nur 2 Tagen 12 Autofahrer aus dem Verkehr, weil alkoholisiert oder anderweitig unter Betäubungsmitteleinfluss stehend hinterm Steuer saßen. Dabei waren sowohl Männer als auch Frauen. Die meisten waren zwischen 22 und 29 Jahre alt, einer war 33 und zwei über 50 Jahre.

Die mobilen Kontrollen führten im Lahntal, im Ebsdorfergrund, in Marburg und in Weimar zu den Ergebnissen. Besonders fiel ein 26-Jähriger auf. Er störte die Kontrollstelle der Polizei in der Ernst-Giller-Straße und filmte sowohl die Polizei als auch die kontrollierten Verkehrsteilnehmer. Weder gutes Zureden noch deutliche Ansagen halfen. Der Mann blieb, filmte und störte, sodass die Polizei seinen Ausweis forderte. Da er den angeblich nicht bei sich hatte, folgte eine Durchsuchung, die das Gegenteil bewies. Da die Polizei zusätzlich noch eine geringe Menge Marihuana sicherstellte, muss sich der Mann demnächst wegen des Erwerbs- und Besitzes des Betäubungsmittels verantworten.

In zwei Fällen lehnten die Fahrer trotz eindeutiger Hinweise einen eventuell entlastenden Drogentest ab, sodass ein Richter hier die Blutproben anordnete. Ein Autofahrer hatte zudem keinen gültigen Führerschein. Unter den Kontrollierten war auch ein polizeibekannter 54-Jähriger. Er kreuzte mit seinem Fahrrad den Weg einer Zivilstreife und fuhr auf den nächsten knapp 100 Meter derart unsicher, dass ein sofortiges anhalten erforderlich war.

Der Mann schrammte mehrfach nur wenige Zentimeter mit seinem Lenker und den Pedalen an parkenden Autos vorbei. Sowohl der Drogentest als auch der Alkotest reagierten dann, wie in diesem Fall bereits erwartet, positiv. Manchmal führt wie in einem Fall auch mal ein defektes Bremslicht zur Kontrolle mit dann unliebsamen Folgen.

Erksdorf – Scheunenbrand

Die Scheune in der Torstraße muss nach dem Brand am Montag 23. August, komplett abgerissen werden. Der Schaden ist daher wahrscheinlich 6-stellig. Die Untersuchungen der Brandursachenermittler ergaben keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder auch fahrlässige Brandstiftung. Sie gehen derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Bei dem Brand entstand kein Personenschaden und es war auch kein Tier betroffen. Wegen des Vollbrands und der erheblichen Rauchentwicklung hatte die Polizei die Anwohner aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Außerdem war die Ortsdurchfahrt wegen der Löscharbeiten mehrere Stunden gesperrt.

Wehrda – Schaden an der Eingangstür

Der augenscheinliche Versuch eine massive Hauseingangstür aus Aluminium und Glas aufzuhebeln scheiterte und führte zu einem Schaden in Höhe von mindestens 800 Euro. Die Tat an dem Haus Freiherr-vom-Stein-Straße 57 war nach der jetzt erfolgten Anzeige bereits zwischen Freitag, 13. und Samstag, 14. August.

Hinweise zu dem versuchten Einbruch bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Reifen platt

Am Donnerstag, 26. August, gegen 12 Uhr, bemerkte der Besitzer einen platten hinteren rechten Reifen an seinem silbernen Opel Insignia. Der Pkw stand auf dem Parkplatz des Anwesens Sudetenstraße 55. Derzeit steht nicht fest, wie es zu dem platten Reifen kam. Weder steckten Gegenstände im Reifen noch ließen sich augenscheinliche Einstiche oder Einschnitte erkennen.

Eine mutwillige Sachbeschädigung ist trotzdem nicht ausgeschlossen. Abgestellt hatte der Opelfahrer sein Auto am Vorabend um 22 Uhr. Wer hat zwischen 22 und 12 Uhr Personen an dem Opel bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Spiegelschaden

Als sich die 45-jährige Fahrerin in ihren blauen Seat Leon setzt und die Tür schließt, fällt das Glas aus dem linken Außenspiegel und zersplittert auf dem Boden. Die Fahrerin vermutet eine vorangegangene Manipulation und stellt einen Zusammenhang her zu einer größeren Gruppe Jugendlicher oder junger Männer, die aus Richtung des Autos kamen und sich entfernten, unmittelbar bevor sie in das Auto einstieg.

Der Leon parkte zur fraglichen Zeit am Mittwoch, 25. August, zwischen 18.50 und 19 Uhr im Parkhaus des Rewe-Marktes auf dem Parkdeck des Obergeschosses.

Wer hat die Gruppe noch gesehen? Wer kann etwas über deren Verhalten auf dem Parkdeck aussagen? Wer hat jemanden an dem blauen Seat Leon mit dem Vogelsberger (VB) Kennzeichen gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Gladenbach – Leitpfosten und Verkehrsschild umgefahren

Nach den Reifenspuren fuhr ein Fahrzeug auf dem Parkplatz an der B 453 zwischen Runzhausen und Gladenbach in einen Feldweg und von dort zurück auf den Parkplatz.

Bei diesem Fahrmanöver beschädigte das Auto ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten.

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern und ohne die Polizei zu informieren, fuhr der Verursacher weg. Der Unfall war in der Nacht zum Donnerstag, 26. August. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

