Karlsruhe – Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht in der Diakonissenstraße

Karlsruhe-Rüppurr (ots) – Beim Parkmanöver hat ein noch unbekannter

Fahrzeugführer am Mittwoch zwischen 07.00 Uhr und 14.00 Uhr in der Rüppurrer

Diakonissenstraße, unmittelbar vor einem Dönerimbiss, einen geparkten Pkw

erheblich beschädigt. Der Schaden wird mit etwa 2.000 Euro beziffert.

Aufgrund der Spuren dürfte das Fahrzeug des Verursachers von blauer Farbe sein.

Hierzu ermittelt der Unfallfluchtermittlungsdienst der Verkehrspolizei. Wer

sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier

Karlsruhe unter 0721 944840 zu melden.

Ettlingen – Bei vorläufiger Festnahme nach Graffiti-Verunstaltungen Widerstand geleistet

Ettlingen (ots) – Bei seiner vorläufigen Festnahme nach Farbschmierereien an

Wahlplakaten und Fassaden im Ettlinger Stadtgebiet hat am frühen Donnerstag kurz

nach Mitternacht ein 37-Jähriger erheblichen Widerstand geleistet.

Ein Zeuge meldete in der Nacht zum Donnerstag, dass er eine mit Sturmhaube

maskierte Person beobachtet habe, die Hauswände besprühte. Bei

Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger gegen 00.05 Uhr in der Hirschgasse

festgestellt werden.

Der 37-Jährige, der einen Hund mitführte, rannte sofort auf einen Beamten zu. Er

konnte zunächst abgedrängt und an der Flucht gehindert werden. Mit Unterstützung

des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Ettlingen konnte er schließlich zu

Boden gebracht werden. Hierbei trat er unter erheblicher Gegenwehr gegen das

Knie eines Beamten. Ihm konnten Handschließen angelegt werden und er wurde zur

Wache gebracht. Durch die Widerstandshandlungen wurde der Beamte so schwer

verletzt, dass er seinen Dienst vorzeitig beenden musste.

Eine Überprüfung ergab, dass auf Wahlplakaten verschiedene Embleme mit

rechtsextremem Hintergrund aufgesprüht waren. Weiterhin waren an Hauswänden des

Rathauses unter anderem verunglimpfende Symbole angebracht.

Nach Erhebung einer Blutprobe bei dem laut Vortest mit zwei Promille

alkoholisierten Mann kam er anschließend wieder auf freien Fuß. Das

Polizeirevier Ettlingen führt hierzu die weiteren Ermittlungen.

Bretten – Zwei Kinder brechen in Grundschule ein

Karlsruhe – Ein Zeuge beobachtete am Donnerstag, gegen 03:45 Uhr, wie sich

zwei dunkel gekleidete Personen Zutritt in eine Grundschule in Bretten

verschafften und informierte daraufhin unverzüglich die Polizei. Mehrere

Streifen kamen vor Ort und umstellten das Gebäude. Mithilfe eines Diensthundes

wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Mit erhobenen Händen traten plötzlich zwei

eingeschüchterte Kinder aus dem Dunkeln. Offenbar wollten sich die beiden

13-Jährigen einen Nervenkitzel verschaffen, hebelten mit einem Schraubenzieher

eine Tür auf und hielten sich im Anschluss in dem Gebäude auf. Das Diebesgut

beschränkte sich auf den Inhalt eines Verbandskastens. Die beiden Kinder wurden

mit aufs Polizeirevier genommen. Von dort aus verständigten die Polizeibeamten

die Erziehungsberechtigten.

Kraichtal – Warnbake an Baustelle angezündet – Polizei bittet um Hinweise

Kraichtal-Oberöwisheim – Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zum

Donnerstag gegen 03.45 Uhr im Baustellenbereich der Hauptstraße und Bauerbacher

Straße eine Warnbake und Holz in Brand gesetzt. Nachdem Zeugen die Polizei

verständigt hatten, konnte sich das Duo noch vor Eintreffen der Beamten

entfernen und war anschließend auch nicht mehr bei der Fahndung nach ihnen

auszumachen.

Wie sich nachträglich herausstellte, waren auch im Bereich der Hauptstraße, am

Durchgang zum Gochsheimer Schloss, und am Fußweg entlang des Kindergartens

weitere zwei Brandstellen. Nennenswerter Schaden entstand indessen hier nicht,

zumal es sich lediglich um Papier und Pflanzenreste handelte.

In der Vergangenheit waren bereits mehrere solcher Brandstellen zu verzeichnen,

weshalb der Polizeiposten Kraichtal um Hinweise aus der Bevölkerung zu den

unbekannten Brandlegern bittet. Diese nimmt das Polizeirevier Bad Schönborn

unter 07253 80260 entgegen.

23-Jähriger belästigt Frauen in S-Bahn und bedroht Fahrgäste mit Messer

Mannheim – Ein 23-jähriger Mann hat gestern Nachmittag in der S3 von

Heidelberg nach Mannheim Fahrgäste mit einem Messer bedroht.

Nach derzeitigem Kenntnistand fotografierte der im Rhein-Neckar-Kreis wohnhafte

Mann gegen deren Willen mehrere Frauen in der S3. Als couragierte Fahrgäste

einschritten und den 23-Jährigen aufforderten dies zu unterlassen zog er ein

Taschenmesser und bedrohte die Helfer damit. Diese alarmierten daraufhin die

Polizei. Streifen des Polizeipräsidiums Mannheim sowie der Bundespolizei

fahndeten nach dem mutmaßlichen Täter.

Im Hauptbahnhof Mannheim konnte der deutsche Staatsangehörige dann schließlich

durch Beamte der Bundespolizei festgenommen werden.

Das Taschenmesser sowie sein Mobiltelefon wurden als Beweismittel

sichergestellt.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung. Zeugen, die

den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer

+49721/120160 zu melden.

Waghäusel-Wiesental – Drei Leichtverletzte und 20.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

waren am Mittwoch gegen 15.15 Uhr die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der

Landesstraße 638 an der Einmündung zur Triebstraße in Wiesental.

Eine 67-jährige Autofahrerin war auf der L 632 von Neudorf her in Richtung

Kirrlach unterwegs und wollte in Wiesental nach links in die Triebstraße

abbiegen. Dabei missachtete sie einen in Gegenrichtung fahrenden Pkw und es kam

zur Kollision. Die 67-Jährige, ihre Beifahrerin und der 71 Jahre alte

Unfallkontrahent trugen dabei leichte Verletzungen davon. Sie alle konnte von

zwei herbeigeeilten Rettungsteams ambulant vor Ort erstversorgt werden.

Zweiradfahrerin und Sozius verletzt, Pkw ging flüchtig – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Eine 16 Jahre alte Kleinkraftradfahrerin und ihr 18-jähriger

Sozius waren am Mittwochabend kurz nach 17.00 Uhr auf der Pfinzstraße in

westlicher Richtung unterwegs, als ihr in Höhe der Hubstraße ein

entgegenkommender Pkw den Vorrang nahm und plötzlich nach links abbog. Die

Zweiradfahrerin musste eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu

vermeiden. Hierbei kamen beide Kradfahrer zu Fall und verletzten sich. Die

16-jährige Krad-Lenkerin musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zuvor war

es zu keiner Kollision mit dem Pkw gekommen. Der Pkw entfernte sich anschließend

unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Pkw handelt es sich um einen

schwarzen Pkw-Kombi mit Karlsruher Kennzeichen. Die Polizei sucht nun Zeugen,

die Angaben zum Unfallhergang oder zum unbekannten schwarzen Pkw machen können.

Sie werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter Tel. 0721/

944840 zu melden.