Mannheim-Innenstadt: Per Haftbefehl gesuchter Mann verrät sich durch Diebstahl

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr konnte ein per Haftbefehl gesuchter

18-jähriger Mann festgenommen werden, weil er durch Ladendetektive bei einem

Diebstahl im Quadrat E1 beobachtet wurde. Die Detektive sahen, wie der Dieb

mehrere Kleidungsstücke in seinen Rucksack steckte und ohne zu bezahlen das

Geschäft verließ. Nach einer kurzen Verfolgung nahmen die beiden Ladendetektive

den Mann vorläufig fest, bis die alarmierten Polizeibeamten eintrafen. Eine

Überprüfung auf der Dienststelle ergab dann, dass der Mann per Haftbefehl

gesucht wurde. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde er

einem Haftrichter vorgeführt.

Mannheim: 24-jähriger Tatverdächtiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in einer Fachklinik untergebracht

Mannheim – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Unterbringungsbefehl gegen einen 24-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Er steht

im dringenden Verdacht, eine schwere Brandstiftung begangen zu haben.

Der Tatverdächtige soll am Mittwoch, 25.08.2021, gegen 12.30 Uhr das Haus seiner

Eltern in der Edenkobener Straße aufgesucht und betreten haben. Hier soll er an

mehreren Stellen Feuer gelegt haben, sodass sich rasch ein Brand entwickelte.

Zumindest die Erdgeschosswohnung wurde dabei unbewohnbar beschädigt. Der

Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Berufsfeuerwehr Mannheim

war schnell am Brandort und konnte das Feuer rasch löschen, bevor es auf das

gesamte Anwesen übergreifen konnte.

Der Hintergrund der Tat dürfte nach derzeitigem Erkenntnisstand in familiären

Auseinandersetzungen und einer verminderten Einsichtsfähigkeit des Beschuldigten

zu suchen sein.

Am Donnerstagnachmittag wurde der 24-Jährige dem Haft- und Ermittlungsrichter

vorgeführt. Nach der Eröffnung des Unterbringungsbefehls wurde er in einer

Fachklinik untergebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Fachdezernats des

Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

Mannheim-Rheinau: Mit Wohnmobil parkenden PKW beschädigt und weggefahren – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau – Am frühen Dienstagabend beschädigte der bisher

unbekannte Fahrer eines Wohnmobils in der Durlacher Straße im Stadtteil Rheinau

einen geparkten Nissan und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Eine Zeugin konnte gegen 17.30 Uhr beobachten, wie das weiße Wohnmobil mit

italienischem Kennzeichen in der Durlacher Straße einem anderen PKW im

Gegenverkehr auswich. Beim Ausweichen stieß das Wohnmobil mit der hinteren

rechten Fahrzeugseite gegen den am Straßenrand abgestellten Nissan des

Geschädigten und beschädigte diesen erheblich. Nach dem Unfallgeschehen

begutachteten der Fahrer des Wohnmobils und dessen Beifahrerin den Schaden an

den beiden Fahrzeugen. Als der zwischenzeitlich erschienene Fahrzeughalter des

Nissans die Personen ansprach und ihnen mitteilte, dass die Polizei zur

Unfallaufnahme erscheinen wird, flüchteten die Verdächtigen in Richtung des

Rheinauer Rings ohne ihre Personalien oder Erreichbarkeiten mitzuteilen. Zeugen,

welche den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum

Verursacher geben können, werden gebeten das Polizeirevier Mannheim-Neckarau

(Tel.: 0621/83397-0) zu kontaktieren.

Mannheim-Neckarstadt: Hund beißt 5-jähriges Kind

Mannheim-Neckarstadt: – Am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr wurde ein

5-Jähriger in der Dammstraße von einem Hund gebissen. Der Junge befand sich mit

seiner Mutter auf dem Freizeitgelände des „Alter“, gegenüber vom Alten

Messplatz, als ein Mischlingsrüde aus bislang unbekannten Gründen nach ihm

schnappte. Der Junge erlitt hierbei leichte Kratz- und Bissspuren im Gesicht.

Polizei und Rettungskräfte waren über Notruf verständigt worden. Nach seiner

Erstversorgung vor Ort wurde der Junge, begleitet von seiner Mutter, vorsorglich

mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die Umstände des

Vorfalles sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts der

Fahrlässigen Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

melden sich bitte bei der Polizeihundeführerstaffel, Tel.: 0621/71497-0.

Mannheim-Rheinau: Polizei nimmt 43-jährige Einbrecherin fest

Mannheim-Rheinau: – Während ihr 49-Jahre alte Ehemann draußen Schmiere

stand, drang eine 43-Jahre alte Frau am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr auf bislang

unbekannte Weise in die Wohnung eines Anwesens in der Straße Dänischer Tisch

ein. Bei ihrer Suche nach möglichen Wertsachen wurde sie vom Wohnungseigentümer

und dessen Tochter überrascht. Sie waren von den ungewöhnlichen Geräuschen

geweckt worden. Mit Bargeld in Höhe von knapp 400 Euro versuchte die

Einbrecherin zu fliehen. Bei ihrer Verfolgung kam zu einem Handgemenge, bei dem

sich Vater und Tochter leichte Verletzungen zuzogen. Just in diesem Moment traf

ein Streifenwagen der verständigten Polizei ein und nahm die Diebin nebst

Ehemann fest. Nach der Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen auf dem

Revier wurde das Ehepaar wieder entlassen. Der genaue Tathergang ist Gegenstand

der Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Eigentum bei der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg.