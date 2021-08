Großsachsen / A5: Schwerer Unfall mit fünf Fahrzeugen // Pressemitteilung Nr. 1

Großsachsen (ots) – Gegen 15:35 Uhr kollidierten auf der A5 in Fahrtrichtung

Darmstadt zwischen Hirschberg und Weinheim fünf Fahrzeuge miteinander. Hierbei

verletzten sich fünf Fahrzeuginsassen zum Teil schwer. Der genaue Unfallhergang

ist derzeit noch nicht bekannt. Aufgrund der fehlenden Rettungsgasse gelang es

den Einsatzkräften nur unter erschwerten Bedingungen die Einsatzstelle zu

erreichen. Die Polizei appelliert, im Falle eines Staus immer eine Rettungsgasse

für Einsatzkräfte freizuhalten!

BAB 6/ Mannheim / Heilbronn: Unfall mit vier Fahrzeugen – Pressemitteilung Nr.1

BAB 6 / Mannheim / Heilbronn – Derzeit kommt es aufgrund eines

Verkehrsunfalls mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 6 Mannheim in

Richtung Heilbronn, kurz vor dem Parkplatz Linsenbühl, zu rund 3 km Stau. Der

Verkehr wird derzeit über den Verzögerungsstreifen an der Unfallstelle

vorbeigeleitet. Einsatzkräfte sind vor Ort.

BAB 6 / Mannheim / Heilbronn: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, Pressemitteilung Nr.2

BAB 6 / Mannheim / Heilbronn (ots) – Am Donnerstag gegen 12:30 Uhr kam es auf

der BAB 6 Mannheim in Richtung Heilbronn, Höhe Parkplatz Linsenbühl, zu einem

Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Bei der Kollision wurden

nach derzeitigem Kenntnisstand drei Personen verletzt, die in der Folge mit

einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Der

Gesamtsachschaden wird auf rund 55.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war bis ca.

15:30 Uhr vollgesperrt. Der Verkehr wurde über den Stand- und

Verzögerungsstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zwischenzeitlich staute

es sich auf rund 5 km.

Die Unfallursache sowie der Unfallhergang sind derzeit noch unklar. Das

Autobahnpolizeirevier in Mannheim-Seckenheim, das die weiteren Ermittlungen in

diesem Fall führt, bittet daher Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben,

sich unter der Tel.: 0621 470930 zu melden.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Diebe besprühen Ladenbesitzer mit Pfefferspray und flüchten

Weinheim (ots) – Am Mittwoch gegen 15 Uhr erwischte der Besitzer eines

Bekleidungsgeschäftes in der Bergstraße zwei Diebe auf frischer Tat, wonach er

mit Pfefferspray besprüht wurde und den Tätern vorerst die Flucht gelang. Der

Besitzer des Geschäfts beobachtete die beiden Diebe dabei, wie diese ein T-Shirt

entwenden wollten und sprach sie auf die Tat an. Einer der Beiden zog daraufhin

ein Pfefferspray aus der Hosentasche, besprühte den Ladeninhaber wonach den

Tätern die Flucht gelang – vorerst. Während der sofort eingeleiteten Fahndung

konnten die gewalttätigen Diebe am Weinheimer Busbahnhof festgenommen werden.

Doch mit der Festnahme zeigte sich einer der beiden Täter nicht einverstanden,

weshalb dieser mit Zwang zur Dienststelle gebracht werden musste. Bei der

anschließenden Durchsuchung der Beiden konnte neben dem T-Shirt noch weiteres

Diebesgut aus anderen Geschäften aufgefunden werden. Sie müssen nun mit einer

Anzeige wegen Diebstahls sowie schweren räuberischen Diebstahls rechnen.

Sinsheim: 25-jähriger Mann wegen des Verdachts des Raubes in Un-tersuchungshaft; Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen

25-Jährigen Mann erlassen.

Er steht im dringenden Verdacht, am frühen Sonntagabend des 15. August 2021 im

Schwimmbadweg einen Raub zum Nachteil einer 26-jährigen Frau begangen zu haben.

Der Tatverdächtige hatte sich mit seinem späteren Opfer, das er über eine

Internetplattform kennengelernt hatte, kurz nach 18 Uhr am Schwimmbadparkplatz

getroffen. Im Laufe des Gesprächs wurde der Beschuldigte immer aggressiver,

schlug der Geschädigten unvermittelt ins Gesicht und erbeutete mehrere hundert

Euro Bargeld. Anschließend ergriff er die Flucht. Die Fahndung nach dem

Verdächtigen war zunächst ohne Ergebnis verlaufen.

Die Ermittlungen des Raubdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

führten allerdings schnell auf die Spur des Verdächtigen, der bereits in der

Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war.

Am 18. August 2021 wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg ein

Haftbefehl beim Amtsgericht Heidelberg wegen des Verdachts des Raubes erlassen.

Am Morgen des 25. August 2021 wurde der Beschuldigte schließlich in seiner

Wohnung in Sinsheim verhaftet und sodann der Ermittlungsrichterin vorgeführt,

die ihm den bereits bestehenden Haftbefehl eröffnete. Anschließend wurde er in

eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis: 3-jähriges Kind wird von Auto erfasst

Dielheim / Rhein-Neckar-Kreis: – Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr wurde

ein Kleinkind bei einem Verkehrsunfall in der Schubertstraße leicht verletzt.

Der 3-jährige Junge rannte unerwartet aus einer Hofeinfahrt auf die Straße.

Trotz Vollbremsung erfasste die Fahrerin eines VW Up! den Jungen. Das Kind

rollte über die Motorhaube und fiel anschließend zu Boden. Hierbei zog sich der

Junge Schürfwunden am Rücken und eine Beule am Hinterkopf zu. Nach seiner

medizinischen Erstversorgung am Unfallort durch ein Team des DRK wurde der

3-Jährige zur weiteren Beobachtung mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene

Klinik gebracht. Die Fahrerin des VW blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug

entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrskontrolle am Bahnhof / dortige Unterführung – 42-jähriger Radfahrer unter Drogeneinfluss

Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis – Weil den Beamten des Polizeireviers

Neckargemünd am Mittwochabend gegen 22:50 Uhr in der Industriestraße, Nähe

Bahnhof, ein Radfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Licht

entgegenkam, wurde er kurz darauf kontrolliert. Als der 42-Jährige gebeten

wurde, sich auszuweisen, zog dieser anstelle seines Ausweises ein gefalteter

Zettel aus der Hosentasche und verteilte blitzschnell vor den Augen der Beamten

ein darin enthaltendes weißes Pulver. Der 42-Jährige, der zunehmend nervös wurde

und wild mit seinen Armen gestikulierte, behauptete schließlich, dass es sich

hierbei nur um Aspirin gehandelt habe. Bei der anschließenden Durchsuchung

seines mitgeführten Rucksackes fanden die Beamten dann drogentypische

Utensilien. Die Polizisten stellten die Beweismittel sowie den Zettel mit

Pulverantragungen sicher und nahmen den 42-Jährigen kurzerhand mit auf das

Polizeirevier. Dort bestätigte sich der anfängliche Verdacht: Das Pulver war

kein Aspirin. Ein Drogenvortest reagierte stattdessen positiv auf Kokain sowie

(Meth-) Amphetamin. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Nachdem

die Polizisten bei einer anschließenden, durch die Staatsanwaltschaft

angeordneten, Wohnungsdurchsuchung keine weiteren Drogen sowie Beweismittel

finden konnten, wurde der 42-Jährige nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts auf Drogenbesitz und wegen Fahren unter

Drogeneinfluss ermittelt.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen Mercedes auf und entwenden Handtasche – Polizei sucht weitere Zeugen!

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis – Während eine 40-Jährige am

Mittwochabend in einem Sportstudio in der Duisburger Straße trainierte, brachen

ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den Mercedes der Frau auf und

entwendeten aus diesem ihre Handtasche samt Inhalt.

Gegen 19:15 Uhr parkte die Frau ihr Fahrzeug auf dem zum Fitnessstudio

zugehörigen Parkplatz. Ihre Handtasche verstaute sie im Kofferraum des Mercedes.

Als sie gegen 21:30 Uhr zum Auto zurückkehrte, stellte sie die eingeschlagene

Heckscheibe sowie das Fehlen ihrer Tasche fest. Neben rund 100 Euro Bargeld

befanden sich auch persönliche Dokumente darin.

Ein Zeuge gab den Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug. Ein silberfarbener

Kleinwagen soll zeitweise verdächtig hinter dem Auto der 40-Jährigen gehalten

haben. Inwieweit ein Tatzusammenhang besteht und wie hoch der entstandene

Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt und Gegenstand der derzeitigen

Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen.

Weitere Zeugen, die darüber hinaus Angaben, auch zu dem genannten Fahrzeug,

machen können sowie verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten sich

unter der Tel.: 06202 2880 zu melden.